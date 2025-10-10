鏡後──紅磚牆的歲月痕跡

2025-10-10 蒔緣‧鹿角腓腓

鏡後，是生活裡的一面小小天地。

騎著摩托車，

每一段路的終點，都在前方；

而記憶，總在回望的那個角落。

我從後照鏡裡窺看世界的背面，

那裡有被時間擦亮的屋瓦、有風倒流的氣味，也有離去未遠的人影……

從後照鏡裡，我看見那一堵紅磚牆。

陽光篩過樹枝枒，斜斜映落在磚面上，

時間彷彿在那裡緩慢流動。

紅磚的顏色不是鮮豔的紅，而是一種被歲月烘烤過的溫度，

溫潤、穩重、略帶塵埃。

那粗糙的紋理像是老匠人留下的指紋，

靜靜記錄著人們曾經的笑語與嘆息。

我總覺得，紅磚牆有一種特別的力量。

雖未言語，卻能讓人安神定氣，彷若聽見風在磚縫間輕輕穿行的聲音；

伸手觸摸，那些斑駁與裂痕，像是一段段被時間留下的呼吸。

那份沉默裡，有一種溫柔的懂得……

見證無數離合悲歡、見證無數世代交替，

它深刻明白無常，只是靜靜陪著紅塵滾滾的眾生。

走在紅磚道上，腳步輕響，像在與過去對話。

陽光在磚縫間閃爍，彷彿有人正從時光的另一端走來。

那一刻，

令人奇妙的感覺到

古人的腳印在時間裡褪去，今人的足跡又悄悄疊上。

這種『傳遞』，就叫做世代吧！

鏡後的紅磚牆，於是成了一面時間的倒影。

它讓我在前行的路上，也學會回望：

不只是看見風景，

更看見那些被歲月包容、仍在微微發光的記憶。

《從鏡後看世界，時間學會了慢。》

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#鹿港

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

2025-10-02 張忘形
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路

台北捷運「博愛座」更名為「優先席」後，依然紛爭不斷，一名老婦持包揮打坐在優先席的年輕乘客，該乘客隨後起身以腳反擊，老婦跌坐對面座位，引發「是否動手」、「是否該讓座」等爭議。溝通表達教練張忘形在社群撰文表示，「幸福者退讓，但不一定要讓座」，更提醒「幸福的人要記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上人生，也不要因為遇到幾個北七就失去了善良。」

張忘形：幸福者退讓，但不等於一定要讓

對於「飛踢事件」掀起的論戰，張忘形直言：「動手就輸」。他分析，真正的問題不在於「該不該讓座」，而是「誰更不能失去」。一腳踢下去，年輕人可能失去的比想像中多：金錢、名譽、甚至人生走向。

他強調，「幸福者退讓」不是懦弱，而是智慧的自保。面對攻擊者，最聰明的做法不是動手，而是「錄影＋大聲宣告＋請站務人員介入」，既能保護自己，也能避免陷入法律糾紛。張忘形更指出，「讓座是選擇，不是義務」，倘若有人以怒氣和攻擊來要求，那已經不是禮讓，而是踩線。

網友意見：一腳踢出「大快人心」還是「法律風險」？

事件在社群引爆激辯，網友分為兩大陣營。一派直呼「看了好爽」，認為這一腳是替長期遭遇「倚老賣老」的人出了一口氣，「終於有人敢反擊」。有人更說，「年輕人還收力了，不然早就重傷」。

另一派則憂心，「暴力不能解決問題」，若老婦因此受傷，年輕人恐面臨賠償甚至刑責，直言「這不是正當防衛，而是打人」。也有聲音要求徹底檢討「優先席」存在意義，主張「真正有需要的人，不管在哪個座位，台灣人都會讓」。

博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片

張忘形全文如下

【幸福者退讓，但不一定要讓座XD】

大家應該都有看到那個博愛座影片，老實說我本來覺得阿就這樣啊，直到乘客直接給了一腳，老太太整個人飛到對面座位。

我那瞬間忽然....有點快樂。對，先承認其實我是很快樂的。畢竟我覺得「博愛座」三個字，不是給長輩坐的，是給年輕人罵的。不管你有多累，身體多不舒服，甚至你可能有隱疾，只要你坐在那個座位上，就是那個標靶，會有無盡的人來挑戰你。

