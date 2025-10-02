《許我耀眼》趙露思瘦身 7 招公開！經期黃金週減肥法、黑咖啡燃脂超有效。圖片來源：趙露思小紅書、許我耀眼官方微博

趙露思最新主演電視劇《許我耀眼》已在 Netflix 正式上線！趙露思身高 161 公分的趙露思在劇中飾演女主角許妍，不僅前 4 集就換上 31 套服裝，每一套造型都美到引發熱議，更以各式巧思髮型抓住觀眾目光。除了服裝與髮型的亮眼表現，趙露思的身材也明顯瘦了不少，比起她在《偷偷藏不住》時的模樣更顯纖細優雅。編輯特別整理趙露思瘦身與減肥技巧，快來一探她的美體秘密，讓你輕鬆掌握同款纖細曲線！

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧！

圖片來源：許我耀眼官方微博

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：1. 早餐一定要吃

趙露思曾透露自己每天一定要吃早餐，她強調這對於減肥和保持健康的重要性，吃早餐可以啟動身體的新陳代謝，讓身體在一整天中能更有效地消耗卡路里，此外，早餐也能提供身體所需的營養和能量，讓人在工作或學習時精神飽滿，不易感到疲倦。

圖片來源：趙露思小紅書

而選擇健康的早餐，如含有纖維豐富的穀物、新鮮水果和蛋白質的食物，不僅可以讓人感到飽足，還有助於控制食慾，減少在其他餐時攝取過多卡路里的情況，因此，趙露思的健康減肥方法中，每天吃早餐是一個必不可少的環節，也是她保持窈窕身材和健康的關鍵之一。

圖片來源：小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：2. 只選原型食物吃

趙露思快速減肥方法除了堅持一定要吃早餐以外，她每天只吃早餐和午餐，並且會以食物原型選擇飲食，食物原型是指選擇最接近自然形態的食物，例如新鮮水果、蔬菜、全穀類和健康蛋白質來源，避免過多加工食品和高糖、高脂食物的攝取，有助於提供豐富的營養素，如纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑等，這些對於身體健康和新陳代謝非常重要。

圖片來源：小紅書

其次，原型食物通常含有較低的卡路里，有助於控制熱量攝取，促進減肥效果，另外，趙露思的飲食模式還強調每天限定只吃兩餐，這種間歇性斷食的方式也被認為對於改善身體代謝和促進脂肪燃燒有益。

圖片來源：小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：3. 靠水果止饞

趙露思以其愛吃水果而聞名，她在減肥期間也透露有時會感到嘴饞，然而，與其選擇吃高糖零食或餅乾，她會以低糖水果代替，不僅能滿足止餓和解饞的需求，更重要的是，水果富含各種營養成分，不會給身體帶來過多的糖分負擔，同時提供了豐富的纖維、維生素和礦物質，這些對於健康和減肥都非常有益。

圖片來源：小紅書

此外，水果也是一種優秀的美容食品，水果中含有豐富的抗氧化劑，可以幫助抵禦自由基的傷害，保護皮膚免受外界環境的侵害，令肌膚保持光滑細緻，維生素 C 和其他成分也有助於促進膠原蛋白，維持皮膚的彈性和青春，這就是為什麼趙露思肌膚白到發光的小秘密！

圖片來源：小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：4. 多喝水加強代謝

趙露思非常喜歡喝水，這個習慣不僅能帶來飽足感，還有助於促進新陳代謝，保持足夠的水分攝取對於身體的正常運作非常重要，特別是在減肥過程中，喝足夠的水有助於調節體溫、運輸營養物質、排除代謝廢物，同時還能維持皮膚的彈性和光澤，讓肌膚看起來更加健康飽滿，而且，水是一個無熱量的飲品，喝水可以幫助控制飲食熱量，進而達到減肥的效果。

圖片來源：趙露思小紅書

延伸閱讀：《許我耀眼》趙露思身高 161 髮型解析：馬尾、鯊魚夾盤髮⋯加碼推薦 3 款護髮產品！

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：5. 經期減肥法

趙露思的「經期減肥法」非常有名，主要適用於女性在經期時進行，經過許多網友的實測後，確實能在兩週的時間內達到瘦身效果。這個方法包含了 3 個簡單的伸展動作，首先是「盤腿伸展」，坐下後雙腿交叉，手肘向前伸展，慢慢向前彎下身體，這個動作可以幫助背部和腿部進行拉伸，每次維持 30 秒；接著是「跪坐拉伸」，雙腿併攏跪坐，雙手往後環抱雙腿，維持 30 秒至 1 分鐘，這個動作可以拉伸背部和腿部，同時緩解經期不適，最後一個動作是「單腳屈膝拉伸」，單腳屈膝，另一腳向側邊伸直，身體朝地面向下壓，可以伸展到腹部和雙腿。

圖片來源：趙露思小紅書

這些伸展動作不僅有助於減肥，更能緩解經期不適，讓身體保持舒適和靈活，因此，「經期減肥法」是一個有效且簡單的方式，讓女性在經期時輕鬆鍛鍊身體，同時達到瘦身的效果。

圖片來源：趙露思小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：6. 晚餐吃花椰菜、芹菜瘦得快

趙露思瘦身秘訣之一，是透過攝取纖維素來幫助體態管理。據悉，纖維素進入體內後，能有效吸附腸道內的脂肪與油脂，並將其包裹，再隨腸道蠕動排出體外，達到清理宿便、減少體內多餘油脂的效果。這也是她維持纖細身材、讓服裝與髮型更顯優雅的重要方式之一。這種方法確實有助於促進腸道蠕動與改善排便，但建議搭配均衡飲食與運動，避免單靠纖維素攝取來快速減重，以免造成腸胃不適或營養失衡，此外，選擇天然來源的膳食纖維，如蔬果、全穀類，比單純的補充粉劑更安全，也更容易持久維持健康體態。

圖片來源：小紅書

《許我耀眼》趙露思身高 161 公分快速減肥瘦身技巧：7. 喝黑咖啡

趙露思的另一項瘦身小技巧，是利用咖啡因來促進新陳代謝並增加飽腹感。咖啡因除了能刺激身體代謝、幫助燃燒熱量外，也能在一定程度上降低食慾，讓人在減肥期間減少零食或高熱量食物的攝取，達到解饞又控制熱量的效果。編輯建議，雖然咖啡因能短暫提升代謝與抑制食慾，但過量可能造成心悸、失眠或腸胃不適，因此建議選擇每日適量的咖啡或茶飲，並搭配均衡飲食與運動，才能健康又有效地維持理想體態。

圖片來源：小紅書

圖片來源：小紅書

總結來說，趙露思在《許我耀眼》中不僅以 161 公分的甜美身高展現角色魅力，更透過纖維素輔助腸道排宿便、適量咖啡因提升代謝與抑制食慾，成功維持纖細體態，對於想模仿她的瘦身方法的粉絲而言，除了學習技巧，更應搭配均衡飲食與運動，才能健康又有效地打造自然輕盈的好身形。

【本文為JUSKY街星授權提供】