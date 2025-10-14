2025-10-14 16:01 潮健康
中秋節後食材別亂吃！柚子＋優格易拉肚子、月餅放7天就該丟！
中秋節過後，家中常還留有月餅、柚子或烤肉食材。肝膽腸胃科蕭敦仁醫師提醒，這些節慶食品若保存不當或食用過量，仍可能引發肝臟與腸胃負擔。懂得「節後聰明吃」，才能讓健康不被節慶延長傷害。
節慶雖過，健康風險還沒過
許多人以為中秋節一結束就能「鬆口氣」，但醫師提醒：「真正的健康挑戰，常發生在節後。」家中剩下的月餅、柚子與烤肉食材若繼續食用，保存不當、攝取過量，都可能造成肝臟與腸胃負擔。
「節後的『續吃』比節日當天更容易出問題，因為食物放久、份量不自覺吃太多。」
柚子要當心藥物交互作用，節後更容易忽略
節後許多家庭冰箱裡還有柚子，許多人早餐或飯後當水果吃，但蕭醫師提醒：「柚子雖好吃，卻最容易與藥物打架！」柚子含有「呋喃香豆素（furanocoumarin）」成分，會抑制肝臟代謝藥物的酵素CYP3A4，導致藥效增強甚至中毒。
這五類藥物要特別小心：
- 降膽固醇藥（他汀類）
- 降血壓藥（鈣離子阻斷劑）
- 安眠藥
- 免疫抑制劑
- 抗凝血藥
「有在服藥的民眾，節後吃柚子前一定要先詢問醫師或藥師。」蕭醫師強調。
月餅放冰箱也不能放太久！高糖高脂小心惡化三高
中秋節後許多人家中還剩下幾盒月餅、蛋黃酥。蕭醫師指出：「月餅放冰箱不代表安全，油脂氧化後仍可能引發腸胃不適。」一顆蛋黃酥熱量約280大卡，相當於一碗白飯。若節後仍持續食用，容易讓血糖、血脂偏高，甚至引發胃食道逆流。
節後月餅健康吃法：
- 切小塊分食，減少熱量負擔
- 避免搭配含糖飲料，以無糖茶取代
- 放置冰箱超過7天的月餅應丟棄
- 糖尿病、高血脂患者節後應減少攝取
圖說：中秋節過後月餅健康吃法
烤肉食材沒吃完別隔夜再烤，焦化肉品恐傷肝又致癌
醫師提醒，節後冰箱裡常有剩下的烤肉片或醃料，但這些食材若重複冷藏、再加熱，容易產生致癌物質。特別是焦黑肉或多糖醃醬，會生成多環芳香烴（PAHs）與雜環胺（HCAs），增加肝癌與胃癌風險。
健康烤肉5原則（節後同樣適用）：
- 勿再烤焦黑部位。
- 醃料一次性使用，勿重複回收。
- 剩肉超過兩天應丟棄。
- 多搭配蔬菜、菇類中和油脂。
- 再烤時應確保食材全熟。
「節後水果組合」別亂搭！柚子＋優格易拉肚子
有民眾節後為了「排油」，選擇吃水果或優格，但蕭醫師指出，柚子、香蕉與優格雖營養豐富，若一次吃太多，反而會因纖維與益生菌過量導致腹瀉，腸胃不好的人節後不要貪心補充，慢慢恢復清淡飲食才是保養的開始。
醫師總結：節慶結束，健康習慣別放假
蕭敦仁醫師提醒：「中秋節的重點不是吃多少，而是吃得多久。」節後應讓身體有時間恢復，減少高糖高油飲食，多喝水、多走動，讓肝腸胃重新平衡，節慶的快樂應該延續，別讓身體為放縱買單。
免責聲明：本文為健康資訊分享，無意取代專業醫療建議或診斷，亦不涉及任何療效保證。如有健康疑慮，請洽詢合格醫療人員。
