《許我耀眼》趙露思瘦身 7 招公開！經期黃金週減肥法、黑咖啡燃脂超有效

2025-10-02 12:05 女子漾／編輯王廷羽
《許我耀眼》趙露思瘦身 7 招公開！經期黃金週減肥法、黑咖啡燃脂超有效。圖片來源：趙露思小紅書、許我耀眼官方微博
《許我耀眼》趙露思瘦身 7 招公開！經期黃金週減肥法、黑咖啡燃脂超有效。圖片來源：趙露思小紅書、許我耀眼官方微博

趙露思最新主演電視劇《許我耀眼》已在 Netflix 正式上線！趙露思身高 161 公分的趙露思在劇中飾演女主角許妍，不僅前 4 集就換上 31 套服裝，每一套造型都美到引發熱議，更以各式巧思髮型抓住觀眾目光。除了服裝與髮型的亮眼表現，趙露思的身材也明顯瘦了不少，比起她在《偷偷藏不住》時的模樣更顯纖細優雅。編輯特別整理趙露思瘦身與減肥技巧，快來一探她的美體秘密，讓你輕鬆掌握同款纖細曲線！

編輯推薦

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧！

圖片來源：許我耀眼官方微博
圖片來源：許我耀眼官方微博

文章目錄

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：1. 早餐一定要吃

趙露思曾透露自己每天一定要吃早餐，她強調這對於減肥和保持健康的重要性，吃早餐可以啟動身體的新陳代謝，讓身體在一整天中能更有效地消耗卡路里，此外，早餐也能提供身體所需的營養和能量，讓人在工作或學習時精神飽滿，不易感到疲倦。

圖片來源：趙露思小紅書
圖片來源：趙露思小紅書

而選擇健康的早餐，如含有纖維豐富的穀物、新鮮水果和蛋白質的食物，不僅可以讓人感到飽足，還有助於控制食慾，減少在其他餐時攝取過多卡路里的情況，因此，趙露思的健康減肥方法中，每天吃早餐是一個必不可少的環節，也是她保持窈窕身材和健康的關鍵之一。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：2. 只選原型食物吃

趙露思快速減肥方法除了堅持一定要吃早餐以外，她每天只吃早餐和午餐，並且會以食物原型選擇飲食，食物原型是指選擇最接近自然形態的食物，例如新鮮水果、蔬菜、全穀類和健康蛋白質來源，避免過多加工食品和高糖、高脂食物的攝取，有助於提供豐富的營養素，如纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑等，這些對於身體健康和新陳代謝非常重要。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

其次，原型食物通常含有較低的卡路里，有助於控制熱量攝取，促進減肥效果，另外，趙露思的飲食模式還強調每天限定只吃兩餐，這種間歇性斷食的方式也被認為對於改善身體代謝和促進脂肪燃燒有益。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：3. 靠水果止饞

趙露思以其愛吃水果而聞名，她在減肥期間也透露有時會感到嘴饞，然而，與其選擇吃高糖零食或餅乾，她會以低糖水果代替，不僅能滿足止餓和解饞的需求，更重要的是，水果富含各種營養成分，不會給身體帶來過多的糖分負擔，同時提供了豐富的纖維、維生素和礦物質，這些對於健康和減肥都非常有益。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

此外，水果也是一種優秀的美容食品，水果中含有豐富的抗氧化劑，可以幫助抵禦自由基的傷害，保護皮膚免受外界環境的侵害，令肌膚保持光滑細緻，維生素 C 和其他成分也有助於促進膠原蛋白，維持皮膚的彈性和青春，這就是為什麼趙露思肌膚白到發光的小秘密！

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：4. 多喝水加強代謝

趙露思非常喜歡喝水，這個習慣不僅能帶來飽足感，還有助於促進新陳代謝，保持足夠的水分攝取對於身體的正常運作非常重要，特別是在減肥過程中，喝足夠的水有助於調節體溫、運輸營養物質、排除代謝廢物，同時還能維持皮膚的彈性和光澤，讓肌膚看起來更加健康飽滿，而且，水是一個無熱量的飲品，喝水可以幫助控制飲食熱量，進而達到減肥的效果。

圖片來源：趙露思小紅書
圖片來源：趙露思小紅書

延伸閱讀：《許我耀眼》趙露思身高 161 髮型解析：馬尾、鯊魚夾盤髮⋯加碼推薦 3 款護髮產品！

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：5. 經期減肥法

趙露思的「經期減肥法」非常有名，主要適用於女性在經期時進行，經過許多網友的實測後，確實能在兩週的時間內達到瘦身效果。這個方法包含了 3 個簡單的伸展動作，首先是「盤腿伸展」，坐下後雙腿交叉，手肘向前伸展，慢慢向前彎下身體，這個動作可以幫助背部和腿部進行拉伸，每次維持 30 秒；接著是「跪坐拉伸」，雙腿併攏跪坐，雙手往後環抱雙腿，維持 30 秒至 1 分鐘，這個動作可以拉伸背部和腿部，同時緩解經期不適，最後一個動作是「單腳屈膝拉伸」，單腳屈膝，另一腳向側邊伸直，身體朝地面向下壓，可以伸展到腹部和雙腿。

圖片來源：趙露思小紅書
圖片來源：趙露思小紅書

這些伸展動作不僅有助於減肥，更能緩解經期不適，讓身體保持舒適和靈活，因此，「經期減肥法」是一個有效且簡單的方式，讓女性在經期時輕鬆鍛鍊身體，同時達到瘦身的效果。

圖片來源：趙露思小紅書
圖片來源：趙露思小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：6. 晚餐吃花椰菜、芹菜瘦得快

趙露思瘦身秘訣之一，是透過攝取纖維素來幫助體態管理。據悉，纖維素進入體內後，能有效吸附腸道內的脂肪與油脂，並將其包裹，再隨腸道蠕動排出體外，達到清理宿便、減少體內多餘油脂的效果。這也是她維持纖細身材、讓服裝與髮型更顯優雅的重要方式之一。這種方法確實有助於促進腸道蠕動與改善排便，但建議搭配均衡飲食與運動，避免單靠纖維素攝取來快速減重，以免造成腸胃不適或營養失衡，此外，選擇天然來源的膳食纖維，如蔬果、全穀類，比單純的補充粉劑更安全，也更容易持久維持健康體態。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：7. 喝黑咖啡

趙露思的另一項瘦身小技巧，是利用咖啡因來促進新陳代謝並增加飽腹感。咖啡因除了能刺激身體代謝、幫助燃燒熱量外，也能在一定程度上降低食慾，讓人在減肥期間減少零食或高熱量食物的攝取，達到解饞又控制熱量的效果。編輯建議，雖然咖啡因能短暫提升代謝與抑制食慾，但過量可能造成心悸、失眠或腸胃不適，因此建議選擇每日適量的咖啡或茶飲，並搭配均衡飲食與運動，才能健康又有效地維持理想體態。

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

圖片來源：小紅書
圖片來源：小紅書

總結來說，趙露思在《許我耀眼》中不僅以 161 公分的甜美身高展現角色魅力，更透過纖維素輔助腸道排宿便、適量咖啡因提升代謝與抑制食慾，成功維持纖細體態，對於想模仿她的瘦身方法的粉絲而言，除了學習技巧，更應搭配均衡飲食與運動，才能健康又有效地打造自然輕盈的好身形。

編輯推薦

【本文為JUSKY街星授權提供】

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #水果 #咖啡 #早餐 #減肥 #趙露思 #許我耀眼 #健康減重 #偷偷藏不住

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
往下滑看更多精彩文章
❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

2025-09-20 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

小孩似乎都怕鬼

某娃自然也沒例外

夜晚稍微有點風吹草動

就足以讓某娃神經緊繃

即便已解釋這什麼聲音

跟啥情況會導致這結果

都很難撫慰她小小心靈~><"

鬼月期間

某娃的憂慮幾乎來到顛峰

時不時就會來句鬼月的禁忌

我都客觀分析希望降低恐懼

結果某娃有次問我~

媽媽妳都不怕嗎?

我就說我又沒害過誰

且會害我的都是人耶...

可能我沒啥工作運

原以為瘋癲系的小老闆被逼走

可以開始過上好日子

結果新來的小老闆也是個妙咖

新聞稿只愛用老派雙關語

其他稿子更像強迫症似的

盡調些無關大雅的1~2個字或格式

對別人偶爾寫錯的字放大檢視

還硬要寫入考核留下軌跡

對自己的錯字卻大言不慚表示~

「副總說妳都沒看過嗎?妳要幫我看錯字。」

((標準的#副總小寶寶呢~~~))

令人髮指的是

整天副總長、副總短的就算了

倒還挺會借刀殺人

不喜歡的人就踢到別科

來一年半就踢出去2個

且還硬搶別科唯一男力

那科還明顯需要勞力

就因個人私慾被搶走了...

((是以為在後宮選妃嗎??))

第二輪被踢出去跟被她搶進來

當時都是未滿一年的新人

雙方都明確表達沒有換科意願

且跟他們面試談的工作內容明顯不符

但...從結果來看

依舊是新小老闆獲勝呢!!

((是說~以上符合勞基法嗎...))

妙的是第二輪的踢踢樂

還演了齣職場霸凌戲碼

因為發生此事，只好踢出誰

直到今日都已一年多

還時不時拉眾細說被她踢去者有多壞壞

企圖煽動他人加入她興起的這場風浪

看在旁人眼裡~真心不懂到底誰在霸凌誰??

回歸小孩都怕鬼這件事

因職場上看過太多髒東西

真心覺得有些人比鬼還恐怖

鬼就是鬼~

但人還未必是人呢

平日不做虧心事

半夜不怕鬼敲門

但很多時候沒怎樣

就有人看不順眼

甚至整天找麻煩

怎麼看都是人比較可怕囉~!!

#職場鬼故事#人比鬼更恐怖#職場霸凌

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#禁忌 #媽媽 #工作職場 #育兒教養 #職場霸凌

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

2025-09-27 20:00 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

你沒錢，才更需要計劃和配置。資產配置絕對不是有錢人的權利。

我曾經是個再典型不過的「社畜」，朝九晚六、永遠加班、年終獎金總是拿來填補生活缺口。領著看似穩定的薪水，卻對未來沒有什麼期待。


最常見的金錢焦慮：

  • 下個月帳單要怎麼繳？
  • 錢為什麼那麼難存？
  • 想花錢不敢花？


直到有一天，我問自己一個問題：

「到底怎麼樣才能有錢？」「還是可以換一種方式，提早退休、甚至重新設計人生？」

透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式
透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式

我開始實踐資產配置、調整儲蓄率、練習延遲滿足、投資自己真正想要的生活方式。幾年後，我真的做到了。沒有大筆遺產、也不是靠幸運中獎，用可複製的方法，設計出了一種可以不靠勞力換錢的生活模式。


我選擇的不是「退休」，而是「可以選擇不為金錢工作的自由」，很多人誤會退休是「到了一定年齡就該停止工作」。但我理解的退休，其實是：

當你不再「需要」為了生活去工作時，你開始能夠選擇「想做什麼而去工作」的那一刻，才是真正的退休自由。

這種自由，不是等 65 歲法定退休年齡一到，他就會突然出現的，而是你是否提前幫未來的自己「買下選擇權」。

我一直很喜歡「買資產」。因為資產會為我工作，幫我創造被動收入，讓我不必靠體力換錢，也能讓生活慢下來、從容自在。

資產配置：是策略、可持續的設計，絕對不是賭運氣

很多人以為我要花很多時間研究市場、追蹤數據，但事實是我挑資產的原則非常簡單：

  1. 能抗通膨：退休生活至少20年以上，不能讓資產慢慢縮水
  2. 不用頻繁操作：我要的不是盯盤，而是睡得好
  3. 有白紙黑字的合約保障：我相信制度勝於人性
  4. 可預期的現金流與複利：穩定才是安全感的來源

資產配置不是趕流行，不是等有錢才做，為的是讓未來有自由、有選擇、有生活品質的資產


想要活得健康，除了錢，還需要：

  • 持續運動的時間安排
  • 高品質飲食的選擇能力
  • 情緒與精神的穩定能量


而這一切，都是「現在」就要開始投資的。你的資產、體力與心靈，是否也有準備好一起活到那麼久？我始終相信，「退休」不是一個年齡，而是一種能力。活得久，不如活得值得，活得有品質。而這一切的開始，就從你願不願意，現在就為未來的自己存一點選擇權開始。


Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財，其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師，專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業，帶你看見更多可能；用溫柔，陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人，都值得擁有安心與選擇的力量。

#理財 #保險 #財富 #生涯規畫 #工作職場

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
腳踝扭傷喬一喬就會好？ 醫：急救關鍵5步驟必學，處理不當恐「數十年站不穩」

腳踝扭傷喬一喬就會好？ 醫：急救關鍵5步驟必學，處理不當恐「數十年站不穩」

2025-09-22 10:01 潮健康
足踝扭傷示意圖。圖片／Canva
足踝扭傷示意圖。圖片／Canva

潮健康／台中行健骨科診所院長 朱家宏醫師

　

幾乎每個人都曾扭過腳踝，疼痛難耐的瞬間，往往讓人以為只是個小插曲，拍張X光或去國術館「喬一喬」便能解決。但事實上，一次不慎的扭傷，若處理不當，可能讓你從此面臨反覆疼痛與長期不穩定的困擾。腳踝是楔狀關節，上下可靈活活動九十至一百二十度，但往內或往外僅七度。一旦過度偏轉，韌帶很容易拉傷、斷裂甚至合併骨折。多數扭傷發生在外踝部位，原因在於內踝較長且韌帶強健，足踝更傾向向內彎曲，導致外踝韌帶受損，嚴重時甚至能聽見清脆的「啪」聲，那往往是前距腓韌帶受傷的信號。

　

韌帶損傷分級與風險學會急救關鍵「P.R.I.C.E.」五步驟

扭傷後第一時間的正確處理，決定了復原速度與後遺症機率。P.R.I.C.E.原則包含保護患肢、休息、冰敷、壓迫及抬高，其中保護的概念是現代醫療特別強調的重點，不只是避免加重傷勢，更是幫助患者維持正常生活功能

　

過去常用石膏固定，但台灣氣候潮濕悶熱，石膏長時間密封容易引發不適與異味，因此現在有多種護具可依受傷位置與程度選擇，部分患者甚至能不靠拐杖正常行走。確實落實P.R.I.C.E.不僅能加速消腫、促進血腫吸收，也能降低韌帶鬆弛後演變成「踝關節外側不穩定」的風險

　

韌帶損傷可分為三級：第一級為拉傷，第二級為部分斷裂，第三級為完全斷裂第二級或第三級若未妥善治療，可能導致慢性不穩定，使肌肉長期代償韌帶功能，造成痠痛與慣性扭傷。若出現嚴重腫脹與大片瘀青，幾乎可判定至少為第二級損傷，此時務必配合護具保護，必要時須考慮手術介入

　

有時醫師會讓患者站立拍X光，並非增加痛苦，而是因韌帶損傷無法直接從X光影像顯示，必須藉由站立時關節排列推測受損情況，才能制定適當治療方案。

　

　

▲朱家宏醫師解釋，有時醫師會讓患者站立拍X光，因韌帶損傷無法直接從X光影像顯示，必須藉由站立時關節排列推測受損情況，才能制定適當治療方案。

　

渥太華原則：兩問題自測骨折風險

高齡者或骨質疏鬆者扭傷時，往往骨折先於韌帶斷裂發生。渥太華原則提供兩個簡易判斷方式，幫助判斷是否需要立即拍X光

　

一、扭傷後是否能自行走四步。

　

二、除外踝前側外，按壓踝關節後側六公分範圍是否出現明顯疼痛或腫脹。

　

若上述條件皆無異常，骨折機率低，可先觀察；反之則應盡快就醫檢查。

　

腳踝扭傷-2-拷貝.png" alt="">

別忽略腳掌扭傷與骨折「保護性的動」優於完全不動

多數人將注意力集中在腳踝，卻忽視腳掌同樣可能扭傷或骨折，例如第五蹠骨基部骨折、第一與第二蹠骨關節受損等。自我檢測時，應觀察最痛部位是否位於外踝前側，若痛點落在腳盤或其他位置，須警惕為其他部位受傷。扭傷後醫囑常見「三不」：不動、不踩地、不能走。然而長期靜止可能引發複雜性區域疼痛症候群（CRPS），導致神經失調、骨質疏鬆與不成比例的疼痛。朱家宏醫師建議，應在專科醫師指導下進行保護性活動與復健，以獲得最佳療效。

　

現代觀念將P.R.I.C.E.升級為P.O.L.I.C.E.，在保護、冰敷、壓迫、抬高之外，加入「適當負荷」（Optimal Loading）。研究顯示，受傷後在安全範圍內進行保護性活動，恢復效果優於完全靜止外側韌帶受損後，可透過鍛鍊腓骨長肌與短肌來強化支撐，降低再次扭傷的風險跳舞等訓練可增加肌腱反應，但須在未受傷狀態下進行。已有不穩定問題者，運動時應搭配護具或貼紮，保守治療無效時可考慮手術重建

　

一次看似普通的扭傷，可能牽動往後數十年的行動力。忽視它，或許就是讓自己從此「腳不穩」的開始；正確面對，則能讓雙足繼續穩穩支撐人生的每一步。

　

　

以上內容由足踝專科名醫朱家宏醫師著，時報出版《自己的腳痛自己救》授權《潮健康》刊登，非經授權，禁止任何形式之轉載。　

　

　

延伸閱讀：

腳踝扭傷需要照X光嗎？ 醫揭判斷準則：疼痛發生在「這6處」必檢查

以為只是小翻船！ 他腳踝痛3個月竟「三級扭傷」，醫搖頭：1部位斷裂且癒合不良

原文出處：腳踝扭傷喬一喬就會好？ 醫：急救關鍵5步驟必學，處理不當恐「數十年站不穩」

編輯推薦

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#關節 #腳踝扭傷 #骨質疏鬆

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

吊車大王被酸擺拍...花蓮賑災做了被酸、沒做也被罵？別讓批評比救援更快

2025-09-30 10:35 失敗要趁早 - 張念慈

全台都在關心花蓮賑災，但如果淪為誰比較有愛心的競賽，是對的嗎？我要來逆風一下。

花蓮賑災，大批鏟子超人進駐災區，讓人見證台灣人的良善和美麗。

但隨著越多人投入救災，社群輿論、名嘴風向也開始轉變走向偏鋒。

網紅、藝人不進災區，在社群上貼出聚餐照，就遭酸「沒救災還吃好料」

藝人李亮瑾就因此被攻擊，她無奈成為箭靶「不懂耶！難道我得PO出捐款收據或者人到花蓮現場才叫做我有出力？」

好喔，網紅、藝人進災區，有比較好嗎？沒有。

網友批評這些名人「作秀」、「捐太少」「擺拍」

竹北「吊車大王」胡漢龑就是其中一個被批評的對象，災情發生後，他派2台小山貓，帶著約百萬元物資前往救災，提供死者每人1萬元、傷者3000元資助。

明明做了那麼多，胡漢龑依然被酸「救災行動只是擺拍」，質疑和攻擊聲不斷。

胡漢龑氣得拍影片反擊，連飆三句「超扯超扯超扯」，痛斥名嘴「只會出一張嘴」

他強調，救災需要的是行動而非冷嘲熱諷，酸民如果真的有本事「就一起凌晨三點出發、在泥地裡搬石頭」，不要只會坐在螢幕前批評「我們不是來作秀的，是來幫助災民的！」

法國籍網紅吉雷米也是受害者，他連日在花蓮縣光復鄉救災工作，透過社群平台號召粉絲響應。卻因為戴墨鏡、穿綠色背心，被抨擊作秀、擺拍

他委屈的說，沿途灰塵大、太陽又烈，不戴太陽眼鏡根本睜不開眼。「需要的時候我就戴上，不需要的時候就先掛在頭上，這樣方便。剛好被拍到，就變成了被酸的理由」。

我不懂，到底這些網友、名嘴，是希望大家多做一點事，還是希望大家不要再做事？

光明正大的攤在陽光下，做了被罵；默默低調做愛心，卻被說沒有做被罵。

請問，以後還有誰想做？

我很欽佩這些願意在花蓮災情中，默默付出的每個人，對於願意前往的人，我只有滿滿的敬意和感謝。

比起責罵願意付出的人「做得不夠多」，我們先反省自己「我們做的有比對方多嗎？」「我們做的有比對方好嗎？」

如果幫助災民也要被檢討「不夠好」，那還有誰敢站出來？

花蓮的賑災，真正需要的不是誰愛心更多的比較，而是大家一起少一點指責、多一點行動。

每一份心意，不論大小，對災民而言都是珍貴的支撐。

當我們放下「比誰更有愛」的執念，專注在「怎麼真正幫助受災的人」，這才是社會最美麗的良善。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#颱風 #災情 #樺加沙颱風 #花蓮堰塞湖

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
往下滑看更多精彩文章
唸私校贏在起跑點？嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事

唸私校贏在起跑點？嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事

2025-09-25 08:05 女子漾／編輯張念慈
就是要唸私中！嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事。女子漾AI製圖
就是要唸私中！嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事。女子漾AI製圖

老後退休生活中，潛藏著各種「意料之外的陷阱」，特別是子女或孫輩的求助，往往被長輩視為「理所當然的責任」。日本一名73歲阿嬤，原本靠年金與存款過著樸實安穩的日子，卻在替孫子支付6年學費後，因女兒的一句話，退休生活差點崩塌。

編輯推薦

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的中本良子女士（化名），丈夫過世後已獨居15年。她靠著每月約15萬日圓（約新台幣3萬元）的年金與1700萬日圓（約新台幣343萬元）的積蓄過日子，偶爾動用存款支付大筆支出，生活雖簡單卻無虞。

轉折發生在6年前。當時女兒與女婿希望兒子翔太能就讀私立中學，但以夫妻收入難以負擔，便向良子開口：「媽媽，可以幫忙支援一點嗎？」良子雖然心裡盤算開銷不小，但「為了可愛的孫子」最終壓過了憂慮，她點頭答應。自此，每月5萬日圓（約新台幣1萬元）的支援成為固定支出。

對她而言，這筆錢並不輕鬆。為了節省開銷，她放棄旅行，與朋友聚餐的日子也漸漸消失。六年下來，存款從1700萬日圓跌破1000萬日圓（約新台幣202萬元），晚年的不安逐漸浮現。就在孫子即將高中畢業時，女兒再度開口：「翔太大學也想讀私立，所以之後還得麻煩媽媽幫忙了。」

這句話，讓良子愣在電話那頭。拒絕，可能會被視為不支持孫子；答應，則可能掏空自己僅存的退休保障。握著電話的她，臉色瞬間蒼白。

專家指出，日本近6成高齡家庭主要收入來自年金，隨著教育費與物價飆升，無節制的家庭援助恐將演變成「老後破產」。

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

專家提醒：金援前務必設限

財經專家夏韻芬在《夏韻芬樂享人生提案：迎向AI時代的全齡理財建議》書中提醒，退休金是人生最後的安全網，「孩子的學業可以延後，父母的退休卻不能延後」。她建議長輩在考慮資助之前，務必先思考以下五件事：

1.評估自身財務狀況：首先，確保自己的財務基礎穩固，尤其是退休儲蓄、應急資金之類的資金必須注意保留，無論如何都不可動用，以免因為幫助孩子而影響了將來的生活品質。

2.界定幫助的範圍：可以考慮設立一個明確的幫助範圍，無論是在金額、時間，還是具體用途上進行設定，讓孩子理解自己提供資金的目的。例如，只用於教育或創業資金，而非日常消費或是旅遊。

理財、財務示意圖。圖/123RF圖庫
理財、財務示意圖。圖/123RF圖庫

3.鼓勵自立：有些父母會選擇在提供支援的同時，協助孩子學習財務管理，或尋找其他收入來源，以培養他們的經濟獨立能力。夏韻芬有位朋友是退休的會計主管，當孩子創立的補教公司發生問題的時候，她選擇以財務整理的方式協助團隊建立財務金流概念。

據她所說，公司的經營團隊只知道收取現金，就以為公司賺了大錢，因此進行分紅和前往日本旅遊，等到講義印刷廠商前來請款的時候，才發現公司沒有足的現金可以支付。後來她抽出時間，引導創業團隊建立財務報表，協助他們解決問題。在這個案例中，父母只花費了一些時間，但並未掏空自己的荷包，就是一個很好的示範。

4.給予而非借貸：在許多情況下，選擇直接提供金援，可能比借貸更簡單，也不會留給彼此的關係帶來更多壓力，孩子不會因還款而倍感壓力，也能保護家庭關係的和諧。

夏韻芬看過一個案例，父母親早年曾經協助孩子度過財務關卡，但常常叨唸「當時不是我的功勞，現在你會這麼好過？」孩子最後受不了這樣的叨念與情緒勒索，於是遠走天涯，幾乎跟家庭失聯。

5.明確溝通：與孩子進行開誠佈公的對話，讓他們了解你的財務能力和限制，並討論彼此對於金錢資助的期待和責任，以避免造成誤解或帶來壓力。有時候，孩子會誤以為父母親的行事不公平或是未盡全力協助，這都是因為沒有進行明確溝通，才造成這樣的結果。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#年金 #媽媽 #聚餐 #過世 #情緒勒索

熱門文章

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
hotNews__list__item--img

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦
hotNews__list__item--img

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

最新文章

《許我耀眼》趙露思瘦身 7 招公開！經期黃金週減肥法、黑咖啡燃脂超有效

《許我耀眼》趙露思瘦身 7 招公開！經期黃金週減肥法、黑咖啡燃脂超有效

#趙露思 #許我耀眼 #造型 #偷偷藏不住 #水果 #咖啡 #早餐 #減肥 #健康減重

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.02 56
紅棗炒日本山藥

紅棗炒日本山藥

#健康飲食 #食譜DIY

isa小眼睛 2025.10.02 11
【星期整聊事｜我只想把我的愛全給你】: 我這樣做有錯嗎？

【星期整聊事｜我只想把我的愛全給你】: 我這樣做有錯嗎？

#愛情 #人際關係 #愛情金句 #禮物 #療癒

羽昊 2025.10.02 4
孕婦可以吃益生菌嗎？4 種孕婦益生菌禁忌吃法、6項飲食建議與注意事項

孕婦可以吃益生菌嗎？4 種孕婦益生菌禁忌吃法、6項飲食建議與注意事項

#益生菌 #禁忌 #過敏

潮健康 2025.10.02 7
爸媽暗爽的10個小孩優異表現！嘴巴說不在意身體卻很誠實

爸媽暗爽的10個小孩優異表現！嘴巴說不在意身體卻很誠實

#ChatGPT #分享 #內心

網路溫度計DailyView 2025.10.02 1148
有電鍋就能煮的 肉末蒸蛋

有電鍋就能煮的 肉末蒸蛋

#健康飲食 #食譜DIY #雞蛋

isa小眼睛 2025.10.01 37
不要用你的想像去協助賑災，了解現場需求才是王道

不要用你的想像去協助賑災，了解現場需求才是王道

#花蓮 #災情 #雨鞋

黃采緹 Zoe Huang 2025.10.01 246
分泌物顏色怪怪的？肚子悶痛該怎麼辦？婦產科醫師揭真相：小心影響生育！

分泌物顏色怪怪的？肚子悶痛該怎麼辦？婦產科醫師揭真相：小心影響生育！

#子宮肌瘤 #保險 #增強免疫力

網路溫度計DailyView 2025.10.01 338
你吃過鹹甜吐司嗎? 草莓+肉鬆的獨特味道

你吃過鹹甜吐司嗎? 草莓+肉鬆的獨特味道

#健康飲食 #食譜DIY #早餐 #吐司

isa小眼睛 2025.09.30 7
鏟子超人懶人包｜挺進花蓮！志工出發前要知道5個重點

鏟子超人懶人包｜挺進花蓮！志工出發前要知道5個重點

#超人 #花蓮 #台北 #鏟子超人

DailyView網路溫度計 2025.09.30 969
18+