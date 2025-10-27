牆壁「長樹」危及建築安全！怎麼預防、處理？專家呼籲：居家潮濕恐影響健康

2025-10-27 10:01 財女的時尚健康生活

　

近來北部地區頻傳「牆壁長出樹」的都市異象，不少民眾誤以為只是雜草叢生，卻未察覺這些植物根系早已深入磚縫與排水管道，導致牆面龜裂與結構鬆動。藝樹人工作室提醒，這不僅是建築老化的警訊，也可能反映居家環境潮濕，長期下來恐引發黴菌孳生與室內空氣品質惡化。

　

城市異象的健康警訊

台灣氣候潮濕多雨，老舊公寓、社區外牆與陽台角落常見植物自縫隙竄出。樹藝師指出，這些植物的種子可能由風、雨或鳥類帶入牆體，在積塵與濕氣中萌芽，看似自然的綠意，其實暗藏結構與健康雙重危機。

根據衛生福利部國民健康署曾發表的健康資訊，長期居住於潮濕與黴菌環境中，可能增加過敏與呼吸道不適風險。因此，外牆滲水或植物入侵不僅關乎建築安全，也影響整體居家健康。

　

常見潛在問題包括：•牆體破壞：根系擴張撐裂水泥縫隙，導致結構疲乏。•滲水與壁癌：水氣經裂縫滲入牆體，助長黴菌與異味。•排水管堵塞：根系鑽入排水系統，阻塞水流。•健康風險：潮濕環境易誘發過敏與呼吸道不適。

　

藝樹人的專業建議：勿硬拔、重防護

藝樹人工作室創辦人、樹藝師江明駿指出：「牆壁長樹的問題不容忽視，也不能用蠻力硬拔。若根系深入牆體，拔除只會撕裂結構，導致更大損害。」

　

正確處理方式包括：• 確認根源範圍：追蹤根系走向，評估是否影響排水或鋼筋。• 專業風險檢測：由合格樹藝師檢視根系分佈與建築狀況。• 安全移除作業：依建材選擇合適拆除與防水修補方式。• 防復發修繕：完成後應立即補縫、防水並重新塗層。

　

圖說：藝樹人工作室團隊檢視牆縫植株生長狀況，進行風險評估。

　

預防重於修繕：從環境衛教守護健康

專家提醒，牆壁長樹現象的根本原因在於「水氣、縫隙與時間」。若能在日常維護中及早發現、及時處理，不僅能延長建築壽命，也能維持居家環境的健康品質。

　

居家防護建議：• 定期檢查外牆與陽台角落，特別是在雨季後。• 維持空氣流通與乾燥，降低黴菌與苔癬滋生。• 修補裂縫、加強防水塗層，阻斷植物生長條件。• 若發現異常，尋求專業樹藝師或工程技師協助。

　

藝樹人呼籲，環境整潔與結構安全息息相關，從「建築健康管理」的角度看，維護牆面、管線與排水系統，正是守護家庭健康的重要一環。

　

快速摘要

• 現象說明：潮濕與老化建築易出現牆壁長樹現象。• 健康意涵：潮濕與黴菌環境恐影響呼吸與過敏問題。• 專業建議：勿硬拔，應由樹藝師檢測並防水修補。• 衛教提醒：建築健康＝環境健康，預防重於修繕。

免責聲明：本文為環境與居家健康相關資訊分享，僅供參考，無涉醫療診斷或治療意圖。若有身體不適，請洽專業醫療人員協助。

財女的時尚健康生活

#過敏 #分享 #空氣品質

往下滑看更多精彩文章
花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

2025-10-23 08:45 蔣昊
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專

藝人閃兵案持續延燒，Energy成員坤達（謝坤達）50萬元交保，坦言「知道很多人對我很失望，也讓很多人擔心」，並承諾會全力配合調查。東點娛樂公司CEO、魔術師蔣昊，也在臉書發文自揭「閃兵」往事，懺悔當年「花20萬元吃胖換替代役」的經歷，直言「以為逃的是時間，沒想到逃不掉的是後悔」，從此一輩子和易胖體質共存。

新北地檢署日前發動第三波搜索，針對涉嫌偽造病歷、規避兵役的「藝人閃兵案」持續擴大偵辦。包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、小杰（廖允杰）等人皆被拘提到案，其中坤達、修杰楷、陳柏霖、張書偉以50萬元交保，小杰則以35萬元交保候傳。涉案藝人多藉偽造高血壓或精神病歷等方式取得免役資格，金額介於15萬至30萬元不等。

外界對「造假免役」議題群起撻伐，蔣昊在臉書公開自白，坦承自己曾花20萬元「吃胖閃兵」。他以過來人身分揭露內心後悔與代價，貼文曝光後被網友譽為「最誠實的一篇懺悔文」。

蔣昊回憶，當年為了追求成為職業魔術師的夢想，他花半年暴食增重30公斤，只為從一般役改成替代役、縮短服役天數。「那時覺得自己賺到五百多天自由，但後來才發現，真正的代價是一輩子的易胖體質。」每天吃五餐、狂灌奶昔、珍奶，算算餐費就花了20萬，「以為買到的是自由，最後全都報復在身體上」。

他也點出這波閃兵風暴背後的心理共鳴：「每個人都怕浪費時間，都覺得夢想會被耽誤。」但如今回首，他說自己寧願選擇去當兵，因為「當兵不只是打靶、摺棉被，而是學會面對自己」。蔣昊的真情告白引起網友熱議，留言直呼「這篇比任何懲處都更有警醒作用」、「有勇氣承認錯誤，才是真的男子漢」。

藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書
藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書

蔣昊文章全文【我花了20萬閃兵】

那年我花了20萬閃兵。不是為了偷懶也不是為了反骨，是為了成為職業魔術師。

我大四就開始接演出，為了有更多機會，還讓自己延畢兩年。但就算再怎麼延畢，每個男生都還是逃不了要面對兵役。

當年查了一下，只要胖個30公斤，就可以從18個月變成14天。等於我可以省下5百多天的日子，繼續衝刺我的事業。

於是我開始「增肥人生」，每天最少吃5餐，餐餐不是麥當勞，就是炸雞薯條。可樂配奶昔，珍奶只喝全糖，每天伙食費要花上一千多元，半年真的讓我胖了30公斤。

站上體重計用103公斤的勝利姿態，成功成為替代役。

那時的我，完全沒想到，吃胖閃兵只是表面「划算」，後面的副作用，才是真正的代價。

因為吃胖讓自己的身體細胞跟胃被撐大，變成易胖體質只要呼吸就會胖，要特別努力才能稍微瘦下來一點。

凡事總有代價要付，就像這週的新聞爆出來，一堆一人一個一個被點名，有人花15萬偽造高血壓、有人花30萬搞假病歷、甚至傳出王大陸砸了360萬閃兵，還有人說他因為氣不過自己多花錢把其他人都抖了出來。

當年以為吃胖買到的是自由是人生，現在才發現這些肥油跟了我一輩子，以為能逃的最後全都回來。

我不是要說誰對誰錯，只是想誠實地告訴你：我也曾經閃兵。

我也曾經以為這樣很聰明，但我錯了。

用半年肥肉換來十四天輕鬆，卻一輩子瘦不回原點。

我不是想批評誰，因為我也曾經一樣。

我懂那種焦慮，懂那種覺得「浪費太多時間，夢想會被耽誤」的恐懼。

但我常想，如果人生可以重來一次，我還會不會選擇吃胖閃兵？

不會!我寧願去當兵。

很多人現在也在想：「兵役一年而已，為什麼大家還想逃？」

因為每個人都覺得自己的時間很寶貴，每個人都以為自己的人生特別急。

如果當年選擇當兵，或許比什麼都值得。

不只是打靶、站哨、摺棉被，而是學會「面對自己」這件事，同時還能訓練出強健的體魄，現在說不定也能靠臉吃飯XD

蔣昊

#藝人 #坤達 #閃兵案 #修杰楷 #張書偉

往下滑看更多精彩文章
「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名

2025-10-15 22:09 張瑜老師上課了
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。

生態教育變奪命陷阱？竹北幼兒園溺斃案震撼家長圈！竹北一間主打「貼近自然」理念的幼兒園，傳出1歲半女嬰跌入生態池溺斃，深度僅20公分的水面，卻成了奪命陷阱。補教名師張瑜得知消息後在臉書沉痛發文：「那個生態池，本來是我最喜歡的地方，如今卻成了奪走生命的現場。」他直言，「自然教育不是錯，但安全應該是底線」，一語點出這場悲劇背後的教育矛盾。

