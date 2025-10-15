2025-10-15 10:19 女子漾 /編輯周意軒
【勞工特休權益懶人包】別讓假白做！離職時沒休完的特休，雇主一定要折現給你
工作之餘適時的放鬆，是每位勞工應享有的基本權益。隨著年後轉職潮啟動，勞動部也特別提醒雇主，無論勞工因何原因離職，未休完的特休假都必須依法折算工資給付，以確保勞工權益不被侵害。不過，你知道自己的「特休假」到底怎麼算、怎麼休、又該怎麼拿回來嗎？這篇就由女子漾帶你一次搞懂。
一、勞工特休的法律基礎
依據《勞動基準法》第38條規定，勞工在同一雇主或事業單位持續工作滿一定期間後，即可享有「特別休假」的有薪假期，也就是俗稱的「特休假」。這是每位受僱者依法享有的權益，目的在於保障休息與健康，不論公司規模大小、產業別，都必須遵守。
二、特休天數怎麼算？
特休假天數是根據「年資」計算，越久的員工能休越多天。依現行法規如下：
工作滿6個月以上未滿1年：3天
工作滿1年以上未滿2年：7天
工作滿2年以上未滿3年：10天
工作滿3年以上未滿5年：14天
工作滿5年以上未滿10年：15天
工作滿10年以上者，每滿1年加給1天，最多加至30天為止
也就是說，只要在公司待滿半年，就開始累積特休。許多新鮮人常忽略這一點，以為試用期後才有資格，其實只要「繼續工作滿6個月」就能依法請特休。
三、特休怎麼用？誰有排定權？
特休假雖由雇主給予，但使用權在勞工手上。原則上勞工可自由選擇休假的時間，雇主不得無故拒絕或強迫員工在事前一次排完全年假。若因公司營運需求必須調整，也應與勞工協商，達成雙方同意。值得注意的是，特休不需提供請假理由或證明，且休假期間雇主仍須照常發薪，不得因此給予不利待遇。
四、沒休完特休可以換錢嗎？
可以。若特休假期在年度結束時未休完，勞資雙方可協議延至下一年度使用，但最多只能延一年；超過期限或離職時仍未休完者，雇主就必須折算成工資支付。舉例來說：若員工每月5日領薪，2月20日離職時尚有6天特休未休完，那雇主最晚必須在3月5日（原發薪日）前折現給付，否則可依《勞基法》第38條遭罰新台幣2萬至100萬元。
五、違規不發會怎樣？
勞動部提醒，若雇主拒發未休特休的工資，勞工可檢具相關證明（如薪資單、考勤紀錄、離職通知等），向當地勞工局或社會局申訴。經查屬實，除了罰款外，主管機關也會公布事業單位與負責人姓名，未補發者更可能被連續處罰。
六、特休的重要意義：為了「休息」不是「施捨」
許多人把特休當成「老闆恩惠」，事實上它是法定權益。長期缺乏休息，容易導致過勞、注意力下降，甚至影響心理健康。勞工應勇於行使休假權，學會「好好放假」也是一種職場自我管理。
