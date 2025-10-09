2025-10-09 11:01 潮健康
別讓假期變成健康黑洞！掌握「黃金三天」調整術，跟收假症候群說掰掰
長假結束，本應是元氣滿滿迎接新挑戰的時刻，但許多人卻感到身心俱疲、提不起勁，甚至出現失眠、焦慮等症狀，這就是俗稱的「收假症候群」。看似輕微的「假日後低潮」，其實是身體與心理在面對作息驟變時發出的警訊。要如何避免假期變成健康的黑洞，並快速恢復元氣？掌握收假前的「黃金三天」，讓身體和心靈順利「無痛」接軌，是每個人都應該學會的健康功課。
假期期間，人們的生活模式常會發生變化，例如熬夜晚睡、暴飲暴食，或是長時間久坐、缺乏運動，這些都可能打亂身體原有的平衡。我們的身體就像一座精密運行的工廠，擁有自己的生理時鐘，當作息規律被打亂，內分泌系統、免疫系統都可能受到影響，導致情緒不穩、注意力不集中，甚至引發腸胃不適、頭痛等生理反應。
要有效對抗「收假症候群」，必須從根本調整。除了逐步恢復正常作息、清淡飲食外，更重要的是幫助身體維持平衡狀態，讓自己有足夠的能量面對挑戰。對此，健管師葉宇強說：「把握「黃金三天」調整身心，幫自己找回健康平衡！假期後的恢復期，身體的『整體健康維持』是關鍵。」
健管師葉宇強表示，「許多人會忽略，長假期間作息紊亂、飲食不均衡，會讓身體的防禦系統處於疲勞狀態，這也是為什麼會感到特別容易累、甚至小毛病不斷。因此，在收假前三到四天，就應該開始逐步調整，而不是等到最後一天才抱佛腳。」他強調，這段「黃金三天」的調整術，可以從幾個面向著手：
‧作息逐步回歸：
每天提早半小時上床，並在固定的時間起床，讓生理時鐘慢慢校正。
‧飲食清淡均衡：
減少油膩、高糖食物，多攝取蔬菜、水果、全穀類，補充身體所需的營養素。
‧適度活動身體：
進行一些輕度運動，如散步、瑜珈或伸展，活絡筋骨，有助於舒緩壓力，也能改善睡眠品質。
‧補充關鍵營養：
除了均衡飲食，可以適度補充像多醣體這類能幫助維持身體平衡的營養品。他解釋，多醣體是常見於某些天然食材中的多醣營養素之一，在營養補充上被部分民眾選擇作為日常飲食補充，讓你更有餘裕地面對假後的挑戰。
收假症候群並非不可避免，只要掌握「黃金三天」的調整期，並搭配適當的營養補充，就能讓身體從容不迫地回到日常軌道。下次長假結束前，不妨提早為自己規劃一個「健康回歸計畫」，讓自己用最佳狀態迎接新的挑戰，告別疲勞與低潮，找回身心平衡。
免責聲明：本文所述營養成分或產品屬於一般食品或營養補充品，不具治療、預防或改善任何疾病之功效。實際使用情況因人而異，若有身體不適應或特殊病史，請先諮詢醫師或營養師意見後再行補充。
延伸閱讀：
‧體驗心得
原文出處：別讓假期變成健康黑洞！掌握「黃金三天」調整術，跟收假症候群說掰掰
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower