2025-10-05 15:17 失敗要趁早 - 張念慈
從落選主播到全場最亮主持人：被拒絕的那天，其實是人生的轉折點
「有夢想的人會成功！」這句話真的會害死人。
大學的時候，我想成為一名主播，但不管怎麼挑戰，都狠狠的被打臉。
大二系上規定要選擇未來要走的媒體方向，我挑電視台攝影棚試鏡，結果第一關就被刷掉。我想著，大概是我臉大、又胖，咬字也不清晰，所以根本沒有資格上鏡頭。
所以後來我選擇了報紙媒體發展，想著大概這輩子不會再有機會。
念研究所一年級的的時候，該所大學開放電視台主播試鏡，我想著：再試一次吧？又跑去參加，結果還是被刷掉。
我想著，果然就是我臉大、又胖，咬字又不清晰，所以難怪又被刷掉了。
後來，我進到報紙媒體工作，幾年後，公司竟然決定發展電視台部門，要從員工裡招募主播，主管推薦我參加。
我竟然還有機會？我跑去試鏡，第一關、第二關都過了。我參加培訓、拍了形象照、影片，連電視台的宣傳照都有我。我興奮的想著：難道我的夢想真的要實現了嗎？
沒有。
我一直沒有收到轉職到電視台的通知，我依然在報紙媒體工作，看著其他跟我一起受訓的人開始播報新聞了。這些被選上的主播，也有了報系活動的主持機會。
我看著在台上閃閃發光的他們，想著：看吧！就是我臉大、又胖，咬字又不清晰，又被刷掉了也不意外啦。
這輩子，我就是不適合出現在鏡頭前，更不可能站在台上主持。那一刻，我以為夢想徹底死了，也徹底相信自己就是個 loser。
後來，我得到了甲狀腺癌，也因此從報紙媒體離開，轉做網路媒體。我不知道自己還能做什麼？除了寫新聞以外，我沒有天分，也沒有才華，我就是個loser。
既然都已經那麼失敗了，反而無所畏懼了。
反正我就爛。
我學社群經營、我學口語表達、我學聲音表情、我學影片剪輯、我學故事行銷、我學圖卡製作....甚至，我連魔術都學了。
不管我學什麼，我全部拍成影片，除了自己記錄以外，也順便作社群經營、故事行銷、影片剪輯的作品。
沒有想到，開始有人找我主持。沒有想到，開始有人找我拍影片代言。沒有想到，我竟然開了社群溝通的公開班課程。
我對著鏡頭講話，不需要其他人允許認可，我就是自己頻道的主播。
我拿著麥克風主持，站在過去我夢寐以求的舞台C位上，望著台下近千名觀眾，我就是那個閃閃發亮的人。
我就是爛，但我知道自己爛，所以我努力讓自己不要繼續爛。如果每天進步1%，持續365天，最後的自己會比現在要強大37倍。
過去我不信，現在我信了。
當年被選上的主播，如今多半不在螢光幕前；當年被刷下的我，卻站在更大的舞台中央，拿著麥克風，創造了自己的賽道。
我曾經覺得「我就爛」，現在才明白：「知道自己爛」是一種勇氣，因為只有承認不夠好，才能每天進步一點點，直到發光。
我也終於學會感謝：
被拒絕的每一刻，並不是夢想的終點，而是讓自己變得更強大的起點。
