熟齡保養必備！大豆異黃酮來源？功效？怎麼吃?QA整理包

2025-10-17 10:01 潮健康

　

面對熟齡挑戰，女性荷爾蒙逐漸下降，肌膚乾癢、心情起伏與睡眠品質下降等問題接踵而來。近年，大豆異黃酮成為營養界關注焦點，許多研究證實其有助於調節女性生理機能、穩定情緒。

　

《豐傑生醫》營養師游子嫻分享：「大豆異黃酮被視為女性熟齡營養的補充選項之一，有助於維持生理機能平衡，陪伴熟齡女性度過轉變期。」接下來，本文將介紹大豆異黃酮與它的4大功效、正確的攝取方式與相關QA，協助每位熟齡女性重新找回身心平衡與自信光采。

　

圖說：大豆異黃酮：熟齡女性的天然保健營養素

　

大豆異黃酮的來源

大豆異黃酮屬於異黃酮素（Isoflavones），主要存在於黃豆、黑豆、納豆、毛豆及豌豆等豆類，因此又稱「大豆異黃酮」。其結構類似女性荷爾蒙，能在體內發揮調節作用，是熟齡女性的重要保健營養素。

　

大豆異黃酮的4大功效

步入熟齡後，女性容易因荷爾蒙下降而出現生理不適、膚質乾燥或睡眠困擾。適度補充大豆異黃酮，可同時帶來以下4大功效：

　

  • 大豆異黃酮功效1：調理生理機能由於大豆異黃酮結構類似女性荷爾蒙，廣泛應用於熟齡女性營養補充中，作為生理轉變期間的保養選擇。

  • 大豆異黃酮功效2：滋養補給由於荷爾蒙分泌逐漸下降，適度補充大豆異黃酮可幫助營養補給。

  • 大豆異黃酮功效3：養顏美容年齡增長會降低膠原蛋白生成速度，而補充大豆異黃酮可協助維持肌膚彈性，對熟齡女性養顏具有支持作用。

  • 大豆異黃酮功效4：幫助睡眠部分研究指出，大豆異黃酮成分與睡眠品質可能相關，但實際效果因人而異，補充前建議諮詢專業意見。

　

大豆異黃酮保健品怎麼吃?

隨著生活節奏加快，越來越多人選擇保健品來補充營養。營養師提醒，食用大豆異黃酮時，可以參考以下建議，讓補充更有效又安心：

　

  1. 每日攝取量：部分研究中所使用的大豆異黃酮攝取量介於40至80毫克之間，但實際補充量應視個人體質及專業建議調整。

  1. 補充時間建議：

  • 餐中或餐後：大豆異黃酮為脂溶性成分，與食物同時攝取（尤其含脂肪的餐點）吸收較好。

  • 早晚皆可：沒有明確限制，但可依個人生活習慣安排，保持每日固定攝取，效果較穩定。

  • 小提醒：注意避免空腹攝取，可能增加腸胃不適，因此建議搭配餐食。

　

大豆異黃酮常見QA

Q1：建議幾歲開始吃大豆異黃酮？大豆異黃酮能協助女性調節生理機能，因此建議女性從30歲開始食用，支持日常健康與體質平衡。

　

Q2：那些族群不適合吃大豆異黃酮？以下族群如要補充，建議請先諮詢專業醫師：

　

  • 18歲以下青少年與兒童

  • 孕婦及哺乳期婦女

  • 婦科腫瘤患者或有婦科腫瘤家族史者

  • 乳癌患者

  • 對豆類蛋白或大豆製品過敏者

  • 正在接受荷爾蒙治療的女性

　

Q3：大豆異黃酮有副作用嗎？目前部分研究顯示，大豆異黃酮在一般建議用量下具有良好耐受性，但如有特殊疾病或用藥情形，建議先諮詢醫師。

　

更年期_第二張-1-李怡萱.jpg" alt="">

圖說：更年期不是老化，而是重新認識自己的起點

　

