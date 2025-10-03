2025-10-03 10:54 女子漾／編輯呂雅恬、張念慈
迎接國際女孩日！ 9m88 × Kotex 靠得住 與800位國中生共度一堂最有趣的月經課！
「如果回到15歲，我會告訴自己，要更勇敢，想要的夢想就努力追！」10 月 11 日國際女孩日前夕，國際女性護理用品領導品牌 Kotex 靠得住於新竹市曙光女中舉辦「She Can 青春期生理教育校園座談會」，人氣歌手 9m88 以「學姊」身份現身，分享青春期與成長過程中曾面臨的困惑與焦慮，更現場清唱鼓舞學弟妹，座談會立馬變身演唱會，現場氣氛熱鬧溫馨。
在這場別開生面的月經健教課上，Kotex品牌特別邀請三位「學姊」與近800位學生面對面交流，包括金百利克拉克台灣香港事業群總經理蔡靜宜、9m88 以及專家醫師林映玫，她們分享自己的月經故事與生命經驗，陪伴女孩們正視月經話題、擺脫焦慮，並在笑聲與掌聲中，證明「女生可以有無數種樣貌與可能性」。
種下正向種子，六年成果累積
金百利克拉克台灣香港事業群總經理蔡靜宜表示，Kotex 「She Can 校園教育計畫」邁入第六年，已陪伴超過 40 萬名青春期學生，影響遍及全台校園。她分享，最大的收穫是見證校園氛圍的轉變：「孩子們用對話取代尷尬，以理解取代沈默。」有了 She Can 教案，老師們也展現更多創意與熱情，讓課堂變得開放、自在。
醫師專業解惑，讓月經知識落地
林映玫醫師以專業角度，回應女孩們最常見的疑問，例如：「月經量少或未完全剝落會有影響嗎？」、「睡覺時經血會倒流回子宮嗎？」以及「經前情緒起伏是否正常？」她用清晰科學的解釋，幫助同學消除擔憂。許多學生邊聽邊點頭，原本難以啟齒的問題，也在當下獲得安心解答。
9m88 青春告白：不要害怕夢想太晚實現
9m88分享，國中某天早晨參加朝會時，突感腹痛、走進洗手間才發現初經來潮，當下的驚嚇仍記憶猶新，但師長與同學的溫暖支持，讓她學會用自然的態度看待月經，懂得覺察與調整，和月經和平共處。
她是許多青少年心中「勇敢追求夢想」代表，9m88透露「我發第一張專輯的時候，已經29歲了。」小時候就立志要當歌手，但參加選秀比賽都落敗，旁邊人的要她好好念書，別再做明星夢，她順從家人期待，大學服裝設計系第一名畢業後，到紐約吳季剛工作室實習4個月，卻反而更讓她知道「我就是想唱歌！」決定重讀大學學音樂。
9m88說，當年大家都不看好，但她只要有機會唱歌就把握，婚禮唱、街邊也唱，最終成為備受矚目的創作歌手。她鼓勵所有學弟妹：「不要害怕夢想太晚實現，只要持續專注在熱愛的事物，就有機會實現夢想！」
來就來無所謂 打破月經框架勇敢逐夢
座談會最後，由金百利克拉克台灣香港事業群總經理蔡靜宜、曙光女中校長魯和鳳、 9m88以及林映玫醫師共同上台，一起為「來就來無所畏」勇氣能量球打氣，台下學生們以「She Can加油棒」為自己打氣，台上、台下一起為青春無畏、追逐夢想高聲加油，提前共度令人難忘的國際女孩日。
用展覽說月經，讓性別平權成為生活日常
除了專題講座之外，Kotex品牌也在曙光女中圖書館舉辦為期一個月的「She Can月經與性別平權主題展」，以「任何女孩都不該因月經失去平等機會」為核心，呈現國際月經議題現況與挑戰，揭示月經對女性教育與生活的影響。Kotex期盼藉此讓校園師生進一步理解月經平權的重要性，並共同打破框架。
Kotex 持續推動月經平權 She Can精神在校園生根
自 2020 年Kotex啟動She Can校園月經教育計畫以來，在教育現場推動主題演講與展覽、月經桌遊、教師研習等多元教育推廣活動，將「來就來無所畏」精神帶入校園。持續帶給數十 萬名青春期學生正向影響。在校園開啟一場又一場關於月經、青春期、自我覺知的深度對話。