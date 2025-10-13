2025-10-13 19:01 潮健康
你吃的膠原蛋白是第幾型？只吃第一型真的就夠了嗎？
在忙碌的職場生活中，許多25-50歲的台灣女性期待臉龐保持水潤與彈性。膠原蛋白作為肌膚的「支架」，常被視為保養關鍵，但你知道嗎？市面多數產品聚焦第一型，卻忽略其他類型在肌膚健康中的角色。有研究整理指出，膠原蛋白可分為多種類型，各具不同結構特性，其中第一型與第三型與肌膚組織的完整性有關。今天，讓我們溫柔探索這些奧秘，幫助你聰明選擇保養方式。
膠原蛋白的五種類型及其角色
膠原蛋白是人體最豐富的蛋白質，佔總量的25%-35%，像肌膚的隱形支架，支撐皮膚與組織。有研究指出，它分為五類，每類有專屬任務。
- 第一型：佔90%，分布於皮膚與骨骼，提供肌膚強韌結構，但隨年齡增長而減少。
- 第二型：存在軟骨，保護關節，與臉部無直接關聯，例如銀髮族常吃的膝蓋營養品UC-2，就是第二型膠原蛋白。
- 第三型：位於皮膚網狀層與血管，帶來彈性，維持細膩觸感，保持肌膚彈性。
- 第四型：基底膜守門員，調節物質滲透，支撐表皮與真皮連結。
- 第五型：協調纖維組裝，雖比例低，但確保組織穩定。
專業建議指出，不同類型膠原蛋白在體內扮演的角色各異，選擇來源可依個人營養補充需求評估。
第一型與第三型：抗衰老的關鍵守護者
第一型與第三型是臉部保養核心。有研究指出，第一型與第三型膠原蛋白在年齡增長過程中變化明顯，可能與肌膚結構改變有關。第一型就像是肌膚的「主樑」，提供90%結構強度，支撐臉頰抗重力；而第三型則像是「彈力帶」，形成柔軟網絡，維持回彈。年輕肌膚中兩者比例約2:1，失衡則顯乾澀。對職場女性而言，適量補充含膠原蛋白的食品或產品，應搭配均衡飲食與良好生活作息，有助於整體營養攝取。
術後14天黃金期：複方膠原的智慧
術後恢復期間，醫師可能會建議攝取均衡營養以協助身體調整。有研究指出，膠原蛋白提供原料，維生素C助合成，複方配方模擬生理環境，吸收更佳。有部分營養建議指出，蛋白質與維生素C等營養素有助於術後整體營養支持，實際情況應依醫師建議為準。市面上亦有注重醫美後營養複方營養產品品牌，如科醫美學 Cozy Beauté 供消費者選擇，建議依自身需求與專業建議選擇適合產品並搭配飲食與休息，肌膚可綻放新生。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