從內而外綻放：40歲的美麗新定義

現代女性越來越重視自我保養與健康管理，從20歲的青春美、30歲的知性美，到40歲開始，更年期不再只是老化的象徵，而是一個重新認識自己、調整生活與健康的起點。透過適度補充大豆異黃酮，讓熟齡生活更自在，活出由內而外的美麗人生。同時，搭配均衡飲食、規律運動與良好作息，才能真正實現身心健康的全面升級。

　

免責聲明：本文為營養與健康資訊分享，非作為醫療診斷、治療或替代醫療建議。補充效果依個人體質與生活習慣而異，建議使用前先諮詢醫療專業人員。

　

　

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#保養 #40歲 #更年期 #女性荷爾蒙

2025-10-04 18:05 張瑜老師上課了
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

在新竹，升學有多逼死人？國中會考成績公布，新竹地區再度被稱為「5A產地」。根據心測中心統計，新竹地區14所學校的5A達成率平均超過12%，最高甚至達56.25%，905名考生拿到5A以上，占比高達兩成。網友驚呼「在新竹沒5A活不下來」，升學壓力可見一斑。就在家長焦慮聲四起時，補教名師張瑜發文直言，新竹尤其是竹北，正在上演一場「升學邏輯大轉變」。

「流川楓邏輯」掀竹北新風潮：離家近才是真強者

張瑜以〈竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演〉為題指出，以往學生選校的標準是「只看分數、拚第一志願」，但如今在竹北，越來越多家長寧願孩子少花時間通勤，也不願硬擠進明星高中。他形容這股潮流就像《灌籃高手》的流川楓，「因為離家近」而選了名氣不大的湘北高中，背後邏輯是「我去哪裡都能是最強」。

這樣的心態，正成為竹北教育圈的新顯學。張瑜說：「不少家長直接告訴我，只想讓小孩能睡到七點再上學。」他直言，這不是偷懶，而是理性選擇，背後有三大現實原因。

「繁星效應」翻轉遊戲規則　鳳尾不再吃香

首先是「繁星推薦」制度改變了升學邏輯。以往家長奉行「寧為鳳尾不為雞首」，但如今「第二志願搶進前1%」反而更有實際效益。張瑜指出：「高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。」換句話說，家長不再盲目追求傳統名校，而是重視「在校表現名列前茅」的實質機會。

新竹升學焦慮蔓延　「5A」成日常問候語

今年新竹5A比例居全台之冠，甚至有網友開玩笑：「在別的縣市問幾個A，在新竹要問你5A幾個+？」。許多家長感嘆「小孩還在幼稚園就開始焦慮」，也有人指出「非頂端學生最可憐」。在這樣的氛圍下，「放棄第一志願、就近求穩」反而成為一種務實策略。

張瑜認為，竹北已經進入「新天龍國模式」：家庭條件普遍優渥，許多學生早早規劃出國讀書，甚至高二就轉學。既然未來目標是海外大學，「哪間高中就讀」變得沒那麼重要。

竹北升學邏輯正「由上而下瓦解」

教育界人士分析，竹北家長的觀念轉變，反映出台灣升學體制的分流現象。「過去是『考上建中北一女就贏』，現在是『上哪裡都能繁星、出國、申請頂大』。」隨著竹北、六家等高中崛起，加上交通便利與生活品質高，這些「就近學校」正逐漸形成新的升學聚落。

張瑜預言：「未來竹北的高中，只要離家近，分數只會越來越高。」他提醒家長，想要就近就讀，恐怕也得更早準備、拚得更兇。

張瑜老師全文 《竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演》

你以為選高中就是看分數？錯！在竹北，選高中的邏輯正在偷偷改變。

我在台中讀國三那年，書桌上天天貼著第一志願四個大字，想靠「阿Q精神」逼自己拚上夢想學校。最後，沒上。

但我有一個朋友，邏輯完全不同。他可以上我們考區第一志願，卻最後放棄。 理由只有一句： 「太遠了。」

是的，因為通勤單程超過一小時，他毅然決定就近讀一所普通公立高中。一所好幾年來都沒人考上頂大的學校。

我瞬間想到《灌籃高手》： 流川楓，你為什麼選湘北？」「因為離家近。」當年的流川楓，國中就是球場傳奇，各校搶破頭，結果他挑了一所籃球沒名氣但離家最近的學校。因為他相信——我去哪裡都能是最強。

