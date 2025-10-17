2025-10-17 10:01 潮健康
為什麼減脂太快會更容易反彈？醫師：3步驟避免復胖
「減重成功後卻又迅速復胖」是許多民眾的共同困擾。尤其當減脂速度過快時，短期雖然體重下降，但後續卻更容易反彈，甚至比原本更胖。專精於3段式燃脂技術減重的陳裕豪醫師提醒，快速掉重往往伴隨肌肉流失與基礎代謝下降，才是復胖的根源。若想真正維持好身材，必須掌握正確方法，避免陷入「溜溜球效應」。
為什麼減脂太快會更容易反彈？
醫師指出，很多患者告訴我，明明成功瘦了五公斤，但一個月後又胖回來，甚至更胖。這不是因為意志力差，而是方法錯了，過快的減脂通常來自極端節食或過度運動，短期內雖然數字下降，但身體其實進入「能量省電模式」：
- 基礎代謝下降：肌肉流失導致能量消耗減少，往後即使攝取相同熱量也容易囤積脂肪。
- 荷爾蒙失衡：長期過度壓抑飲食，會使瘦體素下降、飢餓素上升，導致食慾暴增。
- 心理補償效應：許多人在結束嚴格飲食後，反而大吃大喝，復胖速度比想像中快。
醫師傳授避免復胖的三步驟
若要避免減脂反彈，關鍵在於「慢、穩、持久」，醫師建議可以透過以下三個步驟：
第一步：穩定代謝，保住肌肉減重過程中務必確保足量蛋白質攝取，並搭配阻力運動，例如重量訓練或核心運動，以維持肌肉量，避免基礎代謝下降。
第二步：建立均衡飲食習慣不必完全禁食某些食物，而是調整比例。建議多攝取蔬菜與全穀類，避免精緻糖與高油脂。醫師提醒：「減脂成功的關鍵不是『吃多或吃少』，而是『吃對』。」
第三步：專業監控與個人化策略若過去多次嘗試失敗，應透過專業檢測與醫師監控，找出真正問題，並制定屬於自己的長期計畫，才能避免一再反覆。
對於長期受困於復胖的族群，陳醫師提到臨床上的處理方式「3段式燃脂技術減重」，此技術透過低能量雷射方式輔助代謝調節；對於這類療法，其適用性與風險應由專業醫師評估；
業者強調該療法在醫師監控下較為安全，但其實際效果與風險仍需科學研究與個案評估，期待透過該療法針對不同體質設計專屬方案，讓易復胖族群得到的不是短期體重下降，而是長期維持的健康體態。
一般健康指南常建議每週控重在 0.5 至 1 公斤為較為穩妥的範圍；超過此速度者，在部份個案中可能會出現復胖風險增加的情況，陳裕豪醫師最後提醒：「減脂不是一場比快的比賽，而是一段長期旅程。唯有掌握正確策略，慢慢瘦、穩定瘦，才不會讓努力白費。」
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。治療效果視個人狀況與保養習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：減脂太快反彈更肥？醫師提醒三步驟避免復胖
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower