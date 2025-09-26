想要達成財富自由，我到底夠格嗎？先問自己三個問題

太難了！乾脆躺平當隻貓吧！我曾經為了追夢，大費周章飛出海外，結果一樣過著大部分人朝九晚五的生活，只不過換個場景，每月一樣領著死薪水。存不了錢，遇到意外還常常把積蓄一次花光。那時候我以為答案在投資市場：股票、權證、選擇權、美股、基金、虛擬貨幣……我都嘗試過。結果不但沒翻身，反而把存款賠光，甚至還欠下債務。那段時間，我勒緊褲帶、縮衣節食，靠泡麵度日（相信我，國外的泡麵更難吃），只為了還錢。

財富自由，離我越來越遠！

賠光積蓄的那段日子，朝九晚五上班族，晚上兼職餵貓咪專員，當時斜槓收入

後來我才發現，真正的問題不是投資失敗，而是我根本沒有「財務藍圖」。「錢，就是越多越好」盲目追逐數字，沒有思考自己真正要去哪裡。直到我靜下來，開始問自己這三個問題。

1. 財富自由對我而言是什麼？

把存款數字抽離，「財富自由」是一種狀態：不要變成金錢的奴隸，不被金錢所控制。金錢應該是工具，用來支持我過上理想的生活，而不是成為我生活的枷鎖。

你的理想生活是什麼？

2. 我真正想要過什麼樣的生活？什麼才叫做「夠」？

很多人一輩子追逐金錢，卻沒想過自己要什麼。當我靜下來盤點需求，才發現生活中的一切其實都有明碼標價。房子、食物、教育、旅行、退休費用…這些都能被「算」出來。當我計算出一輩子的花費，我才真正理解「夠」的意義，不是無止境的「更多」，而是清楚知道多少就足以支撐想要的生活。

當結果可以被量化，前方道路可以清晰，就能減少焦慮。

3. 我願意承擔多少風險與責任？

每一種財務選擇背後都有代價。投資股票要承受波動，買房要承擔貸款，創業更要承受壓力與不確定性。過去的我急於翻身，卻忽略了自己能不能承受這些風險。後來我明白：財富自由不是要承擔所有風險，而是找到自己能安心承擔的那一份。

你可以承擔多少風險？付出多少代價？時間還允許嗎？

當我誠實回答這三個問題後，人生才開始有方向。投資不再是盲目追高，而是符合於我的藍圖；金錢不再是枷鎖，而是支持我理想生活的工具。

財富自由並不是一場奇蹟，而是一張清楚的計劃和策略。當你知道自己要去哪裡、需要多少、能承擔多少風險，你就能一步步走向屬於自己的自由。

所以，在羨慕別人的財富之前，先問問自己這三個問題。因為唯有如此，你才能從金錢的奴隸，真正成為金錢的主人。