2025-09-27 07:00 失敗要趁早 - 張念慈
教師節放假≠尊重！老師最心寒的9句話，比不放假還傷人
問卷調查一下，教師節變國定假日，覺得老師地位終於提升的請舉手！
好的，根據我在教學現場非官方統計結果，老師們的答案是：並！沒！有！
為什麼？因為，會讓老師心寒的，從來不是教師節放不放假，
會讓老師心寒的，永遠都是家長跟學生每天丟出來的那些「殺傷力滿點的話」。
以下這9句話，請不要再跟老師說！
①我有交學費，你就應該想辦法把學生教到會！
→ 你是交學費，不是把我買下變奴隸。孩子不想學，老師教再多也沒用。
②老師有寒暑假，根本爽缺！
→ 老師的命，早就被批改作業和家長LINE消耗光。老師放的不是假，是殘存的命。
③我繳稅養你耶。
→ 最愛喊這句的人，其實根本也沒有繳多少稅。比你繳更多稅的人，都比你更尊重老師。
④小孩教不好，就是老師的問題。
→ 孩子凌晨還在打手遊，結果考不好怪誰？
⑤老師放學後怎麼可以不接電話、不回訊息？
→ 老師不是你的專屬秘書。上課、批改、顧班已經爆肝，難道半夜也要等你一句「老師我想問功課」？
⑥不要罵我小孩，他很乖！
→ 對，有錯都是別人的錯，自己的小孩永遠沒錯。媽寶就是這樣被養出來的，小心以後長大他做錯也都是你的錯。
⑦不教考試有用的，就是沒用。
→除了教考試，還願意「教做人」的老師已經快瀕臨絕種了，你還不好好珍惜？
⑧當老師的還那麼沒愛心，這點忙也不幫！
→ 家長希望老師什麼都幫孩子做：作業要盯、衝突要解決、比賽要陪練。你那麼有愛心，怎麼不自己來幫？
⑨啊不就上課而已，有那麼累？
→ 來試試看，面對40個小孩，你保證三分鐘就想落跑。
教師節放不放假，其實真的不是重點。
老師真正需要的，不是一天假期，而是每天一點又一點的尊重。
教師節要快樂，要靠尊重，不靠放假。
教師節要到了，記得對身旁的老師說一句「老師，謝謝您，您辛苦了」
這句話的分量，遠遠比一天國定假日來得更沉重、更真誠。
祝福每位老師，教師節和接下來的每一天，都越教越快樂。
