抗藥性恐成緊急醫療危機 健康、經濟雙重打擊！專家籲全民正確用藥
台灣即將邁入超高齡社會，醫療量能面臨嚴峻挑戰，同時，抗微生物藥物抗藥性正如同「無聲大流行」般迅速蔓延。衛生福利部疾管署指出，抗藥性細菌的傳播，使有效治療的抗生素選擇減少，導致病人住院天數延長、醫療費用增加，不僅威脅生命健康，也將造成龐大的經濟損失。因此，故醫界共同呼籲，正確用藥觀念不僅是醫療體系的責任，更需要全民一同落實。
抗藥性是為「醫療緊急危機」 恐釀逾3,000億損失
三軍總醫院院長陳元皓指出，抗生素抗藥性問題在全球被定義為「醫療緊急危機」，對台灣公共健康與財政來說，更是巨大的負擔。根據衛生福利部報告，抗生素抗藥性為全球健康十大威脅之一，全球每年恐導致近500萬人死亡。若問題持續惡化，2050年經濟損失可達GDP的2%至3.5%，若以2%計算，臺灣將損失超過新臺幣3,000億元。對此，三軍總總醫院承諾將持續站在醫療前線，透過推動抗生素監控與衛教，與全民共同守護珍貴的醫療資源。
「防疫一體」計畫啟動 專家：全民參與是關鍵防線
行政院推動「防疫一體抗藥性管理計畫」，透過跨部會合作，強化抗生素管理、食品與環境監測。然而，真正的關鍵在於全民參與。醫療品質策進會張上淳董事長認為，抗生素的出現可說是現代醫學最輝煌的成就，但隨著不恰當使用問題加劇，抗藥性蔓延成另一波「無聲大流行」。張上淳董事長提醒民眾落實勤洗手、接種疫苗等預防措施，能從源頭減少感染與用藥需求，不僅能降低個人醫療支出，更能為台灣省下寶貴的醫療人力與病床。
台灣感染症醫學會張峰義理事長進一步指出，抗藥性細菌不僅造成社會負擔，對臨床治療更是重大挑戰。根據研究，感染抗藥性細菌患者的治療成本為一般患者的 1.4 倍，經濟負擔沉重；另一方面，臨床研究顯示，感染多重抗藥性細菌的患者，其死亡風險更提高近 1.5 倍，對病患安全構成嚴峻挑戰。張峰義理事長特別呼籲，50 歲以上長者及慢性病患等呼吸道感染高風險族群，應與醫師討論接種疫苗，並於確診後盡早治療，以降低重症風險。
三總推健康巴士寓教於樂 醫籲落實「四不一要」守護醫療
為了向民眾強調「正確用藥」與「預防醫學」的重要性，三軍總醫院響應「世界抗生素週」，攜手衛生福利部疾病管制署、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會、台灣感染症醫學會，於今年9月舉辦「健康巴士全台跑，抗藥細菌全趕跑」互動式衛教展覽，呼籲全民共同守護永續醫療體系。
三軍總醫院感染科主任林德宇醫師提醒，民眾用藥時應遵循「四不一要」原則：
不主動要求抗生素
不自行購買
不吃他人藥
不隨便停藥
要遵守醫囑
三軍總醫院感染管制中心主任王永志醫師也鼓勵民眾養成「診間三問」習慣，以確保用藥安全，包括：處方是否含抗生素、應服用多久、使用時的注意事項。
本次展覽透過「健康巴士駕駛員」的互動體驗，將艱澀的衛教知識轉化為寓教於樂的遊戲，象徵唯有透過正確的知識與行動，才能真正「甩開抗藥性危機」，期盼各界攜手守護臨床抗生素的合理使用，共同為台灣打造完善且永續的醫療環境。
