別再只知道橄欖油！ 醫揭每天吃「芝麻油」驚人好處：對1族群效果更佳

2025-10-07 19:01 潮健康
橄欖油。圖片來源：Canva
橄欖油。圖片來源：Canva

潮健康／編輯部

　

代謝性脂肪肝患者福音！ 研究：「芝麻油」控糖效益勝過葵花油

時常作為調味料的「芝麻油」，不但可以為菜餚增添風味，甚至有助於脂肪肝患者「穩定血糖」基隆長庚紀念醫院肝病防治中心主任錢政弘醫師於社群貼文表示，近期刊載於《BMC Nutrition》的新研究，針對60位有代謝性脂肪肝（MASLD）的女性進行隨機試驗，將其分成兩組：每天各攝取30公克芝麻油或葵花油，並搭配低卡飲食，總計12週。研究結果顯示，兩組人馬的體重皆有下降，但在血糖控制上芝麻油組表現遠遠超過葵花油組

　

不只如此，芝麻油組的血糖相關指標都呈現顯著進步的趨勢

　

1.空腹血糖（FBG）：芝麻油組下降 18.2 mg/dL，葵花油組僅下降 4.3 mg/dL

2.空腹胰島素（FSI）：芝麻油組下降 3.2 µIU/mL，葵花油組只降 0.5 µIU/mL

3.胰島素阻抗（HOMA-IR）：芝麻油組下降 1.4，葵花油組僅下降 0.3

4.胰島 β 細胞功能（HOMA-β）：芝麻油組淨增加 15.6 個百分點，葵花油組僅提升 3.2。

　

為何芝麻油能幫助降血糖？ 3機制助拳胰島素正常分泌

為何芝麻油與降血糖有關？錢政弘醫師解釋，芝麻油係透過三大途徑幫助血糖控制：首先是「代謝途徑」。芝麻油富含單元不飽和脂肪酸（MUFA），能夠幫助保護胰島 β 細胞改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗

　

再者則是「荷爾蒙途徑」，單元不飽和脂肪酸可刺激 GLP-1（升糖素樣肽-1） 分泌，促進胰島素釋放並增強 β 細胞功能。最後是「抗氧化途徑」。芝麻素維生素E抗氧化物清除自由基，保護 β 細胞並促進葡萄糖攝取與胰島素分泌。

　

拿去炒菜營養恐破壞殆盡？  醫建議芝麻油正確調味方法

至於橄欖油、芥花油、亞麻籽油等植物油，同樣對健康具有益處，但已有多項研究指出，芝麻油在『血糖控制』上特別突出！」錢政弘醫師進一步表示，在該研究中，芝麻油是作為「冷用」的調味料，例如淋在沙拉上拌在主食（麵或飯）內加在煮好的菜餚上而非拿去煎、炒或炸，如此便能避免高溫破壞芝麻油裡的芝麻素、維生素E，更有利於人體吸收營養。

　

最後，錢政弘醫師表示，對於有脂肪肝問題的人來說，適量攝取芝麻或芝麻油是有益的；且芝麻富含維生素E，有助於改善肝臟發炎減少肝細胞受損；同時還含有多種木酚素，例如芝麻素芝麻林芝麻酚，不僅能抗氧化，還能幫助穩定血糖。不過，任何食物攝取過量皆為過猶不及，建議民眾仍以均衡飲食為主，若對飲食內容有任何疑問，應事先諮詢醫師或營養師。

　

　

資料來源：

錢政弘 胃腸肝膽科醫師 – 【芝麻油，不只是香！還能降血糖？】

PubMed – Sesame oil improves biomarkers of glycemic control in women with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: a randomized, double-blind, controlled clinical trial

　

　

延伸閱讀：

嘴巴有苦味是「肝火過旺」？ 醫示警：不只肝炎，也與「7種疾病」有關

每天煮菜「加一匙」就有用！ 研究證實：攝取「橄欖油」降28%失智症死亡風險

　

原文出處：別再只知道橄欖油！ 醫揭每天吃「芝麻油」驚人好處：對1族群效果更佳

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

2025-10-02 13:08 張忘形
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路

台北捷運「博愛座」更名為「優先席」後，依然紛爭不斷，一名老婦持包揮打坐在優先席的年輕乘客，該乘客隨後起身以腳反擊，老婦跌坐對面座位，引發「是否動手」、「是否該讓座」等爭議。溝通表達教練張忘形在社群撰文表示，「幸福者退讓，但不一定要讓座」，更提醒「幸福的人要記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上人生，也不要因為遇到幾個北七就失去了善良。」

張忘形：幸福者退讓，但不等於一定要讓

對於「飛踢事件」掀起的論戰，張忘形直言：「動手就輸」。他分析，真正的問題不在於「該不該讓座」，而是「誰更不能失去」。一腳踢下去，年輕人可能失去的比想像中多：金錢、名譽、甚至人生走向。

他強調，「幸福者退讓」不是懦弱，而是智慧的自保。面對攻擊者，最聰明的做法不是動手，而是「錄影＋大聲宣告＋請站務人員介入」，既能保護自己，也能避免陷入法律糾紛。張忘形更指出，「讓座是選擇，不是義務」，倘若有人以怒氣和攻擊來要求，那已經不是禮讓，而是踩線。

網友意見：一腳踢出「大快人心」還是「法律風險」？

事件在社群引爆激辯，網友分為兩大陣營。一派直呼「看了好爽」，認為這一腳是替長期遭遇「倚老賣老」的人出了一口氣，「終於有人敢反擊」。有人更說，「年輕人還收力了，不然早就重傷」。

另一派則憂心，「暴力不能解決問題」，若老婦因此受傷，年輕人恐面臨賠償甚至刑責，直言「這不是正當防衛，而是打人」。也有聲音要求徹底檢討「優先席」存在意義，主張「真正有需要的人，不管在哪個座位，台灣人都會讓」。

博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片

張忘形全文如下

【幸福者退讓，但不一定要讓座XD】

大家應該都有看到那個博愛座影片，老實說我本來覺得阿就這樣啊，直到乘客直接給了一腳，老太太整個人飛到對面座位。

我那瞬間忽然....有點快樂。對，先承認其實我是很快樂的。畢竟我覺得「博愛座」三個字，不是給長輩坐的，是給年輕人罵的。不管你有多累，身體多不舒服，甚至你可能有隱疾，只要你坐在那個座位上，就是那個標靶，會有無盡的人來挑戰你。

尤其有些長者像是那些會巡邏的任務NPC，看到博愛座就發出語音：你知道這是博愛座嗎？不講理的、情緒性的、帶著攻擊性的，或像這個太太還附贈一記包包攻擊。

通常大部分人就是摸摸鼻子，直到這次事件，我看到大家直接沸騰「爽！這種就是欠教訓！」「被鐵板踢了吧！」「支持斗內，讓他多踢幾腳！」

但，也有一些人有不同立場「動手還是不對啦。」「他可能會被告耶，長輩說不定是生病了？」「喔這不是正當防衛，這就是打人」⠀

大部分人都在糾結誰對誰錯？但我自己覺得，這不太重要。我會思考的是，誰比較不能失去。萬一我這踢下去，她真的怎麼了，今天新聞就不是這樣了。而萬一嚴重一點，我可能會失去時間、錢、自由，跟家人愛人相處的機會，甚至我自己教溝通，大概也會被噴。

所以我這些年一直覺得幸福者退讓是對的，這不是懦弱，是我們不能失去的比較多。

萬一這一腳下去對方掛了怎麼辦？萬一對方有精神疾病反轉了怎麼辦？萬一對方家人比你還盧怎麼辦？萬一輿論剛好不站在我這裡怎麼辦？最重要的是，萬一我的人生從這裡開始，走向了一個糟糕的結局怎麼辦？

▋ 動手就輸了

我覺得以這個社會的期待，跟奇妙的氛圍上來說，在公眾場合時千萬不要動手。⠀嘴臭與錄影，我覺得是最棒的組合。嘴臭不是罵髒話，也不是人身攻擊，比較是挑釁+宣告。⠀

像是：「阿婆，妳這樣動手我已經錄起來了，我會提告唷」或是：「阿婆，你這樣碰我我覺得很不舒服，我感覺到被騷擾了」記得一定要加上「有沒有人可以幫我按鈴喊站務人員」這樣就不用離開座位，不要讓他得逞，但你又可以蒐集素材，不會進法院，還可以在社群幫她宣傳一波，

甚至高機率變新聞。

當然，我們也希望惡人被教訓，但有時候我們付出的代價可能更大。所以不要浪費我們的人生，去給一個不值得的人教訓。

▋ 難道不能溝通嗎?

阿當然，也一定會有人說「當時為什麼不跟她好好講？」「你為什麼不讓座？她都那麼老了，你換一個位子啊」聽起來像是善意，但我覺得這都有個潛台詞「是不是你沒做好，所以才被攻擊？」

我先說，我願意溝通，也願意讓座，但前提是我們還在一個可以對話的空間裡。有些人來，就是想發洩情緒。你一說話，她就說你態度不好；你不說話，她說你沒禮貌。你說多了，說你頂嘴；你說少了，說你是啞巴。

這時候其實你不是在溝通，你只是在跟一個人對戲，他嘗試著扮演受害者，並且用年紀告訴你的權力⠀

▋ 為什麼不讓座？⠀⠀

這個問題就更妙了，現場就有一大堆位子，到底為什麼要來這個座位呢？如果現場都沒位子，我覺得讓位可以討論，或是用有禮貌的請求，說不定對方就很願意讓；但用包包揮人、口氣充滿怒氣，那這就不是讓位問題，是感覺問題。⠀⠀

所以我覺得讓座是選擇，不是必要，溝通也是看對方的意圖，不是應該。畢竟有些人不是來聽你講道理的，是需要講物理的，喔不是，是不可理喻的⠀

有些人不是真的要博愛座，是要去踩人家的界線，習慣要求別人退讓，彰顯自己。⠀

▋ 幸福的人退讓，是因為擁有得更多⠀

離題了，我還是得說：學習是為了讓我們有更多的選擇，每個選擇都有獲得和代價。⠀

幸福的人，記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上自己，也不需要維持所謂的「善良」，去跟一個不講理的人糾纏。⠀但也不要因為這些北七，就失去了自己的善良；而當自己老了，有能力了，千萬不要變成這樣的人。

張忘形

張忘形

圖文故事/人際關係/溝通表達 培訓師。著作《順勢溝通：一句話說到心坎裡!不消耗情緒，掌握優勢的39個對話練習》、《忘形流簡報思考術：找到說服邏輯，讓你的價值被看見!》；具有Everything DiSC顧問、NLP執行師、ATD培訓大師等認證，授課時數超過一千五百小時，講演受眾超過一萬人次。 想知道更多請洽傳送門：https://portaly.cc/wanshing

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

2025-10-04 18:05 張瑜老師上課了
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

在新竹，升學有多逼死人？國中會考成績公布，新竹地區再度被稱為「5A產地」。根據心測中心統計，新竹地區14所學校的5A達成率平均超過12%，最高甚至達56.25%，905名考生拿到5A以上，占比高達兩成。網友驚呼「在新竹沒5A活不下來」，升學壓力可見一斑。就在家長焦慮聲四起時，補教名師張瑜發文直言，新竹尤其是竹北，正在上演一場「升學邏輯大轉變」。

「流川楓邏輯」掀竹北新風潮：離家近才是真強者

張瑜以〈竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演〉為題指出，以往學生選校的標準是「只看分數、拚第一志願」，但如今在竹北，越來越多家長寧願孩子少花時間通勤，也不願硬擠進明星高中。他形容這股潮流就像《灌籃高手》的流川楓，「因為離家近」而選了名氣不大的湘北高中，背後邏輯是「我去哪裡都能是最強」。

這樣的心態，正成為竹北教育圈的新顯學。張瑜說：「不少家長直接告訴我，只想讓小孩能睡到七點再上學。」他直言，這不是偷懶，而是理性選擇，背後有三大現實原因。

「繁星效應」翻轉遊戲規則　鳳尾不再吃香

首先是「繁星推薦」制度改變了升學邏輯。以往家長奉行「寧為鳳尾不為雞首」，但如今「第二志願搶進前1%」反而更有實際效益。張瑜指出：「高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。」換句話說，家長不再盲目追求傳統名校，而是重視「在校表現名列前茅」的實質機會。

新竹升學焦慮蔓延　「5A」成日常問候語

今年新竹5A比例居全台之冠，甚至有網友開玩笑：「在別的縣市問幾個A，在新竹要問你5A幾個+？」。許多家長感嘆「小孩還在幼稚園就開始焦慮」，也有人指出「非頂端學生最可憐」。在這樣的氛圍下，「放棄第一志願、就近求穩」反而成為一種務實策略。

張瑜認為，竹北已經進入「新天龍國模式」：家庭條件普遍優渥，許多學生早早規劃出國讀書，甚至高二就轉學。既然未來目標是海外大學，「哪間高中就讀」變得沒那麼重要。

竹北升學邏輯正「由上而下瓦解」

教育界人士分析，竹北家長的觀念轉變，反映出台灣升學體制的分流現象。「過去是『考上建中北一女就贏』，現在是『上哪裡都能繁星、出國、申請頂大』。」隨著竹北、六家等高中崛起，加上交通便利與生活品質高，這些「就近學校」正逐漸形成新的升學聚落。

張瑜預言：「未來竹北的高中，只要離家近，分數只會越來越高。」他提醒家長，想要就近就讀，恐怕也得更早準備、拚得更兇。

新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

張瑜老師全文 《竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演》

你以為選高中就是看分數？錯！在竹北，選高中的邏輯正在偷偷改變。

我在台中讀國三那年，書桌上天天貼著第一志願四個大字，想靠「阿Q精神」逼自己拚上夢想學校。最後，沒上。

但我有一個朋友，邏輯完全不同。他可以上我們考區第一志願，卻最後放棄。 理由只有一句： 「太遠了。」

是的，因為通勤單程超過一小時，他毅然決定就近讀一所普通公立高中。一所好幾年來都沒人考上頂大的學校。

我瞬間想到《灌籃高手》： 流川楓，你為什麼選湘北？」「因為離家近。」當年的流川楓，國中就是球場傳奇，各校搶破頭，結果他挑了一所籃球沒名氣但離家最近的學校。因為他相信——我去哪裡都能是最強。

我朋友，跟流川一樣帥，一樣有自信。

這種想法，放在以前很特別。但放在現在的竹北？越來越多人這麼幹。 不少家長直接告訴我：「我只想要一間能讓小孩睡到早上七點再起床的高中。」 為什麼？三大原因

1️⃣ 繁星計畫改變了遊戲規則：「寧為鳳尾不為雞首」漸漸退流行。反而是「第二、第三志願搶進 1%」更實際。 高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。

2️⃣ 考試不是唯一出路：這幾年太多第一志願的學生，後來一樣迷茫。反而是那些抓住興趣、找到方法的人，能把熱情當職涯，在快速變動的社會找到舞台。未來的大學都隨便了，還會在意哪一所高中嗎？

3️⃣ 出國早就寫在劇本裡：竹北，新天龍國。條件好的家庭一大堆。 許多人早早規劃好小孩出國，慢則研究所，快的話高二就直接轉學。 所以高中在哪裡？不重要。 -

這代表什麼？未來竹北的高中，只要「離家近」，分數只會越來越高。 竹北高中、六家高中，還有幾所正在籌備的新高中， 都會因為「近」＋「排名效應」而持續上升。 想要就近讀？ 不好意思，以後可能得更拚才行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

2025-10-04 14:45 女子漾／編輯張念慈
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

花蓮光復鄉災後復原工作持續進行，中秋連假首日湧入萬名志工，被稱為「鏟子超人」的民眾從全台各地趕來支援。台灣足球發展協會理事長、知名球評石明謹今日在臉書分享現場趣事，笑稱「治安太糟了」，因為他才休息五分鐘，鏟子就被「幹走」。原來，那把鏟子並非遭竊，而是被另一名志工順手拿去繼續挖水溝，「人休息，鏟子不停工」，暖心一幕全網都感動。

志工爆量　「共享鏟子」成默契

石明謹表示，災區志工人數遠超過裝備數量，許多人乾脆採「共用鏟」方式工作。現場形成默契：誰手上空著就接過鏟子繼續鏟，不分彼此。他笑說：「我放著休息一下，結果鏟子比我還忙。」

據了解，台鐵光復站上午進站人次已突破萬人，志工從北中南各地湧入，救災工具幾乎供不應求，成為最貼地氣的「共享經濟」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

網路瘋傳　「共鏟黨」哏洗版

貼文曝光後，留言區湧入上千網友接力玩諧音哏，從「鏟無人道」、「鏟絕人還（用完會還）」到「共鏟黨」、「無鏟階級」、「你的財鏟就是我的財鏟」，笑梗不斷。

有人感嘆「偷鏟子的人比偷懶的還多」，也有人留言：「看到這畫面怎麼眼眶濕濕的」，笑中帶淚地說，「這是台灣最溫暖的治安太差」。

網友也點憑自己的感動「那不是偷，是幫你繼續鏟」、「鏟子在別人手上，也在幫你完成那份心意」，不少人直言這是「最動人的共鏟現場」。有志工分享：「一把鏟子三個人輪著用，沒有人喊累，大家只想讓家園快點乾淨起來。」

石明謹：不是鏟多少，是告訴災民「你沒被丟下」

石明謹稍晚也貼出多張災區照片，畫面可見多處民宅仍被厚重泥土掩蓋。他說：「如果這是你家，你會不會希望有人來幫你？」強調志工到場的意義，不在於鏟走多少泥，而是傳遞「距離再遠，家就是家、家人就是家人」的信念。他也呼籲更多人加入志工行列，「能幫多少不重要，重要的是讓災民知道，他們沒有被拋下」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

醫師提醒：「鏟子不休息，人一定要休息」

不少前線醫師也在留言區提醒「鏟子超人」們注意身體，建議每工作30至45分鐘就補水與電解質，避免中暑、抽筋與脫水。臨時醫療站統計，不少志工因天氣炎熱、連鏟數小時導致體力透支，呼籲大家「幫人也要保重自己」。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

「看得很爽」還是「踢得太衝動」？專家警告：幫你拍手的網友不會替你扛後果

「看得很爽」還是「踢得太衝動」？專家警告：幫你拍手的網友不會替你扛後果

2025-10-03 10:31 女子漾／編輯張念慈
捷運優先席踢飛阿婆！專家點破殘酷真相：成本高的人就輸了。女子漾AI製圖
捷運優先席踢飛阿婆！專家點破殘酷真相：成本高的人就輸了。女子漾AI製圖

台北捷運優先席飛踢事件」持續延燒。一名老婦日前因堅持要求優先席讓座，手持包包揮打年輕乘客，對方最終以腳反擊，將老婦踢至對面座位。影片全程流出後掀起激辯，有人拍手叫好，也有人質疑「踢得過火」。對此，企業簡報顧問林長揚發文提醒，「成本高的人，就輸了」，呼籲年輕世代三思而後行。

林長揚：別為了一張椅子賠上人生

林長揚直言，捷運上的爭執看似只是一張椅子，但最後可能付出的代價遠超過想像。他提出三大層面：第一是身體成本，有人可能因此受傷，甚至得支付醫療與賠償；第二是法律成本，公開衝突恐吃上官司、留下前科；第三是形象成本，影片瘋傳後輿論失控，「替你拍手的人，不會幫你扛後果」。

他舉例，就像斑馬線上堅持路權，遇上闖紅燈砂石車，雖然「你是對的」，但代價可能是生命。他強調，情緒抒發很重要，但行動前更該衡量「這個代價我付得起嗎？」

網友反應：暢快一腳還是衝動代價？

林長揚的文章引爆熱議。支持者認為說法中肯，「幸福者懂得退讓才是真的強大」，「千金之子不死於盜賊，保命優先」。也有人指出，「踢得再爽，若對方出事，你的人生也賠進去了」。

但也有不少網友不以為然，痛批「縱容惡人成本才最高」，直言若對「慣犯」再退讓，反而助長囂張。還有人認為「踢出通緝犯」堪稱社會淨化，支持年輕人反擊。

最新進度：雙方身分遭起底

事發多天後持續在網路上延燒，婦人和年輕乘客的身分都曝光。年輕乘客因氣質反差成為另類話題，他在社群自介標註「NTU」，外號「Fumi 阿姨」，平日愛穿洋裝、展現書卷氣質，還曾曬出三宅一生的穿搭照，被網友狂讚「優雅又反抗」、「北捷超人」。不少人留言大讚：「美哭」、「替大家踢出一口氣」。

而另一方的年長婦人身分同樣引發爭議，她過去經常出沒於中研院、各類研討會，被戲稱「白髮魔女」，甚至傳出曾因合作糾紛大鬧台大數學系。捷運衝突曝光後，更被發現她是竊盜通緝犯，警方隨後將她逮捕。有知情者爆料，她習慣挑釁，看似專挑女性或孕婦下手，公共場合摩擦紀錄頻繁。

博愛座更名為「優先席」。圖／聯合報系資料照片
博愛座更名為「優先席」。圖／聯合報系資料照片

林長揚全文如下：

【捷運踢人事件｜成本高的人就輸了】

最近臺北捷運的「踢人事件」引爆討論。事件雙方到底誰對誰錯，網路上已經吵翻天。我自己看完影片後，一開始有點療癒，但後來就有個念頭：「成本高的人，就輸了。」

▊ 稍微誇張的例子

​舉例來說，當你在綠燈時走斑馬線過馬路，結果一台砂石車闖紅燈衝過來。你可以堅持站在斑馬線上，勇敢面對砂石車來捍衛正義，因為你是對的。

但代價呢？可能是要付出你的生命。試問這樣划算嗎？

​雖然對錯與情緒抒發很重要，但有時候，我還是會想想成本有多少。​

▊ 踢人事件的成本​

像這次的捷運事件，起因或許是座位，但最後雙方也許會付出比「一張椅子」更高的代價。

​例如：

1. 身體成本：有人或許會受傷、有人可能因此要賠錢。

2. 法律成本：公開的暴力衝突，恐怕會吃上官司、留下前科。

3. 形象成本：影片在網路瘋傳，我們很難控制別人怎麼想。一場爭執，或許最後就變成雙輸。畢竟幫你讚聲的網友們，通常不會幫你扛後果啊

▊ 我怎麼做

我自己年輕時也是很衝動。常常是火氣一上來，覺得一定要爭到底，甚至還跟刑警發生過衝突。那時很常是爭個「氣勢」和「面子」。但後來想起時，都是一身冷汗啊！真的覺得沒出事能活到現在真的是很幸運。​

現在年紀漸長，覺得要顧的東西越來越多，像是：​家庭、工作、健康、人際關係……等。我才發覺有些衝動的代價，我付不起。所以在現實生活中，我都保持禮貌，能低調就低調。在社群上，遇到比較有攻擊性的留言，我也只會說「你真棒」（當然如果真的是污辱性的言論，還是可以截圖起來賺外快）

你可以說我這樣很孬，可是我真的不敢賭那個成本欸。如果是我遇到這次事件，大概就是錄影跟叫站務員吧🥲

▊ 你參考看看

在生活中，我們可能遇到類似情境：

​- 開車騎車被人亂切，氣到想衝上去理論。

​- 客戶或長官耍白目，被搞得想直接拍桌。​

- 網路上被人嗆聲，忍不住要回文痛罵​

這時候，或許可以停下來，問自己一個問題：「我要付出的成本，值得嗎？」如果你覺得 ok，那就衝吧！​

▊ 結論

最後，其實我無法說這次捷運事件誰對誰錯。我始終相信：「未經他人苦，莫勸他人善。」​我們不是當事人，最多就是個看戲的。說說自己的看法還可以，但就別多下指導棋叫別人該怎麼做了吧！

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

2025-09-27 20:00 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

你沒錢，才更需要計劃和配置。資產配置絕對不是有錢人的權利。

我曾經是個再典型不過的「社畜」，朝九晚六、永遠加班、年終獎金總是拿來填補生活缺口。領著看似穩定的薪水，卻對未來沒有什麼期待。


最常見的金錢焦慮：

  • 下個月帳單要怎麼繳？
  • 錢為什麼那麼難存？
  • 想花錢不敢花？


直到有一天，我問自己一個問題：

「到底怎麼樣才能有錢？」「還是可以換一種方式，提早退休、甚至重新設計人生？」

透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式
透過認識自己、了解自己，選擇適合自己的專屬理財方式

我開始實踐資產配置、調整儲蓄率、練習延遲滿足、投資自己真正想要的生活方式。幾年後，我真的做到了。沒有大筆遺產、也不是靠幸運中獎，用可複製的方法，設計出了一種可以不靠勞力換錢的生活模式。


我選擇的不是「退休」，而是「可以選擇不為金錢工作的自由」，很多人誤會退休是「到了一定年齡就該停止工作」。但我理解的退休，其實是：

當你不再「需要」為了生活去工作時，你開始能夠選擇「想做什麼而去工作」的那一刻，才是真正的退休自由。

這種自由，不是等 65 歲法定退休年齡一到，他就會突然出現的，而是你是否提前幫未來的自己「買下選擇權」。

我一直很喜歡「買資產」。因為資產會為我工作，幫我創造被動收入，讓我不必靠體力換錢，也能讓生活慢下來、從容自在。

資產配置：是策略、可持續的設計，絕對不是賭運氣

很多人以為我要花很多時間研究市場、追蹤數據，但事實是我挑資產的原則非常簡單：

  1. 能抗通膨：退休生活至少20年以上，不能讓資產慢慢縮水
  2. 不用頻繁操作：我要的不是盯盤，而是睡得好
  3. 有白紙黑字的合約保障：我相信制度勝於人性
  4. 可預期的現金流與複利：穩定才是安全感的來源

資產配置不是趕流行，不是等有錢才做，為的是讓未來有自由、有選擇、有生活品質的資產


想要活得健康，除了錢，還需要：

  • 持續運動的時間安排
  • 高品質飲食的選擇能力
  • 情緒與精神的穩定能量


而這一切，都是「現在」就要開始投資的。你的資產、體力與心靈，是否也有準備好一起活到那麼久？我始終相信，「退休」不是一個年齡，而是一種能力。活得久，不如活得值得，活得有品質。而這一切的開始，就從你願不願意，現在就為未來的自己存一點選擇權開始。


Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財，其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師，專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業，帶你看見更多可能；用溫柔，陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人，都值得擁有安心與選擇的力量。

