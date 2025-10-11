2025-10-11 19:01 潮健康
甲狀腺癌也可能治不好？健保納二線標靶藥物，迎來接力治療新希望
潮健康／編輯部
甲狀腺癌是台灣第八大癌症、在女性癌症發生率排名第四，為國人常見癌症之一，雖被譽為最溫和的癌症。但臺大醫院內科部副主任王景淵醫師表示，若病程進展至晚期，癌症復發或遠端轉移，甚至對放射碘治療無效，病人往往面臨「治療選擇有限、經濟負擔沉重、生活品質下降」的三重挑戰。
所幸，近期有越來越多的甲狀腺癌標靶藥物納入健保給付，患者有一線以及二線的標靶藥物治療，使甲狀腺癌接力治療變成可能。國家衛生研究院癌症研究所蔡慧珍醫師分享，根據臨床數據，新標靶藥物成為臨床治療的新選擇，為患者帶來持續抗癌的契機。
復發、轉移、放射碘無效、副作用嚴重 甲狀腺癌晚期治療困境
甲狀腺位於頸部前下方，主要作用是製造甲狀腺荷爾蒙，掌管人體的新陳代謝，調節生理功能。健康的成人中，藉由超音波檢查，保守估計約50%以上存在無症狀的甲狀腺結節，其中約有5-10%屬於惡性，即為甲狀腺癌。常見症狀包括脖子觸摸到腫塊，嚴重者可能會吞嚥困難或有異物感、不明原因聲音沙啞（可能影響到返喉神經），甚至是呼吸困難。
臺大醫院內科部副主任王景淵醫師表示，根據111年癌症登記報告，甲狀腺癌新發生人數為5601人，其中個案數將較於前一年增加近千人，增加逾2成，增幅排名第二。女性的發生率是男性的2.9倍，好發年齡在50歲左右。醫師補充，甲狀腺癌案例增加、有年輕化趨勢，可能因為超音波檢查普及、疾病能被及早發現有關。
甲狀腺癌是「預後最佳」的癌症之一，許多患者在接受手術治療後能恢復正常生活，但王景淵醫師指出，部分甲狀腺癌病人會發生局部復發或遠端轉移，更有約5-15%的分化型甲狀腺癌患者對放射碘治療無效。當癌細胞轉移至肺部、骨骼或其他器官時，疾病控制的難度大幅增加，預後相對較差。對這些患者而言，標靶治療是目前主要的治療方式。
目前健保給付兩種一線標靶藥物，但部分患者治療一段時間後會對藥物產生抗性，也可能出現較嚴重的副作用而影響治療，如嚴重的手足皮膚反應、腹瀉、蛋白尿或腎功能下降等症狀，面臨停藥或需要自費使用其他標靶藥物的困境。王景淵醫師說：「這類病友需要仰賴長期藥物治療控制，若療效不佳，或因副作用導致無法持續服藥，將對病人的生活品質造成沉重衝擊。」
健保納入二線標靶藥物 接力治療助病友迎抗癌轉機
國家衛生研究院癌症研究所蔡慧珍醫師表示，對放射碘治療無效或不適合接受放射碘治療，且先前已使用過標靶藥物後，仍出現疾病惡化的局部晚期或轉移性分化型甲狀腺癌患者而言，臨床上迫切需要更多標靶藥物接力治療。今（2025）年健保已納入二線標靶藥物，將有助提升臨床療效與照護品質。
蔡慧珍醫師分享，一名70多歲甲狀腺乳突癌患者在20年前確診，手術後歷經多次復發與放射碘治療無效。使用一線標靶藥物後，仍在近期發生疾病惡化，肺部腫瘤持續增大，甲狀腺球蛋白指數也攀升至千以上。在醫師評估下，他今年開始接續其他標靶藥物治療，肺部腫瘤逐漸縮小，癌指數降至百以下。病患治療過程中有觀察到的副作用，包括高血壓、手足皮膚反應以及腹瀉等，但透過妥善的臨床照護與適當調整劑量，大部分患者都能有效緩解不適，提升治療的依從性，在控制腫瘤的同時仍能維持良好生活品質。
醫師呼籲民眾，若出現頸部腫塊或聲音沙啞等異常症狀應及早就醫檢查。若確認為甲狀腺癌，早期治療通常能夠獲得良好控制。對於晚期、歷經多次治療挫折的患者，健保新增接續治療選項，不僅能減少患者因經濟壓力而中斷治療的困境，還能提升治療成效與生活品質，迎向長期控制疾病、重拾日常生活的希望。
