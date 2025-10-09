2025-10-09 09:02 網路溫度計DailyView
缺工潮推動2025轉職熱！餐飲、零售人才湧現 一日體驗掀起新趨勢
《網路溫度計DailyView》製圖餐飲店急著貼出徵才公告、服務業人力怎麼找都不夠，幾乎成了這幾年職場的共同寫照。根據104人力銀行2025年2月公布的調查，年初有超過13萬人「騎驢找馬」，邊上班邊尋覓新跑道；其中餐飲、零售、半導體、醫療服務與軟體網路五大產業最為明顯，合計就佔了三分之一的轉職人口。
在這股潮流中，餐飲業的缺工問題最為嚴重，成了轉職潮的第一線縮影。根據1111人力銀行調查，近七成餐飲業者正面臨人力短缺，原因包括薪資缺乏競爭力、工時過長，以及假日必須輪班。主計總處數據也指出，今年1到6月住宿餐飲業的經常性薪資仍居各行各業之末，平均僅35,001元，讓許多餐飲人不得不思考「換跑道」的可能。
餐飲轉職不只看薪水 訓練、技能與保障也很重要
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體為了留住人才，不少餐飲業祭出高薪，希望用「好待遇」取代過去的「高工時」，讓員工願意留下。不過，從網路輿情來看，這股轉職氛圍並不僅止於薪資考量。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，過去一年（2024/09/16～2025/09/15）「想轉職」的討論熱詞集中在「職涯、服務業、餐飲、薪資、人力、技能、訓練」等；這反映出許多人不只在意待遇，更希望能累積技能，避免被時代淘汰；像是在餐飲業，出餐機器人、線上點餐系統愈來愈普及，若沒有進一步專業，就可能擔心被科技取代，進而對未來職涯感到焦慮，網友表示「唯有透過不斷學習進修，強化自我競爭力，讓自我具備多元技能，才能在職場中更具競爭優勢」。
企業如何搶下餐飲、零售人才？「一日體驗」讓轉職者安心跨界
隨著就業市場不斷變動，餐飲、零售與業務族群逐漸成為最受矚目的轉職新勢力。他們擁有服務意識與銷售技巧，但往往擔心自身經驗難以被其他產業採納，因而在轉換跑道時裹足不前。
為了降低這份不安，不少企業開始祭出創新的徵才方案，讓轉職者能「先體驗，再決定」。例如，麥當勞推出「職場體驗」活動，設計六大任務，讓參加者在35分鐘內快速掌握工作內容，從職缺搶先看、安全職場認識、薪酬與福利制度，到實際體驗「四合一包裝」作業，最後還能直接參加面試。
房仲業者信義房屋則以不同方式切入，透過「線上說明會」與「房仲一日體驗」，邀請參與者親自走訪商圈、模擬帶看流程，並與學長姐面對面交流，將所有疑問一次解答。這樣的體驗，不只是徵才活動，更像是一場職涯預演，讓轉職者在嘗試中看見自身優勢，也更有底氣迎接新舞台。尤其對餐飲從業人員來說，過去在高壓環境中磨出的服務力與臨場反應，其實正是房仲工作最需要的能力。當這些特質再加上房產專業知識，不僅能轉化成不可取代的競爭力，更有機會挑戰「沒有天花板」的薪資回報！對許多想突破現況的人來說，這是一條能把努力放大、也能看見更長遠發展的道路。
活動資訊如下：線上說明會：10月1日 (三)（餐飲業）、10月22日 (三)（業務人員）、11月17日 (一)（零售業）
職涯諮詢：11月13日 (四)
一日體驗：10月29日 (三)、11月1日 (六)、12月3日(三)
透過一系列活動，轉職者不僅能提前了解房仲工作的日常運作，還能在體驗中找到自身的發展方向。除了這些活動，信義房屋還強調師徒制培訓、升遷不受年資限制，並藉由AI工具輔助成交，為轉職者提供一個能充分發揮實力與專業的舞台。分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月16日至2025年09月15日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『想轉職』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