尤其有些長者像是那些會巡邏的任務NPC，看到博愛座就發出語音：你知道這是博愛座嗎？不講理的、情緒性的、帶著攻擊性的，或像這個太太還附贈一記包包攻擊。

通常大部分人就是摸摸鼻子，直到這次事件，我看到大家直接沸騰「爽！這種就是欠教訓！」「被鐵板踢了吧！」「支持斗內，讓他多踢幾腳！」

但，也有一些人有不同立場「動手還是不對啦。」「他可能會被告耶，長輩說不定是生病了？」「喔這不是正當防衛，這就是打人」⠀

大部分人都在糾結誰對誰錯？但我自己覺得，這不太重要。我會思考的是，誰比較不能失去。萬一我這踢下去，她真的怎麼了，今天新聞就不是這樣了。而萬一嚴重一點，我可能會失去時間、錢、自由，跟家人愛人相處的機會，甚至我自己教溝通，大概也會被噴。

所以我這些年一直覺得幸福者退讓是對的，這不是懦弱，是我們不能失去的比較多。

萬一這一腳下去對方掛了怎麼辦？萬一對方有精神疾病反轉了怎麼辦？萬一對方家人比你還盧怎麼辦？萬一輿論剛好不站在我這裡怎麼辦？最重要的是，萬一我的人生從這裡開始，走向了一個糟糕的結局怎麼辦？

▋ 動手就輸了

我覺得以這個社會的期待，跟奇妙的氛圍上來說，在公眾場合時千萬不要動手。⠀嘴臭與錄影，我覺得是最棒的組合。嘴臭不是罵髒話，也不是人身攻擊，比較是挑釁+宣告。⠀

像是：「阿婆，妳這樣動手我已經錄起來了，我會提告唷」或是：「阿婆，你這樣碰我我覺得很不舒服，我感覺到被騷擾了」記得一定要加上「有沒有人可以幫我按鈴喊站務人員」這樣就不用離開座位，不要讓他得逞，但你又可以蒐集素材，不會進法院，還可以在社群幫她宣傳一波，

甚至高機率變新聞。

當然，我們也希望惡人被教訓，但有時候我們付出的代價可能更大。所以不要浪費我們的人生，去給一個不值得的人教訓。

▋ 難道不能溝通嗎?

阿當然，也一定會有人說「當時為什麼不跟她好好講？」「你為什麼不讓座？她都那麼老了，你換一個位子啊」聽起來像是善意，但我覺得這都有個潛台詞「是不是你沒做好，所以才被攻擊？」

我先說，我願意溝通，也願意讓座，但前提是我們還在一個可以對話的空間裡。有些人來，就是想發洩情緒。你一說話，她就說你態度不好；你不說話，她說你沒禮貌。你說多了，說你頂嘴；你說少了，說你是啞巴。

這時候其實你不是在溝通，你只是在跟一個人對戲，他嘗試著扮演受害者，並且用年紀告訴你的權力⠀

▋ 為什麼不讓座？⠀⠀

這個問題就更妙了，現場就有一大堆位子，到底為什麼要來這個座位呢？如果現場都沒位子，我覺得讓位可以討論，或是用有禮貌的請求，說不定對方就很願意讓；但用包包揮人、口氣充滿怒氣，那這就不是讓位問題，是感覺問題。⠀⠀

所以我覺得讓座是選擇，不是必要，溝通也是看對方的意圖，不是應該。畢竟有些人不是來聽你講道理的，是需要講物理的，喔不是，是不可理喻的⠀

有些人不是真的要博愛座，是要去踩人家的界線，習慣要求別人退讓，彰顯自己。⠀

▋ 幸福的人退讓，是因為擁有得更多⠀

離題了，我還是得說：學習是為了讓我們有更多的選擇，每個選擇都有獲得和代價。⠀

幸福的人，記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上自己，也不需要維持所謂的「善良」，去跟一個不講理的人糾纏。⠀但也不要因為這些北七，就失去了自己的善良；而當自己老了，有能力了，千萬不要變成這樣的人。

張忘形

張忘形

圖文故事/人際關係/溝通表達 培訓師。著作《順勢溝通:一句話說到心坎裡!不消耗情緒,掌握優勢的39個對話練習》、《忘形流簡報思考術:找到說服邏輯,讓你的價值被看見!》;具有Everything DiSC顧問、NLP執行師、ATD培訓大師等認證,授課時數超過一千五百小時,講演受眾超過一萬人次。

#博愛座 #優先席

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

2025-10-04 張瑜老師上課了
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

在新竹，升學有多逼死人？國中會考成績公布，新竹地區再度被稱為「5A產地」。根據心測中心統計，新竹地區14所學校的5A達成率平均超過12%，最高甚至達56.25%，905名考生拿到5A以上，占比高達兩成。網友驚呼「在新竹沒5A活不下來」，升學壓力可見一斑。就在家長焦慮聲四起時，補教名師張瑜發文直言，新竹尤其是竹北，正在上演一場「升學邏輯大轉變」。

「流川楓邏輯」掀竹北新風潮：離家近才是真強者

張瑜以〈竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演〉為題指出，以往學生選校的標準是「只看分數、拚第一志願」，但如今在竹北，越來越多家長寧願孩子少花時間通勤，也不願硬擠進明星高中。他形容這股潮流就像《灌籃高手》的流川楓，「因為離家近」而選了名氣不大的湘北高中，背後邏輯是「我去哪裡都能是最強」。

這樣的心態，正成為竹北教育圈的新顯學。張瑜說：「不少家長直接告訴我，只想讓小孩能睡到七點再上學。」他直言，這不是偷懶，而是理性選擇，背後有三大現實原因。

「繁星效應」翻轉遊戲規則　鳳尾不再吃香

首先是「繁星推薦」制度改變了升學邏輯。以往家長奉行「寧為鳳尾不為雞首」，但如今「第二志願搶進前1%」反而更有實際效益。張瑜指出：「高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。」換句話說，家長不再盲目追求傳統名校，而是重視「在校表現名列前茅」的實質機會。

新竹升學焦慮蔓延　「5A」成日常問候語

今年新竹5A比例居全台之冠，甚至有網友開玩笑：「在別的縣市問幾個A，在新竹要問你5A幾個+？」。許多家長感嘆「小孩還在幼稚園就開始焦慮」，也有人指出「非頂端學生最可憐」。在這樣的氛圍下，「放棄第一志願、就近求穩」反而成為一種務實策略。

張瑜認為，竹北已經進入「新天龍國模式」：家庭條件普遍優渥，許多學生早早規劃出國讀書，甚至高二就轉學。既然未來目標是海外大學，「哪間高中就讀」變得沒那麼重要。

竹北升學邏輯正「由上而下瓦解」

教育界人士分析，竹北家長的觀念轉變，反映出台灣升學體制的分流現象。「過去是『考上建中北一女就贏』，現在是『上哪裡都能繁星、出國、申請頂大』。」隨著竹北、六家等高中崛起，加上交通便利與生活品質高，這些「就近學校」正逐漸形成新的升學聚落。

張瑜預言：「未來竹北的高中，只要離家近，分數只會越來越高。」他提醒家長，想要就近就讀，恐怕也得更早準備、拚得更兇。

新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

張瑜老師全文 《竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演》

你以為選高中就是看分數？錯！在竹北，選高中的邏輯正在偷偷改變。

我在台中讀國三那年，書桌上天天貼著第一志願四個大字，想靠「阿Q精神」逼自己拚上夢想學校。最後，沒上。

但我有一個朋友，邏輯完全不同。他可以上我們考區第一志願，卻最後放棄。 理由只有一句： 「太遠了。」

是的，因為通勤單程超過一小時，他毅然決定就近讀一所普通公立高中。一所好幾年來都沒人考上頂大的學校。

我瞬間想到《灌籃高手》： 流川楓，你為什麼選湘北？」「因為離家近。」當年的流川楓，國中就是球場傳奇，各校搶破頭，結果他挑了一所籃球沒名氣但離家最近的學校。因為他相信——我去哪裡都能是最強。