我朋友，跟流川一樣帥，一樣有自信。

這種想法，放在以前很特別。但放在現在的竹北？越來越多人這麼幹。 不少家長直接告訴我：「我只想要一間能讓小孩睡到早上七點再起床的高中。」 為什麼？三大原因

1️⃣ 繁星計畫改變了遊戲規則：「寧為鳳尾不為雞首」漸漸退流行。反而是「第二、第三志願搶進 1%」更實際。 高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。

2️⃣ 考試不是唯一出路：這幾年太多第一志願的學生，後來一樣迷茫。反而是那些抓住興趣、找到方法的人，能把熱情當職涯，在快速變動的社會找到舞台。未來的大學都隨便了，還會在意哪一所高中嗎？

3️⃣ 出國早就寫在劇本裡：竹北，新天龍國。條件好的家庭一大堆。 許多人早早規劃好小孩出國，慢則研究所，快的話高二就直接轉學。 所以高中在哪裡？不重要。 -

這代表什麼？未來竹北的高中，只要「離家近」，分數只會越來越高。 竹北高中、六家高中，還有幾所正在籌備的新高中， 都會因為「近」＋「排名效應」而持續上升。 想要就近讀？ 不好意思，以後可能得更拚才行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #職涯 #籃球 #氛圍

2025-10-04 14:45 女子漾／編輯張念慈
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

花蓮光復鄉災後復原工作持續進行，中秋連假首日湧入萬名志工，被稱為「鏟子超人」的民眾從全台各地趕來支援。台灣足球發展協會理事長、知名球評石明謹今日在臉書分享現場趣事，笑稱「治安太糟了」，因為他才休息五分鐘，鏟子就被「幹走」。原來，那把鏟子並非遭竊，而是被另一名志工順手拿去繼續挖水溝，「人休息，鏟子不停工」，暖心一幕全網都感動。

志工爆量　「共享鏟子」成默契

石明謹表示，災區志工人數遠超過裝備數量，許多人乾脆採「共用鏟」方式工作。現場形成默契：誰手上空著就接過鏟子繼續鏟，不分彼此。他笑說：「我放著休息一下，結果鏟子比我還忙。」

據了解，台鐵光復站上午進站人次已突破萬人，志工從北中南各地湧入，救災工具幾乎供不應求，成為最貼地氣的「共享經濟」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

網路瘋傳　「共鏟黨」哏洗版

貼文曝光後，留言區湧入上千網友接力玩諧音哏，從「鏟無人道」、「鏟絕人還（用完會還）」到「共鏟黨」、「無鏟階級」、「你的財鏟就是我的財鏟」，笑梗不斷。

有人感嘆「偷鏟子的人比偷懶的還多」，也有人留言：「看到這畫面怎麼眼眶濕濕的」，笑中帶淚地說，「這是台灣最溫暖的治安太差」。

網友也點憑自己的感動「那不是偷，是幫你繼續鏟」、「鏟子在別人手上，也在幫你完成那份心意」，不少人直言這是「最動人的共鏟現場」。有志工分享：「一把鏟子三個人輪著用，沒有人喊累，大家只想讓家園快點乾淨起來。」

石明謹：不是鏟多少，是告訴災民「你沒被丟下」

石明謹稍晚也貼出多張災區照片，畫面可見多處民宅仍被厚重泥土掩蓋。他說：「如果這是你家，你會不會希望有人來幫你？」強調志工到場的意義，不在於鏟走多少泥，而是傳遞「距離再遠，家就是家、家人就是家人」的信念。他也呼籲更多人加入志工行列，「能幫多少不重要，重要的是讓災民知道，他們沒有被拋下」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

醫師提醒：「鏟子不休息，人一定要休息」

不少前線醫師也在留言區提醒「鏟子超人」們注意身體，建議每工作30至45分鐘就補水與電解質，避免中暑、抽筋與脫水。臨時醫療站統計，不少志工因天氣炎熱、連鏟數小時導致體力透支，呼籲大家「幫人也要保重自己」。

#鏟子超人

2025-10-15 22:09 張瑜老師上課了
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。

生態教育變奪命陷阱？竹北幼兒園溺斃案震撼家長圈！竹北一間主打「貼近自然」理念的幼兒園，傳出1歲半女嬰跌入生態池溺斃，深度僅20公分的水面，卻成了奪命陷阱。補教名師張瑜得知消息後在臉書沉痛發文：「那個生態池，本來是我最喜歡的地方，如今卻成了奪走生命的現場。」他直言，「自然教育不是錯，但安全應該是底線」，一語點出這場悲劇背後的教育矛盾。

那個生態池，本來是我最喜歡的地方

根據調查，這起意外發生於10月8日上午，當時托嬰中心一名1歲半女童疑似趁老師未注意，走向園區的戶外生態池觀察水面，意外失足落水。雖然園方表示池邊有設圍欄，但高度與間距不足，孩子仍能鑽入。直到別班老師清點人數時才發現少了一人，等找到女童時，已不幸回天乏術。

這所幼兒園以「讓孩子與自然對話」為核心理念，主打體制外教育、人本精神，吸引許多竹北家長趨之若鶩。張瑜在文章中回憶，自己與妻子當年也曾報名：「他們主打孩子能自由探索自然，那正是我們嚮往的教育方式。」甚至要先繳報名費才能參加說明會，一位難求。

「那天園長帶著我們用三色顏料作畫，說『孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。』那句話我記了很久，因為他說得很美。」張瑜說，當時沒被錄取覺得可惜，今天只覺得害怕。

二十分鐘的空白，對我們是滑幾則訊息的時間，對他是一生

張瑜在文中寫道：「新聞說一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間；但對那個孩子來說，是他的一生。」

他不責怪老師，但指出問題的根本在於制度的鬆散與監督的缺口：「孩子的安全，不能靠『也許』撐起。也許老師去上廁所，也許在安撫哭泣的孩子，但那三秒的放空，就可能換來一輩子的懊悔。」

「生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。」張瑜說，「自然是美的，但安全要先是底線。」

網友熱議：「不是生態池的錯，是制度的洞太大」

事件在網路掀起廣大討論，留言區成為家長、老師與教育圈人士的意見戰場。多數網友直指這不是「意外」，而是制度性疏失。

有網友為生態池抱屈「重點不是有沒有生態池，是孩子不該沒在老師的視線裡。即便老師有事，也該有人協助照顧孩子才能離開，更何況20分鐘不見沒人知道，這真的是重大疏失。」「生態池沒有錯，錯的是規劃問題，為什麼會有破口沒圍住？」

也有家長替園方緩頰「看到標題我心驚，這是我家女兒讀過的學校。很遺憾發生這種事，但這真的是一間很棒的幼兒園。孩子在那裡學會溫柔、同理與自理，如果因此少了一間這樣的學校，會是竹北家長的損失。」「我孩子在這裡從八個月大長大，老師真的很有愛心。問題是制度沒被監督、流程不夠嚴謹，如果都靠老師的細心，總有一天會出事。」

還有人心碎痛批「幼兒園裡放水池，我就想問到底有沒有腦？不管符不符合法規，它的存在就是危險因子。」「開心送孩子去上課，換來冰冷的孩子，沒有任何家庭能承受。二十分鐘的空白，是一生的懊悔。」

生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。
生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。

張瑜老師全文《竹北幼兒園溺斃，那個生態池，本來是我的最愛》

竹北一家幼兒園，小孩溺斃在水池裡。新聞照片一出，我就認出來，那間幼兒園，是我們當初差點報名的那一間。他們主打體制外教育、人本精神，強調「讓孩子與自然對話」，那正是我和工程師老婆最嚮往的理念。

我們聽說明會，還要先繳報名費，不參加說明會你是沒資格報名的，那天園長帶著我們用三色顏料作畫。他說：「孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。」那句話我記了很久，因為他說得很美。

但名額太少，參加說明會完，我們還是沒被錄取。那時覺得可惜，今天只覺得害怕。那個生態池，本來是我最喜歡的地方。園長說，那是孩子觀察生命的角落，是一堂不在課本裡的課。如今，它變成奪走生命的現場。

新聞說，一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。二十分鐘。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間。但對那個孩子來說，是他的一生。

我不想怪誰。因為我知道老師不是神。也許有人去上廁所，也許有人要安撫哭泣的孩子。但孩子的安全，不能靠「也許」撐起。

那是父母心中最沉的恐懼。

身為老師，也身為父親，我懂那種無力。我的兩個兒子，小時候撿石頭會往嘴裡塞，看到馬路會衝、看到水會撲。他們不是故意，只是還沒學會什麼叫危險。三秒鐘的放空，就可能換來一輩子的懊悔。而那種懊悔，沒有人受得起。

有人說這是意外，但在教育現場的人都知道，所謂的意外，其實是制度的裂縫。

生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。自然是美的，但安全要先是底線。孩子的世界應該是安全的、明亮的，不該是被新聞曝光的遺照。

我們期待孩子學會觀察生命，卻忘了要先確保他能繼續活著。願這樣的悲劇不要再發生，願每一個孩子都能被安全地看見，願每一個父母，不必再在新聞標題裡，看見自己的噩夢。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #咖啡 #核心 #托嬰中心

2025-10-08 10:14 女子漾／編輯張念慈
老公過世隔天婆婆逼房產過戶「我們家的錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子。女子漾AI製圖
老公過世隔天婆婆逼房產過戶「我們家的錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子。女子漾AI製圖

丈夫才剛過世，靈堂的香還沒燒完，婆婆卻開口談「財產」？律師劉韋廷近日在臉書分享一名三寶媽的故事，丈夫意外離世後，婆婆竟要求她「把房子、土地過給小叔管」，理由是「我們家的錢不能留給外人」。網友炸鍋：「照顧你們家十幾年，結果一夜之間變外人？」

婆婆開口要財產：「妳一個女人，以後還會再嫁」

劉韋廷分享，這名婦人抱著三個孩子走進事務所時，眼眶紅腫、整個人發抖。她哽咽說，老公走後，婆婆立刻開口：「那間房子、那塊地，要過戶回來給你小叔管，他會照顧妳們母子。」

她回問：「那三個孩子呢？」婆婆卻說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

聽到這裡，她心裡一陣刺痛，「原來在她眼裡，我只是守著他們家錢的女人。」

律師揭法律真相：婆婆恐嚇無效，財產依法屬妻子與孩子

劉韋廷表示，這樣的案例他見過太多，「當年結婚時說媳婦是女兒，結果兒子一走，媳婦就變外人。」

他強調，根據《民法》規定，若沒有留下遺囑遺產依法由配偶與子女共同繼承。婆婆若聲稱要「告媳婦拿回財產」，幾乎不可能成立。

「她只是想用恐嚇的方式逼媳婦低頭。」劉韋廷說，對方沒有法律依據，只是情緒與權力的壓迫。

專家提醒3步驟守護自己與孩子

劉韋廷建議，遇到類似狀況的喪偶女性，務必冷靜、依法保護自己與子女權益：

1.不要簽文件：凡涉及「放棄繼承」或「過戶」的書面資料，一律暫緩。

2.保存證據：保留對話紀錄、簡訊或任何威脅內容，必要時可作為法律依據。

3.規劃保障：可為自己與孩子購買保險、設立信託，並依《民法》第1193條預立遺囑與監護人指定，確保孩子未來有人照顧。

他最後安慰那位婦人：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。妳不是在爭遺產，而是在守護妳的家。」

網友心疼又憤怒：婆婆也是外人吧？

文章曝光後湧入網友情緒爆鍋，不少人痛罵：「照顧公婆時是自己人，爭產時就變外人？」、「婆婆自己也是外姓嫁進來的外人啊！」也有人呼籲女性要懂法律，「別被情勒綁架，拿起法律武器保護自己。」

有網友心疼表示：「看完眼淚掉下來，女人真的要懂法律。」、「最心寒的不是財產，而是那句外人。」、「這位媽媽好勇敢，她不是弱者，她是孩子的靠山。」

劉韋廷全文：《老公剛過世，婆婆就說：錢不能留給我這個外人》

老公突然走了，什麼都來不及。

那天，我抱著三個孩子，還在哭，婆婆就說：「等一下有空，我們要談談財產的事。」

我愣住：「什麼財產？」

婆婆說：「妳老公以前繼承的那些地和房子，現在應該都要過戶回來，給你小叔管，反正他會照顧妳們母子。」

我還在發抖，她又補了一句：「我們家的錢，不能給外人。」

外人？

我抬頭看著婆婆，突然笑了。

我嫁進這個家十幾年，從懷孕、坐月子，到照顧公公婆婆生病，哪一天我不是這家的人？

怎麼老公一走，我就變外人了？

我問她：「那三個孩子呢？他們也是外人嗎？」

婆婆說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

我心裡一陣刺痛。

原來，在她眼裡，我再怎麼努力，都不算是家人。

在她眼裡，我不是媳婦，是「守著他們家錢的女人」。

她說：「如果妳不把房子過給小叔，我就告妳，把遺產拿回來。」

那一晚，我整夜沒睡。

看著三個熟睡的孩子，我只想問——

「為什麼我老公死了，連我們一家活下去的權利都要被拿走？」

這位太太一走進我 #劉韋廷 律師的事務所。

她整個人神情恍惚，眼眶紅腫，她坐下沒多久，就低著頭對我說：

「律師，我老公剛走不久。婆婆叫我把老公留下的房子、土地都過戶給小叔，她說小叔會照顧我們母子，但不希望他們家的錢流到外人手上。」

「可是…我只是家庭主婦，沒有工作，小孩又都還小。如果我把這些財產都給了小叔，我該怎麼養大三個孩子？」

「婆婆還威脅我，如果不過戶，她就要告我，把財產拿回去。她說我只是外人…」

我靜靜聽著，沒有立刻回答。

因為這樣的故事，我已經聽過太多次。

當年結婚時，公婆說「我會把媳婦當女兒對待」。

結果兒子一過世，媳婦就成了「外人」。

我看著她說：「妳知道嗎？法律上，現在這些財產是妳和妳三個孩子的。婆婆如果真的要告妳，要拿回去，機會非常非常小。她只是在用『恐嚇』的方式，逼妳低頭。」

她抬頭看著我：「真的嗎？那我不用怕她告我？」

我點點頭：「不用。妳現在最該做的事，是保護妳和妳的孩子。」

我接著告訴她幾件事：

可以為自己和孩子買 #保險，先把生活的安全感穩住。

把部分財產設立 #信託，讓孩子在成年前有生活費，不會被誰奪走。

可以預立 #遺囑，可以依《民法》第1193條，指定孩子的監護人，

如果有天妳真的不在了，至少還有一個妳信任的人能照顧他們。

她聽完後，沉默很久，最後說了一句話：「律師，我只是想要把孩子平平安安養大，為什麼會這麼難？」

我看著她，心裡很酸。

因為我知道，她不是在爭遺產，她只是在守護自己的家。

我告訴他：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。」

有時候，一個女人最勇敢的事，就是在所有人都要她放棄的時候，還能堅持撐下去。

#媳婦不是外人 #遺產糾紛 #婆媳關係 #法律與人情

#遺產 #繼承 #遺囑 #過世 #信託

那天，我在火車上罵了一個孩子：真正該被罵的其實是大人

那天，我在火車上罵了一個孩子：真正該被罵的其實是大人

2025-10-13 10:28 國文老師｜謝蓁
寧靜車廂真正的問題，不是孩子，而是不尊重他人的大人。

我在台中念大學的那幾年，一直到剛出社會當跑課老師的十年間，經常搭火車南北奔波。


對我來說，那一節節車廂，不只是交通工具，更像是一間「流動的教室」，讓我有機會觀察各種人與行為。這些年下來，我逐漸發現一件事：在車廂中，最讓人不適的，並不總是「吵鬧的孩子」，而是那些不懂得尊重他人的「大人」。

一、我並不討厭孩子，但我討厭漠視規範的行為

每次看到帶著孩子出門的媽媽，我總會特別注意，也會主動幫忙。

提個袋子、讓個座，或對孩子做個鬼臉逗他開心——這些不過是日常小事，但能讓整趟旅程多一些溫度。因為我一直相信，如果這個社會能多一點善意，出門就能少一點壓力。

 但有一次的經驗，我記得非常清楚。

那是一趟南下的火車，一位小孩在車廂裡瘋狂奔跑、丟球、大聲尖叫，彷彿整節車廂是他的遊樂場。我是站票乘客，周圍也擠滿人，他的行為不只吵鬧，更潛藏危險。

我環顧四周，卻找不到他的父母，也沒有一個大人願意出聲。

那一刻，我的「老師魂」上身，嚴厲地制止了他，也唸了他一頓。

我要強調的是，我不是討厭孩子，而是重視「公共空間的安全與界線」。孩子吵鬧，可以教；但大人漠視，才是真正的問題。

二、我也曾是那個被冷漠對待的乘客

高中時期，我因為打球受傷而拄著拐杖通勤。

那段時間，我遇過太多令人震驚的場景。

我一跛一跛地排隊準備上車，卻總有「長輩」毫不猶豫地插隊，只為搶先登車；

我站在博愛座旁，希望能休息一下，卻被怒目而視，彷彿我搶了他們的特權。

那種眼神，比拐杖更讓人無力。

那些當年的「長輩」，如今也成了現在車廂裡的「老人」。

我從那時起就明白，很多時候讓人感到不舒服的，不是孩子，而是理直氣壯的「大人」

三、車廂，就是社會的縮影

如今，我也成了帶孩子搭乘大眾運輸的大人。

我希望藉此機會教育她尊重他人，也希望我們能被其他人同樣包容。

但經驗讓我發現，孩子吵鬧從來不是乘車時最讓人反感的問題。真正讓車廂變得壓抑與混亂的，往往是這些情況：

￭ 插隊搶座的乘客

￭ 開擴音講電話、不戴耳機看影片的人

￭ 高談闊論、佔據空間卻不自覺的大人

￭ 倚老賣老、理直氣壯認為「自己應該被禮讓」的長輩

社會上常有人說「壞人變多了」，但事實上，很多時候只是「壞人變老了」。

我們習慣把不舒服的場景歸咎於「吵鬧的孩子」，卻忽略更多讓人難以忍受的，其實是不尊重他人的成年人。


四、「寧靜車廂」爭議，真正的焦點不是厭童

這幾年，「高鐵寧靜車廂」爭議不斷，有人說是針對孩子的「厭童政策」。

但冷靜來看，大家真正反感的，其實不是「孩子」，而是不分年齡、不懂尊重他人的「行為」。

這些年，我在火車車廂看過許多溫暖的畫面——有孩子安靜地趴在窗邊看風景，也有家長細心安撫、引導孩子的模樣。

但我也見過無數成年人恣意喧鬧、霸占空間、毫無顧忌。

如果我們只把焦點放在「孩子該不該進入寧靜車廂」，反而忽略了真正的問題所在：不分年齡，缺乏公共空間的基本素養，才是讓車廂變得不愉快的根源。


五、社會需要的，不是更多規則，而是更多同理

真正讓公共空間變得舒適的，不是更多的禁止條文，而是每個人願意多想一步。

這與年齡無關，而是一種態度：懂不懂得尊重別人、能不能設身處地去體諒他人。

當你年輕有力時，請對行動不便的人多一點耐心；當你年老時，也會希望別人對你伸出善意。

如果我們這一代的大人，沒有耐心等候、學不會尊重他人，未來我們老了，也別奢望世界會對我們溫柔以待。

一節車廂，一面鏡子

火車車廂不只是一段旅程，更是一面鏡子。

它映照出我們對他人的態度，也預示了我們所身處的社會樣貌。

寧靜車廂的爭議，並不是在討論「要不要孩子」，而是在提醒我們：公共空間的秩序，從來不是靠年齡，而是靠教養。

希望有一天，我們能不再用「大人」或「小孩」來分群，而是用「尊重」與「不尊重」來區分行為。

因為真正該被討厭的，不是孩子，而是不懂尊重的人。

 

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#高鐵 #年齡 #老師 #博愛座 #育兒教養

18+