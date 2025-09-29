「媽媽，你回來看弟弟好不好？」天災奪命再現！12歲男童一家四口罹難揭男童遺願

「媽媽，你回來看弟弟好不好？」那一年，我幫一位因為颱風罹難的12歲男童，圓了找到媽媽的遺願。

颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成 17 人死亡、7 人失聯、98 人受傷。

這些數字背後，是一張張破碎的餐桌，是再也無法相聚的家庭。

看著新聞，我想起 2004 年的心碎故事。

當時艾利颱風重創新竹縣尖石鄉，數十條人命喪生，許多人被大水捲走、被突然沖刷而下的土石流活埋，連逃難機會都沒有。

其中住在尖石鄉的張家，更是一家三口都遭到土石流掩埋，只有12歲的孫子被土石流捲走消失，一家人不斷祈禱希望奇蹟發生。

3天後，男童遺體在25公里外的竹北頭前溪大橋下發現。

原本還對小男童生還抱著一線希望的張家，老老少少全都崩潰了，癱軟著身子，喊著男童的名字，淚水像斷了線。

我在殯議館採訪，按了幾下快門後，實在太心痛了，放下相機走到一旁，悄悄拭淚。

不久，媒體都走光了。

我選擇留在告別式會場陪張家人，拿著面紙給張家人，握著小男童的姊姊的手說「弟弟過世了，你要好好活下去，要加油」

我發現，小姊姊的身旁是五個姑姑陪在身旁，「爸爸跟媽媽呢？」姐姐爆哭，抽抽噎噎地卻說不出來龍去脈。

陪伴過程裡，我才慢慢拼湊出這個家庭的真實故事。

男童的爸爸早在12年前，就因為颱風天被倒塌的電線杆壓倒身亡，當時男童還在母親孕肚中，根本沒來得及見爸爸一面。

男童出生後，母親想帶著兒子和女兒到平地工作，卻因為男童是家中唯一男丁血脈，遭到阻攔，母親只好在兒子滿月時離家，從此再也沒出現。

過世的男童與這位幸運逃過一劫的小姊姊，從小就是由姑姑們輪流照顧長大。

小姐姐偷偷告訴我，從小就好羨慕別人都有媽媽。

她很恨媽媽不要她和弟弟，但更希望能有媽媽在身旁，弟弟最大的心願就是希望可以看一次媽媽「媽媽，你回來看弟弟好不好？」

那時不像現在有社群媒體，新聞只能刊在報紙一角，我知道能夠實現的機會，渺茫再渺茫。

沒想到一天後，我真的接到男童媽媽的電話。

她發抖著對我哭訴，19歲結婚，懷男童時因丈夫喝酒後會行為失控，她害怕的搬到公司宿舍住。

結果一周後，丈夫就因颱風事故身亡。 她後來生下兒子，婆家不讓她帶走唯一男孫，她只好隻身前往外地工作。

媽媽之後再婚，偶爾偷偷回到部落探望，卻總被指責「不要孩子的媽媽」，久而久之不敢再回。

她哭著說：「這些年，我從來沒聽過兒子喊我一聲『媽媽』，那是我最大的遺憾。」

男童遺體被發現時全身赤裸，全身都受土石撞擊，媽媽啜泣說，她要燒很多很多紙衣服給兒子，不要讓他光著身子。

遺體被打撈上岸後一直未能闔眼的男童，在告別式當天，終於見著了從未喊過一聲媽媽的母親，在公祭當天，安然的閉上了眼。

二十年過去了，尖石鄉從過去的「颱風=災難重鎮」，每逢風雨必有 SNG 車重兵進駐，

到如今透過流域整治、橋梁加固與預警系統強化，已經能夠較為平安地度過一次次風雨。

這一切背後，都是無數用血淚換來的教訓。

花蓮的這場災難，再一次提醒我們：

大自然的力量，從來不容小覷。唯有事先做好準備，才能減少傷痛。

敬畏天地，才能學會謙卑；珍惜當下，才能減少遺憾。

更重要的是，請好好和心愛的人過好每一天，因為我們永遠不知道，今天，會不會就是最後一天。