我朋友，跟流川一樣帥，一樣有自信。

這種想法，放在以前很特別。但放在現在的竹北？越來越多人這麼幹。 不少家長直接告訴我：「我只想要一間能讓小孩睡到早上七點再起床的高中。」 為什麼？三大原因

1️⃣ 繁星計畫改變了遊戲規則：「寧為鳳尾不為雞首」漸漸退流行。反而是「第二、第三志願搶進 1%」更實際。 高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。

2️⃣ 考試不是唯一出路：這幾年太多第一志願的學生，後來一樣迷茫。反而是那些抓住興趣、找到方法的人，能把熱情當職涯，在快速變動的社會找到舞台。未來的大學都隨便了，還會在意哪一所高中嗎？

3️⃣ 出國早就寫在劇本裡：竹北，新天龍國。條件好的家庭一大堆。 許多人早早規劃好小孩出國，慢則研究所，快的話高二就直接轉學。 所以高中在哪裡？不重要。 -

這代表什麼？未來竹北的高中，只要「離家近」，分數只會越來越高。 竹北高中、六家高中，還有幾所正在籌備的新高中， 都會因為「近」＋「排名效應」而持續上升。 想要就近讀？ 不好意思，以後可能得更拚才行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #職涯 #籃球 #氛圍

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

2025-10-04 女子漾／編輯張念慈
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

花蓮光復鄉災後復原工作持續進行，中秋連假首日湧入萬名志工，被稱為「鏟子超人」的民眾從全台各地趕來支援。台灣足球發展協會理事長、知名球評石明謹今日在臉書分享現場趣事，笑稱「治安太糟了」，因為他才休息五分鐘，鏟子就被「幹走」。原來，那把鏟子並非遭竊，而是被另一名志工順手拿去繼續挖水溝，「人休息，鏟子不停工」，暖心一幕全網都感動。

志工爆量　「共享鏟子」成默契

石明謹表示，災區志工人數遠超過裝備數量，許多人乾脆採「共用鏟」方式工作。現場形成默契：誰手上空著就接過鏟子繼續鏟，不分彼此。他笑說：「我放著休息一下，結果鏟子比我還忙。」

據了解，台鐵光復站上午進站人次已突破萬人，志工從北中南各地湧入，救災工具幾乎供不應求，成為最貼地氣的「共享經濟」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

網路瘋傳　「共鏟黨」哏洗版

貼文曝光後，留言區湧入上千網友接力玩諧音哏，從「鏟無人道」、「鏟絕人還（用完會還）」到「共鏟黨」、「無鏟階級」、「你的財鏟就是我的財鏟」，笑梗不斷。

有人感嘆「偷鏟子的人比偷懶的還多」，也有人留言：「看到這畫面怎麼眼眶濕濕的」，笑中帶淚地說，「這是台灣最溫暖的治安太差」。

網友也點憑自己的感動「那不是偷，是幫你繼續鏟」、「鏟子在別人手上，也在幫你完成那份心意」，不少人直言這是「最動人的共鏟現場」。有志工分享：「一把鏟子三個人輪著用，沒有人喊累，大家只想讓家園快點乾淨起來。」

石明謹：不是鏟多少，是告訴災民「你沒被丟下」

石明謹稍晚也貼出多張災區照片，畫面可見多處民宅仍被厚重泥土掩蓋。他說：「如果這是你家，你會不會希望有人來幫你？」強調志工到場的意義，不在於鏟走多少泥，而是傳遞「距離再遠，家就是家、家人就是家人」的信念。他也呼籲更多人加入志工行列，「能幫多少不重要，重要的是讓災民知道，他們沒有被拋下」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

醫師提醒：「鏟子不休息，人一定要休息」

不少前線醫師也在留言區提醒「鏟子超人」們注意身體，建議每工作30至45分鐘就補水與電解質，避免中暑、抽筋與脫水。臨時醫療站統計，不少志工因天氣炎熱、連鏟數小時導致體力透支，呼籲大家「幫人也要保重自己」。

#鏟子超人

「看得很爽」還是「踢得太衝動」？專家警告：幫你拍手的網友不會替你扛後果

「看得很爽」還是「踢得太衝動」？專家警告：幫你拍手的網友不會替你扛後果

2025-10-03 女子漾／編輯張念慈
捷運優先席踢飛阿婆！專家點破殘酷真相：成本高的人就輸了。女子漾AI製圖
捷運優先席踢飛阿婆！專家點破殘酷真相：成本高的人就輸了。女子漾AI製圖

