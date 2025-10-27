2025-10-27 10:01 潮健康
為什麼要吃薑黃？薑黃素是什麼？營養師：薑黃素的3大功效解析
去20年來，有不少研究探討薑黃的多種潛在保健機制，因此有“天然抗氧化”之稱。其中的關鍵成分薑黃素（Curcumin）被研究具有抗氧化活性，並在部分文獻中與血糖代謝調節、能量代謝關聯。
但薑黃素在薑黃中僅約佔 2%～9%，含量稀少，因此越來越多人選擇補充薑黃素保健品，以提高吸收效率。那麼，薑黃素是什麼？有哪些功效？以下由《豐傑生醫》營養師游子嫻帶讀者一次了解，並教你掌握挑選薑黃保健品的4大重點，以及常見QA，讓補充更安心、更有感。
薑黃素是什麼？
薑黃是一種多年生草本植物，在兩千多年前，薑黃就已被廣泛應用於料理、藥材與天然染料，用途多元且歷史悠久。
近年來，科學研究發現，薑黃中含有的活性成分——薑黃素（Curcumin），才是帶來健康益處的關鍵。《植物療法研究》與《臨床免疫學期刊》等研究指出，薑黃素具有抗發炎、抗氧化、調節免疫力等多重功效，使薑黃從傳統香料搖身一變，成為現代人熱愛的超級食物。
薑黃素的3大功效解析
薑黃素（Curcumin）是薑黃中的關鍵活性成分，在部分研究中被視為具潛在保健價值的素材，可能在輔助健康維持中有所幫助。以下由營養師整理出薑黃素的3大核心功效：
- 薑黃功效1：滋補作用能調節生理機能、滋養身體，特別適合病後調養或體質虛弱者。
- 薑黃功效2：代謝相關提升新陳代謝效率，幫助身體維持健康運作。
- 薑黃功效3：維持體力與精神有助維持日常精力與體力，適合經常應酬的上班族及年長者。
挑選薑黃素的4大重點整理
市面上的薑黃產品琳琅滿目，但選擇時別只看廣告或代言推薦。為了幫助你找到最適合自己的保健食品，以下整理了幾個挑選種點供讀者參考：
- 含薑黃精油：薑黃精油被認為可能提升生物利用率，使薑黃素吸收更好，輔助發揮潛在作用。
- 選擇專利薑黃原料：可能提供較穩定純度與活性品質，相對於品質不明原料，其穩定性風險較低。
- 具國際認證：選擇通過國際認證者，其生產過程及檢測機制通常較為嚴謹，消費者可作為篩選參考。
- 無化學添加物：避免人工色素、防腐劑等化學添加物，降低身體負擔，讓保健更純粹、天然，同時也適合追求健康生活的人群。
薑黃保健品常見QA
Q1：吃咖哩可以補充到薑黃素嗎？咖哩中的香料雖然來自薑黃根莖研磨而成，但並未經過專門萃取，因此薑黃素含量非常低，難以達到保健效果。
Q2：那些族群不適合吃薑黃保健品？若你正處於備孕或懷孕階段，貧血，或正在服用抗凝血藥物、近期有手術安排，甚至有膽結石或膽道阻塞，建議暫時避免食用或事前諮詢醫師再決定是否補充，讓補充更安心。Q3：薑黃素早上吃還是晚上吃？薑黃素屬於脂溶性營養素，與含油脂的食物一同食用或飯後補充，能幫助提升吸收率。
薑黃：科學驗證的超級食物
從歷史應用到現代研究，薑黃素的保健價值已獲多項臨床證實。薑黃不僅是古老食材的精華，也是現代人調整體質、提升活力的超級食物。營養師建議，透過選擇高品質的薑黃素產品並適量補充，可輕鬆融入日常生活，有助維持健康、增強精神與體力。
免責聲明：本文為一般健康與營養資訊分享，並非醫療診斷或處方建議。文中涉及薑黃素之功能或作用為參考性質，實際效果可能因個人體質、用量、生活習慣而異。使用前若有重大疾病、正服藥或特殊體況者，建議先向合格醫師或藥師諮詢。