那個生態池，本來是我最喜歡的地方

根據調查，這起意外發生於10月8日上午，當時托嬰中心一名1歲半女童疑似趁老師未注意，走向園區的戶外生態池觀察水面，意外失足落水。雖然園方表示池邊有設圍欄，但高度與間距不足，孩子仍能鑽入。直到別班老師清點人數時才發現少了一人，等找到女童時，已不幸回天乏術。

這所幼兒園以「讓孩子與自然對話」為核心理念，主打體制外教育、人本精神，吸引許多竹北家長趨之若鶩。張瑜在文章中回憶，自己與妻子當年也曾報名：「他們主打孩子能自由探索自然，那正是我們嚮往的教育方式。」甚至要先繳報名費才能參加說明會，一位難求。

「那天園長帶著我們用三色顏料作畫，說『孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。』那句話我記了很久，因為他說得很美。」張瑜說，當時沒被錄取覺得可惜，今天只覺得害怕。

二十分鐘的空白，對我們是滑幾則訊息的時間，對他是一生

張瑜在文中寫道：「新聞說一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間；但對那個孩子來說，是他的一生。」

他不責怪老師，但指出問題的根本在於制度的鬆散與監督的缺口：「孩子的安全，不能靠『也許』撐起。也許老師去上廁所，也許在安撫哭泣的孩子，但那三秒的放空，就可能換來一輩子的懊悔。」

「生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。」張瑜說，「自然是美的，但安全要先是底線。」

網友熱議：「不是生態池的錯，是制度的洞太大」

事件在網路掀起廣大討論，留言區成為家長、老師與教育圈人士的意見戰場。多數網友直指這不是「意外」，而是制度性疏失。

有網友為生態池抱屈「重點不是有沒有生態池，是孩子不該沒在老師的視線裡。即便老師有事，也該有人協助照顧孩子才能離開，更何況20分鐘不見沒人知道，這真的是重大疏失。」「生態池沒有錯，錯的是規劃問題，為什麼會有破口沒圍住？」

也有家長替園方緩頰「看到標題我心驚，這是我家女兒讀過的學校。很遺憾發生這種事，但這真的是一間很棒的幼兒園。孩子在那裡學會溫柔、同理與自理，如果因此少了一間這樣的學校，會是竹北家長的損失。」「我孩子在這裡從八個月大長大，老師真的很有愛心。問題是制度沒被監督、流程不夠嚴謹，如果都靠老師的細心，總有一天會出事。」

還有人心碎痛批「幼兒園裡放水池，我就想問到底有沒有腦？不管符不符合法規，它的存在就是危險因子。」「開心送孩子去上課，換來冰冷的孩子，沒有任何家庭能承受。二十分鐘的空白，是一生的懊悔。」

生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。
生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。

張瑜老師全文《竹北幼兒園溺斃，那個生態池，本來是我的最愛》

竹北一家幼兒園，小孩溺斃在水池裡。新聞照片一出，我就認出來，那間幼兒園，是我們當初差點報名的那一間。他們主打體制外教育、人本精神，強調「讓孩子與自然對話」，那正是我和工程師老婆最嚮往的理念。

我們聽說明會，還要先繳報名費，不參加說明會你是沒資格報名的，那天園長帶著我們用三色顏料作畫。他說：「孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。」那句話我記了很久，因為他說得很美。

但名額太少，參加說明會完，我們還是沒被錄取。那時覺得可惜，今天只覺得害怕。那個生態池，本來是我最喜歡的地方。園長說，那是孩子觀察生命的角落，是一堂不在課本裡的課。如今，它變成奪走生命的現場。

新聞說，一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。二十分鐘。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間。但對那個孩子來說，是他的一生。

我不想怪誰。因為我知道老師不是神。也許有人去上廁所，也許有人要安撫哭泣的孩子。但孩子的安全，不能靠「也許」撐起。

那是父母心中最沉的恐懼。

身為老師，也身為父親，我懂那種無力。我的兩個兒子，小時候撿石頭會往嘴裡塞，看到馬路會衝、看到水會撲。他們不是故意，只是還沒學會什麼叫危險。三秒鐘的放空，就可能換來一輩子的懊悔。而那種懊悔，沒有人受得起。

有人說這是意外，但在教育現場的人都知道，所謂的意外，其實是制度的裂縫。

生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。自然是美的，但安全要先是底線。孩子的世界應該是安全的、明亮的，不該是被新聞曝光的遺照。

我們期待孩子學會觀察生命，卻忘了要先確保他能繼續活著。願這樣的悲劇不要再發生，願每一個孩子都能被安全地看見，願每一個父母，不必再在新聞標題裡，看見自己的噩夢。

張瑜老師上課了

#老師 #咖啡 #核心 #托嬰中心

往下滑看更多精彩文章
桃園公車衝突事件：司機爆揍高中生！當情緒超速失控，我們都該上這一課

桃園公車衝突事件：司機爆揍高中生！當情緒超速失控，我們都該上這一課

2025-10-23 15:19 國文老師｜謝蓁

昨晚下班時間，桃園中山路上交通壅塞得讓人心浮氣躁。我被困在車陣裡動彈不得，只能不斷看著時間一分一秒流逝。幼兒園的孩子在門口等到天色全黑，媽媽才總算趕到。

當時只覺得是因為雨天造成的的塞車潮，沒想到今天一早打開新聞，才發現這場大塞車的背後，竟是一場公車司機與高中生爆發肢體衝突的事件。

（示意圖／中央社資料照）
（示意圖／中央社資料照）


一、輿論的第一反應：誰先「嘴」就該負責？

新聞曝光後，輿論立刻炸開。許多留言一面倒地指責高中生：「嘴太秋」、「不懂禮貌」、「誰叫他口不擇言」。甚至有人說：「司機應該早就被氣壞了」、「這種屁孩活該被教訓」。

然而，事件真的有這麼單純嗎？

當我進一步去找現場影片，重播爭執的每一句話、每一個反應，事情的樣貌開始變得不太一樣。

二、衝突的起點：一句「你少投錢」

影片中，爭執一開始非常瑣碎。

司機用不耐煩的口氣對學生說：「那個投13，你投18？ 快補錢啦！」

被懷疑少投錢的男同學並沒有情緒爆發，反而走近駕駛位冷靜回應：「可以麻煩你數一下嗎？」

司機回：「我現在有辦法數嗎？」

男同學解釋：「我剛剛真的數了，在上車前已經數了兩次以上。」

司機：「兩次勒～（不屑的語氣）」

男同學最後說：「如果你不相信我，我可以直接下車離開。」

司機乾脆說：「喔好啊，那你下車離開。」

學生真的下車了，但司機一路上仍持續碎念，口氣充滿不滿：「做功德你知道嗎？我很少跟XXX講話。」

三、火藥桶被點燃：一句回嗆換來十幾拳

與被懷疑少投錢的同學同行的朋友，顯然對司機的態度非常不滿。

下車時，他忍不住回了一句：「你錢都不會數，這輩子也就這樣了。」這一句話，就像火柴點進油桶。

司機立刻衝下車追了出去，兩人在人行道上發生激烈衝突。

根據目擊者描述與影片畫面，司機以身材優勢對高中生連揍十幾拳，整起事件從口角升級成了暴力事件。

四、情緒失控，是誰的錯？

站在一個旁觀者的角度，這件事情其實牽扯的不只是「誰先開口」的問題。

我們必須誠實地面對兩個事實：

1.學生的確有言語挑釁

那句「你這輩子也就這樣了」對任何一個大人來說，都是刺耳的話。但同時，這也是一個情緒反應，而非肢體威脅。

2.司機的行為卻失控太多

身為一名專車司機，面對的是放學後的學生群體，更應該展現的是情緒管理能力。當他選擇「用拳頭處理問題」，也等於親手毀掉了自己的職業生涯與社會信任。

這不再只是「誰對誰錯」的問題，而是一堂真實的情緒教育課。因為一瞬間的衝動，可能換來的是工作、名譽、甚至刑責的代價。

五、換個角度想：學生能不能更聰明一點？

另一方面，我們也要誠實面對另一個現實：學生的「義氣」很可貴，但面對一個已經情緒不穩定的大人，逞口舌之快，可能會把自己推向更危險的處境。

其實當下也有更好的選擇：

  • 拿起手機，錄下司機不當的言行。
  • 向學校、家長或警方檢舉處理。
  • 保持冷靜，讓對方錯誤的行為自己說話。

這樣不但能保護自己，也能用制度與證據讓對方負起責任。

六、情緒，是每一個人的課題

這起事件對大人來說，是「情緒失控的代價」；對學生來說，這是「智慧處理衝突的功課」。

我們無法預測生活中什麼時候會遇到衝突，但我們能選擇的是：

  • 不讓一時情緒毀掉一切；
  • 不用逞一時口舌讓自己陷入危險；
  • 學會保護自己，也尊重他人。

暴力不該是情緒出口。 社會不該是讓拳頭說話的戰場。

這起事件之後，司機必須為自己的行為負責，而學生們，也該學會在現實世界裡，用智慧保護自己。

如果當時，換作是你——

你會選擇逞一時口快，還是用另一種方式讓正義被看見？

國文老師｜謝蓁

#媽媽 #溝通力

往下滑看更多精彩文章
35歲我退休了！照這五個步驟做，你也能自由不焦慮

35歲我退休了！照這五個步驟做，你也能自由不焦慮

2025-10-20 17:23 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

多數人一聽到「退休」，

腦中浮現的畫面大概是這樣：白髮蒼蒼、拿著報紙、悠閒散步。


但退休早已不再只有一種樣貌。



現代人的退休形式，其實比你想得更多元

以下是現代最常見的五種退休形式：

gettyimages免費圖片
gettyimages免費圖片


  1. 傳統退休型：依靠退休金、儲蓄或保險生活，按部就班地在法定年齡退休，追求穩定與安全。
  2. FIRE提前退休型：Financial Independence, Retire Early──透過投資與被動收入提早達到財務獨立，讓時間主導權提前回到自己手上。
  3. 半退休型：不完全離開職場，轉為自由接案、顧問、教學等形式，兼顧收入與生活品質。
  4. 流動退休型：以體驗為核心的人生設計，例如邊工作邊旅居、季節性工作或定期休假充電。
  5. 心靈退休型：不為錢而工作，而是為興趣與意義行動，讓生活節奏與內在狀態同步自由。




而我，走的是第六種，稱它為「主動型退休」


它不是被動等待法定年齡，而是自己定義「何時、怎麼活」。


35歲那年，我決定辭職、回台灣建立家庭，開始以自己的節奏生活。我仍在工作，但不再為老闆、業績或焦慮而忙，而是為了體驗、熱愛與意義。


退休，其實不是停止工作，而是擁有選擇自己生活的自由。而這一切，並不遙遠，只要照著以下五個步驟做，你也能更早過上自由、不焦慮的人生。




一步：重新定義退休，不是離開職場，而是回到自己

我們從小被教導「努力工作，老了就能退休」，


但沒有人問過：退休的目的是什麼？


是不用上班？還是終於能過自己想要的生活？

退休不只是財務事件，而是一種意識覺醒。


它是「停止為生存而工作」的狀態，


是你終於有能力選擇「我想要怎麼生活」。

當你願意開始問：「如果明天不為錢工作，我會怎麼安排人生？」

那一刻起，你已經在設計你的退休藍圖。




第二步：算清楚「你要多少錢」，不是「別人說多少才夠」

退休焦慮的根源，常常不是錢不夠，

而是沒想清楚自己要過怎樣的生活


有人覺得一個月三萬就能幸福，有人覺得沒有十萬會焦慮。

所以，重點不是別人的標準，而是你的數字。


你可以這樣算：

  1. 列出生活開銷包含固定支出與想保留的享受（旅遊、學習、興趣）。
  2. 設定生活畫面想在哪裡住？城市、鄉村、海外？
  3. 立緊急安全網保險、預備金、醫療計畫。


這些數字不只是財務規劃，而是生活設計的基礎。

當你看清楚自己要的「生活成本」，焦慮就會自然消散。




第三步：建立現金流系統，讓錢替你工作

退休不是收入歸零，而是改變收入來源的性質

你要學會的是：建立能自動運轉的「現金流系統」


這套系統分成三層：

  1. 安全層：現金＋保險＝維持生活基本盤。
  2. 成長ETF、基金、股票、IUL保單＝長期累積報酬。
  3. 由層被動收入，如租金、分紅、品牌收入、數位資產。