台北捷運優先席飛踢事件」持續延燒。一名老婦日前因堅持要求優先席讓座，手持包包揮打年輕乘客，對方最終以腳反擊，將老婦踢至對面座位。影片全程流出後掀起激辯，有人拍手叫好，也有人質疑「踢得過火」。對此，企業簡報顧問林長揚發文提醒，「成本高的人，就輸了」，呼籲年輕世代三思而後行。

林長揚：別為了一張椅子賠上人生

林長揚直言，捷運上的爭執看似只是一張椅子，但最後可能付出的代價遠超過想像。他提出三大層面：第一是身體成本，有人可能因此受傷，甚至得支付醫療與賠償；第二是法律成本，公開衝突恐吃上官司、留下前科；第三是形象成本，影片瘋傳後輿論失控，「替你拍手的人，不會幫你扛後果」。

他舉例，就像斑馬線上堅持路權，遇上闖紅燈砂石車，雖然「你是對的」，但代價可能是生命。他強調，情緒抒發很重要，但行動前更該衡量「這個代價我付得起嗎？」

網友反應：暢快一腳還是衝動代價？

林長揚的文章引爆熱議。支持者認為說法中肯，「幸福者懂得退讓才是真的強大」，「千金之子不死於盜賊，保命優先」。也有人指出，「踢得再爽，若對方出事，你的人生也賠進去了」。

但也有不少網友不以為然，痛批「縱容惡人成本才最高」，直言若對「慣犯」再退讓，反而助長囂張。還有人認為「踢出通緝犯」堪稱社會淨化，支持年輕人反擊。

最新進度：雙方身分遭起底

事發多天後持續在網路上延燒，婦人和年輕乘客的身分都曝光。年輕乘客因氣質反差成為另類話題，他在社群自介標註「NTU」，外號「Fumi 阿姨」，平日愛穿洋裝、展現書卷氣質，還曾曬出三宅一生的穿搭照，被網友狂讚「優雅又反抗」、「北捷超人」。不少人留言大讚：「美哭」、「替大家踢出一口氣」。

而另一方的年長婦人身分同樣引發爭議，她過去經常出沒於中研院、各類研討會，被戲稱「白髮魔女」，甚至傳出曾因合作糾紛大鬧台大數學系。捷運衝突曝光後，更被發現她是竊盜通緝犯，警方隨後將她逮捕。有知情者爆料，她習慣挑釁，看似專挑女性或孕婦下手，公共場合摩擦紀錄頻繁。

博愛座更名為「優先席」。圖／聯合報系資料照片
博愛座更名為「優先席」。圖／聯合報系資料照片

林長揚全文如下：

【捷運踢人事件｜成本高的人就輸了】

最近臺北捷運的「踢人事件」引爆討論。事件雙方到底誰對誰錯，網路上已經吵翻天。我自己看完影片後，一開始有點療癒，但後來就有個念頭：「成本高的人，就輸了。」

▊ 稍微誇張的例子

​舉例來說，當你在綠燈時走斑馬線過馬路，結果一台砂石車闖紅燈衝過來。你可以堅持站在斑馬線上，勇敢面對砂石車來捍衛正義，因為你是對的。

但代價呢？可能是要付出你的生命。試問這樣划算嗎？

​雖然對錯與情緒抒發很重要，但有時候，我還是會想想成本有多少。​

▊ 踢人事件的成本​

像這次的捷運事件，起因或許是座位，但最後雙方也許會付出比「一張椅子」更高的代價。

​例如：

1. 身體成本：有人或許會受傷、有人可能因此要賠錢。

2. 法律成本：公開的暴力衝突，恐怕會吃上官司、留下前科。

3. 形象成本：影片在網路瘋傳，我們很難控制別人怎麼想。一場爭執，或許最後就變成雙輸。畢竟幫你讚聲的網友們，通常不會幫你扛後果啊

▊ 我怎麼做

我自己年輕時也是很衝動。常常是火氣一上來，覺得一定要爭到底，甚至還跟刑警發生過衝突。那時很常是爭個「氣勢」和「面子」。但後來想起時，都是一身冷汗啊！真的覺得沒出事能活到現在真的是很幸運。​

現在年紀漸長，覺得要顧的東西越來越多，像是：​家庭、工作、健康、人際關係……等。我才發覺有些衝動的代價，我付不起。所以在現實生活中，我都保持禮貌，能低調就低調。在社群上，遇到比較有攻擊性的留言，我也只會說「你真棒」（當然如果真的是污辱性的言論，還是可以截圖起來賺外快）

你可以說我這樣很孬，可是我真的不敢賭那個成本欸。如果是我遇到這次事件，大概就是錄影跟叫站務員吧🥲

▊ 你參考看看

在生活中，我們可能遇到類似情境：

​- 開車騎車被人亂切，氣到想衝上去理論。

​- 客戶或長官耍白目，被搞得想直接拍桌。​

- 網路上被人嗆聲，忍不住要回文痛罵​

這時候，或許可以停下來，問自己一個問題：「我要付出的成本，值得嗎？」如果你覺得 ok，那就衝吧！​

▊ 結論

最後，其實我無法說這次捷運事件誰對誰錯。我始終相信：「未經他人苦，莫勸他人善。」​我們不是當事人，最多就是個看戲的。說說自己的看法還可以，但就別多下指導棋叫別人該怎麼做了吧！

#捷運 #白髮 #療癒 #穿搭 #優先席

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

2025-09-27 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

你沒錢，才更需要計劃和配置。資產配置絕對不是有錢人的權利。

我曾經是個再典型不過的「社畜」，朝九晚六、永遠加班、年終獎金總是拿來填補生活缺口。領著看似穩定的薪水，卻對未來沒有什麼期待。


最常見的金錢焦慮：

  • 下個月帳單要怎麼繳？
  • 錢為什麼那麼難存？
  • 想花錢不敢花？


直到有一天，我問自己一個問題：

「到底怎麼樣才能有錢？」「還是可以換一種方式，提早退休、甚至重新設計人生？」

透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式
透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式

我開始實踐資產配置、調整儲蓄率、練習延遲滿足、投資自己真正想要的生活方式。幾年後，我真的做到了。沒有大筆遺產、也不是靠幸運中獎，用可複製的方法，設計出了一種可以不靠勞力換錢的生活模式。


我選擇的不是「退休」，而是「可以選擇不為金錢工作的自由」，很多人誤會退休是「到了一定年齡就該停止工作」。但我理解的退休，其實是：

當你不再「需要」為了生活去工作時，你開始能夠選擇「想做什麼而去工作」的那一刻，才是真正的退休自由。

這種自由，不是等 65 歲法定退休年齡一到，他就會突然出現的，而是你是否提前幫未來的自己「買下選擇權」。

我一直很喜歡「買資產」。因為資產會為我工作，幫我創造被動收入，讓我不必靠體力換錢，也能讓生活慢下來、從容自在。

資產配置：是策略、可持續的設計，絕對不是賭運氣

很多人以為我要花很多時間研究市場、追蹤數據，但事實是我挑資產的原則非常簡單：

  1. 能抗通膨：退休生活至少20年以上，不能讓資產慢慢縮水
  2. 不用頻繁操作：我要的不是盯盤，而是睡得好
  3. 有白紙黑字的合約保障：我相信制度勝於人性
  4. 可預期的現金流與複利：穩定才是安全感的來源

資產配置不是趕流行，不是等有錢才做，為的是讓未來有自由、有選擇、有生活品質的資產


想要活得健康，除了錢，還需要：

  • 持續運動的時間安排
  • 高品質飲食的選擇能力
  • 情緒與精神的穩定能量


而這一切，都是「現在」就要開始投資的。你的資產、體力與心靈，是否也有準備好一起活到那麼久？我始終相信，「退休」不是一個年齡，而是一種能力。活得久，不如活得值得，活得有品質。而這一切的開始，就從你願不願意，現在就為未來的自己存一點選擇權開始。


Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財,其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師,專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業,帶你看見更多可能;用溫柔,陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人,都值得擁有安心與選擇的力量。

#理財 #保險 #財富 #生涯規畫 #工作職場

