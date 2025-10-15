2025-10-15 19:01 潮健康
天氣潮溼「黴菌」感染率居高不下！如何避免黴菌感染？
氣候變遷導致台灣的四季界線模糊，夏秋更熱、春冬更冷，尤其降雨量屢創新高，根據中央氣象署資料，今年台北地區1至5月的雨量都高於2023、2024的同期監測數據，也連帶讓天氣潮溼導致的「黴菌」感染率居高不下。
從灰指甲到軀幹皮膚、四肢腋下甚至私密處，黴菌感染不只是孩子與家長的噩夢，也成大人的日常生活難題。如同台語俗諺中的「生菇」（senn-koo）代表食物或環境被黴菌感染，當黴菌落到人體上，就容易生長成病，那麼黴菌究竟從何而來？
與人體共生的黴菌，卻是健康隱形殺手
私域圈健康管理師張恆恩表示：針對皮膚的感染症狀，最常見者是「皮癬菌」感染，當它落在腳上就成了俗稱「香港腳」的足癬，其他部位感染被稱為體癬、手癬、頭癬等，光是足癬就分為「厚皮型、水泡型、脫屑型」等症狀，甚至不一定會包含搔癢，導致許多民眾因為不痛不癢而忽略，未能盡早就醫，導致黴菌侵入指甲導致甲癬，最嚴重會降低足部的皮膚抵抗力，讓「細菌」也跟著伺機侵入，導致蜂窩性組織炎。
無所不在的黴菌，預防更勝於治療
除了皮癬菌之外，今年9月底花蓮光復鄉因「樺加沙颱風」導致水患災情，大批民眾前往災區義務救災，災區因水患夾帶大量泥沙及瀰漫石棉碎屑、乾粉塵，以及潮濕後滋長的黴菌孢子，這些全都是潛伏的「隱形殺手」，民眾在現場切勿只靠布口罩防護，應選擇具優良過濾效能的口罩，並且結束作業後務必立刻清洗臉部與鼻腔等皮膚接觸部位。
其餘的常見黴菌感染則包含念珠菌、汗斑等，通風乾燥的環境不利於黴菌生長，因此透氣的衣物非常重要，而且流汗多時要擦乾，並經常清潔腳縫、腹股溝等重點部位。
細心、毅力、注重清潔，告別黴菌感染煩惱
除了實體清潔之外，除菌技術也可能是環境衛生的輔助選項。台灣防疫科技廠商ECOHEAL的獨家「PHIT 光合離子化」專利技術便申請SGS台灣鑑驗科技的「超微量工業安全實驗室」測試，據廠商說明，其專利技術在特定實驗條件下有測試黴菌抑制效果，檢測結果顯示可能達高比例去除，目前ECOHEAL光子除味器、光合電子樹等產品都使用此技術，但實際效果因環境與操作方式差異可能不同。
預防感染已有上述做法，至於感染後治療，在醫師指示下，藥物治療常見為口服或外用藥物，治療期間若症狀未改善，應再請醫師評估與調整。