我在30歲前後就開始規劃海外資產、投資IUL保單、建立線上收入，

讓自己即使不依賴全職工作，也能維持穩定現金流。

這樣的佈局，不只是理財，而是為自由做準備。




第四步：設計屬於你的「主動型退休」

主動型退休的核心是：

主動設計人生，不被年齡或制度綁住。


在35歲那年，我離開公司體制，轉為自由工作者與專欄作家。

我一邊寫關於理財與財富心理學的文章，一邊陪伴孩子成長。


我仍然工作，但節奏不同了，

是我選擇的工作，而非生活逼迫的結果。

這過程中我也看到，許多人不是不敢退休，

而是不敢重新定義自己。


主動型退休其實是學會「轉換身份」，

從「被工作定義的人」，變成「用工作實現生活」的人。




第五步：同步經營金錢能量與內在安全感

如果內心沒有安全感，再多錢都不會覺得自由。

很多人努力賺錢，卻始終不敢停下來，因為潛意識裡相信


「我一放鬆，就會失去一切。」

但事實是，你越懂得與金錢建立信任，錢就越會流向你。

當你能讓金錢支持你想要的體驗，而非主宰你的情緒，

你就真的活在自由裡。




真正的退休，是自由地活


退休不該是一個「老後計畫」，

它不只是財務自由，而是心理與時間的自由。


你可以選擇傳統退休、FIRE、半退休、流動退休、心靈退休，

也可以像我一樣，創造屬於你的「主動型退休」。


關鍵不是錢，而是清楚知道：

我想過什麼樣的生活？我願意為那個畫面提前準備多少？


因為真正的退休，不是離開職場，而是回到自己。

當你能自由地使用時間，專注於熱愛的人事物，


那一刻起，你，已經退休了。

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

#理財 #金錢 #存錢 #工作職場 #身心靈療癒

往下滑看更多精彩文章
❤職場打怪❤集體退化~這現象遇過嗎

❤職場打怪❤集體退化~這現象遇過嗎

2025-10-04 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

突然覺得和瘋子糾纏心會累

但跟笑面虎過招才真的心死

看似無害私下卻小動作頻繁

等妳發現已什麼都悄悄改變

這種才真的細思極恐好嗎!!!

((到底有多閒要這樣玩...))

職場上最讓人心寒的

莫過於偏心又愛畫大餅的老闆

咱們副總小寶寶就是典型範例

她一來就快速逼走瘋癲系小老闆

還以為我的春天來了

對她可說是充滿期待

工作自然也特別上心~!!

但隨著副總小寶寶奇妙事蹟越來越多

太資深控不了的就先踢去別科

新找進來能力太強的新人1號

大概怕自己駕馭不了

就在更菜且自稱高敏的新人2號

整天在她耳邊瑣瑣碎碎的講些543

營造一副被新人1號欺負的樣子

想不到副總小寶寶竟也順勢

藉這粗糙到不行的#偽職場霸凌戲碼

又把新人1號踢去同一科

((奇怪耶~人家是資源回收科嗎??))

畢竟新人1號當記者時

不僅專題報導多且節目還得過獎

但Google副總小寶寶卻毫無軌跡

以一個記者出身的人來說

完全查不到任何新聞播報或專題報導

是相當詭異的一件事~~!!

至於強調自己高敏的新人2號

總在回報細細瑣瑣的奈米事件

很多真的就是自己可順手處理

毫無回報價值那種

副總小寶寶總很Enjoy這綿密式回報

不懂是心靈太匱乏欠溫暖

還單純控制狂的習性所致?

新人2號也常為不重要的小事敲長官房門

請款蓋章、郵件快遞這類

通常關門不就是不想被打擾

若沒重要的事會這樣一直去敲門嗎

真心不懂高敏的意思是只在意自己

對他人感受或當下空氣卻無法判讀?

至於副總小寶寶精心從資源回收科

搶來的那名男子，一開始都很正常

但可能太會閱讀空氣

馬上就發現本科老闆副總小寶寶

特喜歡綿密式回報((越廢越愛))

回報也越來越奈米且瑣碎到不行

總能把副總小寶寶逗得喜孜孜

所以本科總呈現鬧哄哄狀態

看似隨時都熱烈討論著甚麼

認真聽就發現幾乎都屁話呢~~~!!

社會上打滾難免遇到幾個渣

瘋子也好、小人也罷

但這集體退化趨勢還真沒遇過...

((該如何應對~一起奈米回報??))

都說惡人自有天來收

但看過鄉土劇應該都懂

惡人永遠死在最後一集

吞到最後才爽那一瞬間

怎麼可能解氣啦~~~

看來只能跟近期最夯影片

面對莫名被挑釁及攻擊時

捍衛自己帥氣的神來一腿

直接踹飛讓惡人滾出生活

一切自然都會回歸正軌囉!!

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

#職場鬼故事#集體退化#職場霸凌#捷運踹飛

Belinda的玩美甜蜜窩

#捷運 #鬼故事 #工作職場 #職場霸凌

18+