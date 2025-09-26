2025-09-26 17:30 女子漾／編輯譚麗敏
「這時」喝咖啡最好！掌握這4招，避開發胖與心悸陷阱
咖啡對許多人來說，不只是提神飲品，更是開啟一天的「儀式感」。不過，最新研究指出，喝咖啡的時間點，竟可能影響長期健康。
這項刊登於《歐洲心臟雜誌》的研究，分析了40,725位成年人的飲食與健康數據，追蹤長達約10年，將人群分為三類：完全不喝咖啡、晨間型（04:00-11:59喝）、以及全天型（早到晚都喝）。
結果顯示，晨間型族群的全因死亡風險下降16%，心血管疾病死亡風險更是下降31%；但全天型族群，並沒有得到相同益處。專家推測，晚間喝咖啡可能干擾睡眠，而睡眠不足本身就是心血管疾病的危險因子。
喝咖啡不傷身 掌握這4招
1.優先選擇黑咖啡
咖啡本身熱量極低，主要來自於額外添加的糖、奶精或糖漿。若習慣每天喝含糖拿鐵，很可能在不知不覺中攝取多餘熱量，增加肥胖與代謝疾病風險。想兼顧口感，可以改加少量鮮奶，或選擇肉桂粉、可可粉作為天然調味。
2. 不過量飲用
研究發現，每天2-3杯（每杯約240毫升）最合適，適量咖啡因能提神、促進代謝，但過量可能引發心悸、手抖、焦慮或腸胃不適。尤其下午或晚上喝太多，可能影響睡眠，就不建議。
3.加入天然香料
嘗試用肉桂、肉豆蔻、薑黃或黑胡椒粉來替代糖漿，既能增添風味，也有助抗氧化與抗發炎。這些香料搭配黑咖啡，不僅降低熱量，還能增添健康價值。
4.慎選咖啡豆來源
挑選品質透明、有產地標示的咖啡豆為佳。新鮮烘焙的咖啡豆含有豐富的多酚類與抗氧化物質，有助心血管健康；相對地，過度加工或品質不佳的即溶咖啡，可能含有額外添加物或過多糖分。
