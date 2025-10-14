2025-10-14 15:01 潮健康
嬰幼兒腸病毒開學後持續增加！腸病毒如何分辨？
伊科病毒11型、腸病毒71型、克沙奇A16型，這些廣稱為腸病毒的各類疾病橫行，正讓全台父母在今年上了一堂醫療課，尤其在9月開學後，就診病患人數不斷增加。根據衛生福利部疾病管制署的監測資料顯示，今年腸病毒門診的急診就診人次呈緩升趨勢。
這些複雜的病毒該如何分辨？在疾管署的衛教資訊說明中，「腸病毒」屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），它其實是多種病毒總稱，過去以腸病毒71型、D68型最常見，且容易引起神經系統併發症。至於今年在台大肆流行的病毒，則以伊科病毒11型和克沙奇A16、A5、A6等為主。
新生兒面對腸病毒，家長需謹慎且保持信心
疾管署說明，新生兒感染上述病毒後可能出現「發燒或低體溫」、活力不佳、喝奶量變少等情形。而且病程發展快速，若症狀持續惡化，部分個案可能進展為心肌炎、肝炎或腦炎等較嚴重病症，建議家長提高警覺，及早就醫評估。
而在2025年1月至9月底為止，全台共累計17例「腸病毒」感染併發重症，是近6年同期最高值，其中新生兒重病累計14例，他們均感染伊科病毒11型。目前最新一起重症康復案例則發生在10月初，根據疾管署公布資料，該名新生兒出生第4天便出現發燒、肌抽躍等症狀，經檢驗後的確實感染伊科病毒第11型。
腸病毒疫情變化多，應認識防疫新科技、新知識ECOHEAL
除了實體清潔之外，空氣淨化與抑菌設備也常作為環境衛生管理的輔助工具之一，有助於提升整體清潔水準。例如台灣防疫科技廠商ECOHEAL使用的「PHIT 光合離子化」技術，據廠商說明，該獨家專利技術便通過長庚大學新興病毒感染研究中心測試認證，距離4公分內照射2秒即可抑制腸病毒71型，距離9公分需照射10秒、14公分則是30秒。目前該技術亦被應用於其光合除味器、光合電子樹等產品，作為環境淨化選項之一，但具體效果可能因操作條件而異，非為醫療用途，亦不具防治疾病功效，消費者仍應謹慎評估。
面對新生兒腸病毒疫情，家長人心惶惶。疾管署強調，相關防治資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）「新生兒腸病毒防疫專區」或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
免責聲明：本文為健康資訊分享，內容不具醫療診斷或治療功效。所提產品與技術為一般環境使用參考，非藥品或醫療器材，無法取代專業醫療意見。產品效果依個體狀況與使用方式可能有所差異，若有疑慮，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
原文出處：嬰幼兒腸病毒開學後持續增加，環境清潔成防疫最佳選項
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower