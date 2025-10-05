2025-10-05 13:01 潮健康
韓國整形亂象！「幽靈醫師」手術後鼻樑歪斜！醫師：攣縮與重修風險不可忽視
韓國整形亂象：幽靈醫師手術風暴引關注
韓國媒體近年報導部分醫美機構出現所謂『幽靈醫師』爭議事件，引發社會關注，部分患者聲稱術後出現不良反應，此亂象被韓國媒體揭露後，引發社會輿論譁然。許多案例顯示，部分接受隆鼻手術的患者因「幽靈醫師手術」操作不當，術後出現鼻樑歪斜、假體移位、鼻尖縮回、呼吸困難等問題。更有患者因多次修復導致疤痕纖維化，最終形成「攣縮鼻」，隆鼻失敗導致鼻部外觀與功能皆受影響。
圖說：韓國近年來頻傳幽靈醫師手術醜聞
隆鼻後的隱形風險：攣縮鼻成最大噩夢
「攣縮鼻」是隆鼻手術中常見且棘手的後遺症之一。指的是假體植入後，周邊組織因發炎或纖維化產生強烈收縮，導致鼻頭被往上拉、鼻樑變形、假體外露或鼻孔外翻。國際研究指出，隆鼻失敗與重修的比例並不低，部分患者因假體設計不當、術後感染或操作粗糙，最終都可能面臨攣縮風險。韓國「幽靈醫師手術」事件中，患者的問題更被放大，因為手術過程缺乏應有的專業把關，術後更難追蹤與修復。
攣縮不可輕忽，重修更需謹慎
針對韓國案例，高雄執業隆鼻手術醫師邱浚彥分析指出：
1. 結構支撐不足是主因：若手術僅強調「山根高度」而忽略鼻尖與中隔的支撐設計，長期下來組織張力不平衡，就容易被拉扯變形。2. 假體設計與張力失衡：假體邊緣過厚或緊貼皮膚，會增加摩擦與壓迫，誘發過度包膜反應。3. 多次修復風險加乘：韓國案例中常見患者經歷兩到三次甚至更多次修復，組織疤痕累積，使鼻部血流循環減少、彈性下降，攣縮風險更高。4. 術後監測與回診不可或缺：若術後有紅腫、鼻尖緊繃、鼻型不對稱，應立即回診處理，否則會惡化為難以修復的攣縮鼻。
結構式隆鼻：降低攣縮風險的解方
目前在台灣愈來愈多患者選擇「結構式隆鼻」，以避免類似韓國「幽靈醫師手術」造成的後遺症。這種方式會利用自體軟骨進行鼻尖與中隔補強，再搭配假體提升山根。由於支撐力強、結構穩定，此方法理論上被認為有助於減少假體外露或攣縮風險，但實際效果因個人條件與術後照護而異。他強調，隆鼻手術應該是「結構工程」而非「單純填高」，唯有在比例設計、支撐強化與術後追蹤三方面兼顧，才是長久自然的關鍵。
消費者提醒：正確選擇比價格重要
韓國「幽靈醫師手術」風波，提醒所有有意接受隆鼻的消費者：
– 術前應確認醫師身分與資歷，避免黑箱操作。– 勿被低價或快速效果迷惑，隆鼻是一門結構與美學兼顧的專業手術。– 選擇可近距離追蹤的在地醫師，才能確保術後異常能及時處理。
高雄隆鼻手術醫師邱浚彥 最後呼籲：「愛美沒有錯，但必須理性選擇。與其追求短暫的高挺效果，不如專注於長期穩定與安全。唯有如此，才能避免重蹈攣縮與重修的惡夢。」
免責聲明：本文僅提供一般醫療健康資訊參考，非屬醫療診斷或治療建議。實際療程與效果應由具執照之專業醫師評估，效果因個人差異而異。
原文出處：韓國「幽靈醫師」風暴掀整形隱憂！醫師：攣縮與重修風險不可忽視
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower