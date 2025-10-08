2025-10-08 17:21 失敗要趁早 - 張念慈
17歲少年被詐騙後墜樓：逼死他的不是詐騙集團，是「被這事」逼到絕境
那一年的中秋節，有個17歲的高中生墜樓了。那是多年前，我還在跑警政新聞的時候。
孩子墜樓前，曾經和父母來過警局報案被詐騙。爸媽氣沖沖的押著他到警局，說兒子被詐騙集團用購買遊戲點數方式騙走了10多萬。
高中生哪裡有錢？所以兒子偷偷拿爸媽的錢，匯給對方。爸媽邊說，邊罵兒子「你怎麼那麼笨？」「你是白癡嗎？竟然被騙！」
高中生全身不斷發抖，嘴唇緊抿著不發一語，雙手握拳強忍情緒，頭垂的低低的。
■
後來，警方追問案情，才知道背後另有故事。
原來，高中生從沒交過女朋友，很羨慕同學都在談戀愛。有一天，社群媒體上有個漂亮女生加高中生好友，說家裡沒錢讓她念書，所以她只好做援交賺學費。
對方說，第一次希望給喜歡的人，覺得高中生就是她的理想型，希望高中生可以援交她。高中生信了，按照對方的要求，先去購買遊戲點數做保證金，但對方一直聲稱沒有收到。
沒多久，高中生接到自稱黑幫老大的來電，凶狠的指高中生想白嫖，已經掌握高中生住址、學校，威脅要殺掉高中生和高中生的家人。
高中生很害怕，想保護家人，便依對方指示，偷拿爸媽提款卡、變賣家裡值錢的物品，匯了十多萬給對方。
後來，是爸媽發現銀行帳戶有異，才揭露此事。
好。這時候，爸媽有比較體諒兒子嗎？沒有，爸媽更氣了。爸媽不斷大罵「17歲搞援交？你丟死了人了！」「這件事傳出去，你爸媽怎麼做人？」
高中生頭垂的更低，眼淚不斷的掉。後來，沒多久，就聽說高中生因為內疚、羞愧而墜樓了。
我聽警察談起這個案子時，真的很難過。
詐騙集團很可惡，但絕對不是把孩子逼向絕路的人。
把孩子逼向絕路的，是明明自己是被害人，卻沒有得到任何情感支持，反而成為被指責的對象，這是更深的無助。
每當中秋節，我不來由地想到這個高中生。
如果當年父母願意先抱抱他，告訴他「沒關係，這次我們一起想辦法」，而不是先責怪、質問、讓他更害怕，或許那個孩子就還在。
如果當年這個社會願意接住他，告訴他「你是被害人，可惡的是詐騙集團，該感到羞愧該死的是詐騙集團」，也許孩子的未來依然美好。
孩子做錯事時，他們最需要的，不是懲罰、不是罵醒，而是被理解、被接住。
因為當孩子被世界傷害的時候，如果連家也變成審判他的地方，那他就真的哪裡都回不去了。
孩子會長大、會離家，而我們能教給他最重要的一課，不是「不要犯錯」，而是「犯錯了也能回家」
這個中秋，當我們在月圓人團圓的時候，也請記得：
孩子陪在你身邊吃月餅、說「我回來了」，都不是理所當然。責備可以晚一點，擁抱要趁現在。
