別再只知道橄欖油！ 醫揭每天吃「芝麻油」驚人好處：對1族群效果更佳
代謝性脂肪肝患者福音！ 研究：「芝麻油」控糖效益勝過葵花油
時常作為調味料的「芝麻油」，不但可以為菜餚增添風味，甚至有助於脂肪肝患者「穩定血糖」？基隆長庚紀念醫院肝病防治中心主任錢政弘醫師於社群貼文表示，近期刊載於《BMC Nutrition》的新研究，針對60位有代謝性脂肪肝（MASLD）的女性進行隨機試驗，將其分成兩組：每天各攝取30公克芝麻油或葵花油，並搭配低卡飲食，總計12週。研究結果顯示，兩組人馬的體重皆有下降，但在血糖控制上，芝麻油組表現遠遠超過葵花油組。
不只如此，芝麻油組的血糖相關指標都呈現顯著進步的趨勢：
1.空腹血糖（FBG）：芝麻油組下降 18.2 mg/dL，葵花油組僅下降 4.3 mg/dL
2.空腹胰島素（FSI）：芝麻油組下降 3.2 µIU/mL，葵花油組只降 0.5 µIU/mL
3.胰島素阻抗（HOMA-IR）：芝麻油組下降 1.4，葵花油組僅下降 0.3
4.胰島 β 細胞功能（HOMA-β）：芝麻油組淨增加 15.6 個百分點，葵花油組僅提升 3.2。
為何芝麻油能幫助降血糖？ 3機制助拳胰島素正常分泌
為何芝麻油與降血糖有關？錢政弘醫師解釋，芝麻油係透過三大途徑幫助血糖控制：首先是「代謝途徑」。芝麻油富含單元不飽和脂肪酸（MUFA），能夠幫助保護胰島 β 細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗。
再者則是「荷爾蒙途徑」，單元不飽和脂肪酸可刺激 GLP-1（升糖素樣肽-1） 分泌，促進胰島素釋放並增強 β 細胞功能。最後是「抗氧化途徑」。芝麻素、維生素E等抗氧化物能清除自由基，保護 β 細胞並促進葡萄糖攝取與胰島素分泌。
拿去炒菜營養恐破壞殆盡？ 醫建議芝麻油正確調味方法
「至於橄欖油、芥花油、亞麻籽油等植物油，同樣對健康具有益處，但已有多項研究指出，芝麻油在『血糖控制』上特別突出！」錢政弘醫師進一步表示，在該研究中，芝麻油是作為「冷用」的調味料，例如淋在沙拉上、拌在主食（麵或飯）內、加在煮好的菜餚上，而非拿去煎、炒或炸，如此便能避免高溫破壞芝麻油裡的芝麻素、維生素E，更有利於人體吸收營養。
最後，錢政弘醫師表示，對於有脂肪肝問題的人來說，適量攝取芝麻或芝麻油是有益的；且芝麻富含維生素E，有助於改善肝臟發炎、減少肝細胞受損；同時還含有多種木酚素，例如芝麻素、芝麻林和芝麻酚，不僅能抗氧化，還能幫助穩定血糖。不過，任何食物攝取過量皆為過猶不及，建議民眾仍以均衡飲食為主，若對飲食內容有任何疑問，應事先諮詢醫師或營養師。
