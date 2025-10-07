2025-10-07 15:01 潮健康
黑色素沉澱與斑點生成？入秋補充穀胱甘肽，救援夏日曬黑肌
人人都說「一白遮三醜」，雖然健康黝黑的膚色也很有魅力，但多數女性仍渴望白裡透紅、無瑕亮麗的肌膚。然而，紫外線曝曬、荷爾蒙波動與生活壓力，容易造成黑色素沉澱與斑點生成。《FJ豐傑生醫》營養師戴嘉珠指出，穀胱甘肽為人體常見小分子肽，具有抗氧化特性，常被納入營養補充討論中。她同時分享穀胱甘肽的3大功效、天然食物來源及常見QA，讓你掌握正確知識，既守護健康，也安心維持亮白美肌。
圖說：入秋補充穀胱甘肽，救援夏日曬黑肌
穀胱甘肽是什麼 ?
穀胱甘肽（Glutathione，GSH）是人體天然的小分子三胜肽，由麩胺酸、半胱胺酸和甘胺酸組成。它是身體重要的抗氧化物，能幫助解毒、保護細胞健康、促進代謝，近年常作為營養補充成分受到討論。
而穀胱甘肽在體內有兩種型態：
- 還原型（GSH）還原型是穀胱甘肽中最活躍、功能最強的型態。在營養研究中，穀胱甘肽被認為與細胞健康及抗氧化環境有關，實際作用機轉仍持續研究中。
- 氧化型（GSSG）
還原型GSH抵抗自由基或清除毒素後，會結合成二硫鍵，轉變為氧化型。其功效為：反映體內抗氧化狀態、維持細胞平衡。
穀胱甘肽推薦食物
雖然穀胱甘肽能從食物中直接攝取，但更關鍵的是補充能促進體內合成的「前驅物」。以下3大類食物，就是提升穀胱甘肽含量的關鍵營養來源，是維持均衡營養的良好來源之一：
- 含硫化物：幫助合成核心原料半胱胺酸。首選青江菜、綠花椰菜、大蒜、洋蔥。
- 含維生素C：守護穀胱甘肽不被快速消耗。推薦芭樂、柑橘、奇異果、菠菜。
- 含硒食物：合成不可或缺的元素。來源包括鮭魚、沙丁魚、牛肉、豬肉、雞蛋。
穀胱甘肽推薦挑選 3 大重點
除了從天然食物中獲取穀胱甘肽，若想透過保健品進一步補充卻不知如何挑選，營養師建議掌握 3 大原則，幫助你快速找到安全又高品質的產品：
- 挑選重點1：選擇圓酵母來源在台灣，衛福部僅認可「圓酵母發酵萃取物」作為穀胱甘肽來源；若標示為麵包酵母、大腸桿菌或化學合成，則不符規定。購買時務必確認成分標示，避免來源不明，保障食用安全。
- 挑選重點2：通過第三方檢驗的國際大廠授權
市面上穀胱甘肽產品來源多元，建議選擇合法登錄、標示清楚且來源透明的品牌產品。
- 挑選重點3：搭配加分的複方成分挑選穀胱甘肽產品時，除了關注主成分，也可注意其他輔助成分，如維生素 C、維生素 E、硒或多酚類等，這些成分常與穀胱甘肽共同搭配，作為營養補充的配方參考。
穀胱甘肽相關QA
Q1：穀胱甘肽什麼時間吃最好？
服用穀胱甘肽可選擇飯前或飯後，如消化道敏感，建議飯後服用；若想幫助夜間入睡，建議睡前1小時服用。
Q2：穀胱甘肽一天可以吃多少量 ?
根據台灣衛生福利部規定，穀胱甘肽（Glutathione, GSH）每日建議攝取量不宜超過250毫克。
Q3：生理期可以吃穀胱甘肽嗎？
可以的，穀胱甘肽本身不具凝血作用，不會干擾經期，可放心使用。
Q4：什麼人不能吃穀胱甘肽 ?
孕婦、哺乳期婦女、嬰幼兒及對穀胱甘肽過敏者不宜食用。若肝腎功能異常、有特殊疾病、正在服藥，或對蛋白質過敏，建議先向醫師或營養師確認，再行補充。
Q5：穀胱甘肽有副作用嗎？穀胱甘肽屬安全食品，適量攝取通常無副作用；過量可能引起消化不適、皮膚紅腫或呼吸急促等反應。
圖說：選對穀胱甘肽，健康與美麗同步提升
機能守護，穀胱甘肽全面呵護
穀胱甘肽具抗氧化特性，部分研究探討其與營養代謝的關聯性，實際作用會因體質與攝取方式而異。營養師建議，適量補充合法可靠來源的產品，搭配維生素C、E等輔助成分，能長期守護健康與亮白美肌。隨著秋季到來，透過持續補充與良好生活習慣，保持良好作息與均衡飲食，有助於日常肌膚狀態維持。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
原文出處：專家營養建議：入秋肌膚保養提案，從認識穀胱甘肽開始
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower