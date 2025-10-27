2025-10-27 10:01 財女的時尚健康生活
牆壁「長樹」危及建築安全！怎麼預防、處理？專家呼籲：居家潮濕恐影響健康
近來北部地區頻傳「牆壁長出樹」的都市異象，不少民眾誤以為只是雜草叢生，卻未察覺這些植物根系早已深入磚縫與排水管道，導致牆面龜裂與結構鬆動。藝樹人工作室提醒，這不僅是建築老化的警訊，也可能反映居家環境潮濕，長期下來恐引發黴菌孳生與室內空氣品質惡化。
城市異象的健康警訊
台灣氣候潮濕多雨，老舊公寓、社區外牆與陽台角落常見植物自縫隙竄出。樹藝師指出，這些植物的種子可能由風、雨或鳥類帶入牆體，在積塵與濕氣中萌芽，看似自然的綠意，其實暗藏結構與健康雙重危機。
根據衛生福利部國民健康署曾發表的健康資訊，長期居住於潮濕與黴菌環境中，可能增加過敏與呼吸道不適風險。因此，外牆滲水或植物入侵不僅關乎建築安全，也影響整體居家健康。
常見潛在問題包括：•牆體破壞：根系擴張撐裂水泥縫隙，導致結構疲乏。•滲水與壁癌：水氣經裂縫滲入牆體，助長黴菌與異味。•排水管堵塞：根系鑽入排水系統，阻塞水流。•健康風險：潮濕環境易誘發過敏與呼吸道不適。
藝樹人的專業建議：勿硬拔、重防護
藝樹人工作室創辦人、樹藝師江明駿指出：「牆壁長樹的問題不容忽視，也不能用蠻力硬拔。若根系深入牆體，拔除只會撕裂結構，導致更大損害。」
正確處理方式包括：• 確認根源範圍：追蹤根系走向，評估是否影響排水或鋼筋。• 專業風險檢測：由合格樹藝師檢視根系分佈與建築狀況。• 安全移除作業：依建材選擇合適拆除與防水修補方式。• 防復發修繕：完成後應立即補縫、防水並重新塗層。
圖說：藝樹人工作室團隊檢視牆縫植株生長狀況，進行風險評估。
預防重於修繕：從環境衛教守護健康
專家提醒，牆壁長樹現象的根本原因在於「水氣、縫隙與時間」。若能在日常維護中及早發現、及時處理，不僅能延長建築壽命，也能維持居家環境的健康品質。
居家防護建議：• 定期檢查外牆與陽台角落，特別是在雨季後。• 維持空氣流通與乾燥，降低黴菌與苔癬滋生。• 修補裂縫、加強防水塗層，阻斷植物生長條件。• 若發現異常，尋求專業樹藝師或工程技師協助。
藝樹人呼籲，環境整潔與結構安全息息相關，從「建築健康管理」的角度看，維護牆面、管線與排水系統，正是守護家庭健康的重要一環。
快速摘要
• 現象說明：潮濕與老化建築易出現牆壁長樹現象。• 健康意涵：潮濕與黴菌環境恐影響呼吸與過敏問題。• 專業建議：勿硬拔，應由樹藝師檢測並防水修補。• 衛教提醒：建築健康＝環境健康，預防重於修繕。
免責聲明：本文為環境與居家健康相關資訊分享，僅供參考，無涉醫療診斷或治療意圖。若有身體不適，請洽專業醫療人員協助。
