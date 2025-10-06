2025-10-06 10:01 潮健康
不是只喝水就好！營養師：6種正確喝水方式
在快節奏的現代生活中，不少人專注於工作與日常瑣事，卻忽略了最簡單卻關鍵的健康要素──水分補充，久而久之可能陷入「慢性缺水」的狀態。
《豐傑生醫》營養師游子嫻提醒，水分不足可能影響日常代謝、專注與整體健康狀況。她強調，喝水不僅有7大好處，更需掌握6種正確飲水方式，才能真正發揮喝水的效果。此外，像「咖啡、茶不能算水分?」這類迷思，本文將逐一拆解，幫助你全面了解補水的正確觀念。
7大喝水好處大公開
你知道人體有多達50%至70%是水分嗎？每個細胞、組織和器官都離不開它，足夠的水分是身體順利運作的關鍵。營養師整理出喝水的7大好處，一次看懂水分對健康的核心作用：
- 喝水好處1：維持人體正常運作水分是人體各細胞、組織與器官運作的必要條件，足夠的水能支持身體各項機能順暢進行。
- 喝水好處2：促進體內正常循環與代謝過程有助於加速代謝，促進體內代謝廢物的排出，維持健康循環。
- 喝水好處3：維持肌膚彈性與保護重要器官充足水分能讓皮膚保持水潤彈性，同時支持心臟、腎臟等重要器官的正常運作。
- 喝水好處4：促進腸胃蠕動，助消化幫助腸道蠕動，改善便秘，讓消化與吸收更順暢。
- 喝水好處5：維持血管健康，穩定血壓有助於血液循環與血管彈性，維持血壓穩定，減少心血管負擔。
- 喝水好處6：調節體溫，預防中暑幫助身體排汗與散熱，維持正常體溫，降低中暑與過熱風險。
- 喝水好處7：維持思緒清晰與專注力適量水分能支撐腦部功能，維持日常精神與注意力表現，讓工作與學習更有效率。
6種正確喝水方式
許多人以為口渴時一次大量灌水就能解決問題，但這不僅可能增加腎臟負擔，也會降低水分吸收效率。營養師提醒，要讓身體更有效吸收水分，並充分發揮喝水對健康的益處，建議掌握以下6種正確喝水技巧：
- 分次喝水：一天的水量最好分多次少量攝取，而非一次大量喝下。
- 固定時間喝水：早晨起床、餐前半小時、運動前後、睡前等都是理想時段。
- 搭配飲食喝水：水果、蔬菜等食物也能提供額外水分。
- 避免過量含糖水分：汽水、果汁容易增加熱量，水才是最佳選擇。
- 觀察尿液顏色補充水分：淡黃色表示水分攝取充足，深色則提醒要補水。
- 根據運動量與氣候調整水量：夏天、運動後或出汗多時需額外補充。
兒童、成人一日飲水量建議
【兒童每日飲水量計算公式】
- 10公斤以下：體重 x 100c.c.例：體重9公斤的兒童，一日水分攝取量為9X100c.c.=900c.c.
- 10~20公斤：1000 + (體重-10) x 50c.c.
例：體重16公斤的兒童，一日水分攝取量為1000+(16-10)X50c.c.=1300c.c.
- 20公斤以上：1500 + (體重-20) x 20c.c.
例：體重25公斤的兒童，一日水分攝取量為1500+(25-20)X20c.c.=1600c.c.
【成人每日飲水量計算公式】
- 一般成人：體重(公斤)x乘以35~40c.c.
例：體重50公斤的女性，一日水分攝取量為 50X 40c.c.=2000c.c.
【營養師小提醒】
無論男性、女性或兒童，上述水量均為基礎建議攝取量。若從事高強度運動或大量流汗，則需要額外補充水分以維持身體平衡。
喝水迷思相關QA
Q1：茶、飲料、咖啡、果汁、湯品，這些能算在每天喝水量嗎？
這些液體雖然也能算作水分攝取，但部分含糖或含咖啡因飲品可能無法完全取代水的功能。營養師建議，日常補水應以白開水為主要來源，避免依賴其他飲品來取代水分攝取。Q2：.喝水可以幫助減肥嗎？網路上流傳各種「喝水減肥法」，營養師提醒，人體約70%是水分。足夠水分才能有助支持身體正常代謝機能，缺水容易造成代謝變慢，因此適當飲水可搭配飲食與運動習慣，協助維持體重管理計畫。
Q3：水喝太多會中毒？
腎臟每小時約能排出950毫升液體，若短時間內喝超過1升水，腎臟可能跟不上，可能導致低血鈉症等生理不適，建議避免短時間內過量飲水。症狀包括頭痛、噁心、肌肉抽搐，嚴重時甚至危及生命。
定時補水，打造健康好習慣
營養師提醒，水不只是「解渴」而已，它是維持健康、促進代謝、保持思緒清晰的關鍵。很多人以為口渴時才喝水就夠，但其實分次補水、依照年齡與活動量調整水量，才能真正發揮效果。水分充足的人，不僅精神更好，身體各系統運作也更順暢。因此，從今天開始，把定時補水養成習慣，就是最簡單又有效的健康投資。
免責聲明：本文所載資訊僅供一般健康知識參考，無意替代任何醫療診斷、治療或專業建議。飲水習慣請依個人體質、活動量及醫療建議調整，如有健康疑慮，請諮詢專業醫師或營養師。
