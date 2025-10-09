為什麼升官的不是你？職場啟示錄：升官的不是最努力的人，而是最懂得讓努力被看見的人

職場上，為何升官的，是那個看起來比自己混的人？

我的同事郝溫柔，總是默默低調做事，從不爭功更不搶著出風頭，部門裡幫忙收尾擦屁股的也總是她，加班更是常態。

郝溫柔，卻始終等不到升職加薪的機會，入職五年從沒調過薪水。

反而是另一位跟郝溫柔同期進公司的同事，平常肩負的任務只有她的一半，人還常常不在公司，年底公布部門組織調整，另一位同事被拉拔成為部門小主管。

「憑什麼？我每天那麼努力，為什麼升遷的不是我？」郝溫柔忿忿不平，找我抱怨。

她任勞任怨的努力，根基穩厚的實力，我全看在眼裡，對郝溫柔的遭遇，我只有滿滿的不捨和心疼。

但我知道問題癥結點在哪裡，於是只問一個問題「你平常在做哪些事、有什麼成果，老闆都知道嗎？」

她突然愣住，想了好幾秒「為什麼老闆會不知道？我每天都在做，他不是應該要知道嗎？」

我搖搖頭，告訴她「你不說，老闆怎麼會知道？」老闆不是千里眼、順風耳，每天要忙的事那麼多，不可能知道底下部屬所有事。

郝溫柔很委屈，「難不成要我每天跟老闆說，老闆，我做了超多事，這些都是我做的！」「這樣也太炫耀邀功了吧？感覺好討厭，我不想做心機女！」郝溫柔越說越氣。

我解釋，讓老闆知道自己做多少事，不是邀功，而是讓老闆放心。

老闆需要的主管和人才，是可以幫老闆掌握進度的人、是可以知道自己產值和價值何在的人。

「你做再多『苦勞』，老闆都只覺得那是你應該的我們要做的，是想辦法創造『功勞』！」

但到底該怎麼讓老闆覺得我們有「功勞」？

《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利》書中提到逆轉苦命標籤的三個策略，我覺得太有用了，以下三點請務必筆記下來！

① 剛剛好的說出成果：

千萬不要傻傻地默默把事情做完，記得要說：

這次的專案我負責＿＿＿＿部分，主要處理＿＿＿和＿＿＿（有具體內容），過程中發現＿＿＿狀況（有判斷力），我有先解決掉，讓專案順利在期限內完成。（有貢獻）

② 策略性地讓該知道的人知道

不用高調地成為舞台注目的焦點，但必須讓重要的人知道自己有什麼貢獻。

例如：主動爭取在部門會議中報告一次、遇到跨部門會議，幫主管整理簡報或補充一段重點摘要。跟主管一對一時，不只是重點報告，更要說你正在做什麼事？學道哪些關鍵知識。

③ 精準的出風頭不讓人反感

要讓別人看到你，不一定要只講自己的好，更高段的是「幫團隊加光」

例如，我們可以說：

這次活動可以圓滿完成，除了我這邊先跟品牌溝通好以外（自己被點名肯定），

其實最重要的是___把活動流程執行的非常扎實（一起讚揚別人的表現），

客戶對我們的團隊表現非常滿意（氣氛和諧、主管開心）。

郝溫柔聽完點點頭，若有所思，不好意思的笑「好像很有道理耶，比起自己默默努力做苦工，還是要有技巧的，讓自己被看到！」

職場上，為什麼升官的，看起來總是那個「比較混」的人？

其實，真正的差別，不在於誰更努力，而在於誰能讓自己的努力被看見、被記住。

努力做事是基礎，但若不讓人知道你的貢獻，再多的辛苦也只是「苦勞」，而不是「功勞」。

別再繼續當職場上邊緣的工具人，從今天起，學會「被看見」，讓自己的升遷路有機會被改變！

