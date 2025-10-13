2025-10-13 09:00 卡娃思 / 開心趴趴走
看好書【無齡感】：逆轉時光！想要年輕就要「吃的開心、過的輕鬆、玩得盡興」（日本暢銷11年）
實證有效！日本名醫在第一線發現的逆齡秘密！抗老權威的86個青春法則！在「飲食需知」、「保健知識」、「心理建設」三大面向的反常識的凍齡秘密💕
書名：【無齡感】，日本暢銷11年大作😘
作者：和田秀樹 （許郁文譯 ）
出版社：好的文化，出版一刷：2025年2月
本書是作者集抗老方法大成的作品，從2011年起到2025年的現在，對抗老的方法沒有改變，持續實踐的結果，外表和體力也沒有老化的現象。（摘錄自本書結語）
#飲食的樂趣能有效活化大腦，是除了戀愛和賭博，最輕鬆有效也是最容易做到的日常。記住「節食和不重視飲食是兩碼事」
- 若能夠在兼顧均衡飲食攝取的前提下將「吃東西」視爲一大樂趣，進食將帶來刺激腦額葉的快感。
- 戀愛和賭博是能夠刺激腦額葉的體驗，並非人人都有機會戀愛，若能從透過簡單的飲食獲得樂趣，倒是誰都可以透過簡單的飲食獲得樂趣有效活化大腦的方法。🤭
#關於體重、運動
- 體型微胖的人比身上的人能夠多活到六到八年
- 忍耐與減重反而會加重老化
- 讓身體回到正常飲食也不會變胖的狀態，才能有效預防老化和促進健康
- 中高年齡的人稍微胖一點反而能夠長壽，所以真的不用一昧的減重
- 「變瘦就能長壽」完全是謊話，營養不足是十分危險的事，太瘦反而會讓其他風險增加。
- 運動過度反而有害健康
#蕭強博士主張的讀來有感的幾個概念（書中特別介紹）
- 身體重返年輕，自然會瘦，重點在於抗老，而不是變瘦。比起控制飲食，更應該重視「讓身體回到怎麼吃也不會變胖的狀態」
- 越早開始抗老，越能留住青春「抗老從保持心態年輕開始」
- 要掌握每天應該避開＆該攝取的食物
- 配合臟器活動時間表進食，避免細胞發炎。
閱讀心得💕
- 【無齡感】顛覆目前親友和我對中老年人的養生，在心理建設、飲食需知和保健知識等三方面，例行多年的刻板觀念。前幾年卡娃思因為睡眠障礙和曾經扭傷的踝關節疼痛復發一段期間晨昏顛倒的生活，苦不堪言！雖不致有憂鬱，但也苦不堪言。在二年多的時間改變了飲食習慣，好好的吃的吃喝玩樂，誠如本書86個法則中，最終極目的就是改變，想要年輕就要「吃的開心、過的輕鬆、玩得盡興」。（我似乎做到咧）
- 特別喜歡這一段的內容，單身多年不敢談戀愛的中年，讓三個有效活化大腦的日常觀念不再排斥，譬如書中所提，除了戀愛和賭博，最輕鬆有效也是最容易做到的日常就是對飲食的樂趣，記住「節食和不重視飲食是兩碼事」。當然若能再遇見喜歡的人來場戀愛也能有效刺激和活化大腦的。（除了不接觸賭博）
- 這是一本值得珍藏隨時翻閱的好書，雖然是日本的暢銷大作，居台灣的我們應該適合閱讀，改變生活態度和健康行為的觀念，讓生活和心理都輕鬆，自然就會讓自己是無齡感的凍齡。
