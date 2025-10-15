2025-10-15 19:01 潮健康
換季皮膚發癢、乾燥，出現紅疹？醫師：換季皮膚癢的常見原因
每逢季節轉換，許多人會面臨皮膚發癢、乾燥，甚至出現紅疹的困擾。這股揮之不去的搔癢感不僅影響睡眠，也可能造成生活上的不便。專家指出，這種看似平常的「換季皮膚癢」，實則是肌膚向我們發出的重要警訊。除了天氣變化，也可能與個人膚質變化、保養方式或既有皮膚問題有關，建議觀察後適時尋求皮膚科醫師協助，忽視這些警訊，恐導致更嚴重的肌膚問題。
換季皮膚癢的常見原因
換季皮膚癢的成因複雜，是多重因素交織作用的結果，主要原因來自於環境溫濕度的劇烈變化，以及人體肌膚對此的適應不良，以下列舉幾個主要成因：
1.氣溫與濕度的劇烈轉變：
台灣地區從濕熱夏季轉入乾冷秋冬時，空氣濕度驟降，導致肌膚水分加速蒸發流失，引發乾燥發癢，加上空氣中花粉、塵蟎等過敏原增多，更容易誘發敏感。
2.肌膚屏障功能受損：
健康的肌膚屏障能有效抵禦外來刺激並鎖住肌膚水分。換季時，環境變化加上不當清潔習慣，會使肌膚屏障變得脆弱。當防線瓦解，肌膚內部水分流失加速，容易引發過敏。
3.個人體質與潛在疾病：
本身患有異位性皮膚炎、濕疹、乾癬等慢性皮膚疾病的患者，肌膚屏障功能往往較為脆弱，因此在換季時更容易復發或加重症狀。
4.不良生活習慣：
現代人壓力大、作息不規律及飲食不均衡，皆會影響免疫系統與皮膚修復能力，使皮膚對環境變化的抵抗力下降。
醫師提醒，雖然大多數換季癢屬於生理性反應，但若搔癢持續不退、伴隨嚴重紅腫、脫屑或範圍擴大，則應警惕是否為黴菌感染、接觸性皮膚炎等其他皮膚病變，務必尋求專業皮膚科醫師的診斷與治療，切勿自行塗抹不明藥膏，以免延誤治療時機。
預防勝於治療：使用AI皮膚檢測儀當助手
如何有效對抗惱人的換季皮膚癢？首先必須對自己的肌膚狀況有充分的了解。傳統上，我們多半憑藉肉眼觀察或主觀感受來判斷膚況，但這種方式往往不夠客觀精準，因此現代皮膚管理中，有部分民眾選擇透過AI檢測設備作為肌膚狀態評估的參考工具之一。
對此，擁有亞洲皮膚大數據庫的Reality愛麗緹皮膚檢測儀產品總監陳亭君表示，部分皮膚檢測設備可結合AI技術，協助分析使用者的肌膚狀態，提供參考數據供保養品挑選或肌膚紀錄使用。民眾不再需要盲目地嘗試各種保養品，民眾可依自身肌膚特性，評估適合的保養方式或產品，並搭配良好生活作息，協助維持肌膚健康狀態。
換季皮膚癢雖是常見困擾，卻是肌膚向我們發出的求救信號。正視這些警訊，並透過理解肌膚狀態與建立保養習慣，有助於日常肌膚管理。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
‧延伸閱讀：Reality愛麗緹檢測儀
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower