素食者必看！麵腸、素肚、麵筋不是黃豆做的！ 營養師教你聰明吃素 正確攝取蛋白質
素食飲食日漸盛行，越來越多人選擇以素食作為日常飲食方式。然而，素食蛋白質的來源，一直是素食者重視的營養議題之一。《VegiWell植悅》廖婉如營養師分享，看似黃豆製品的食材，實際上卻不是黃豆所製成。舉例來說，常見的「麵腸、素肚、麵筋、烤麩」等，其實這些都不是黃豆製品，而是「麵粉製品」。
麵腸、素肚、麵筋、烤麩是什麼做成的？
這些食材的製作方式，先將麵粉加水揉成麵糰後，經反覆沖洗，去除澱粉與雜質，剩下的就是具延展性的「生麵筋」。生麵筋再經過不同的塑形及烹調方式，就能變化出多種成品。
- 水煮：麵腸、素肚
- 蒸：烤麩
- 炸：麵筋泡
- 其他：麵輪則是將麵腸切片後再油炸
經由這些烹調或調味處理後，成為我們熟悉的素食料理材料，口感 Q 彈的烤麩、嚼勁十足的麵筋，以及形狀多變的麵腸、素肚，廣泛出現在素食餐桌上。
營養師提醒：這些屬於低生理價值的蛋白質來源
這些麵粉製品口感佳，是素食餐桌上常見的食材，但營養師指出，這些的蛋白質屬於「低生理價值蛋白質」。也就是說，這類蛋白質缺乏部分必需的胺基酸，若只依賴這些食材作為蛋白質來源，其營養並不完整。該如何提高這些食材的營養價值呢？營養師建議，素食者可以將麵腸、素肚、麵筋、烤麩與豆類或黃豆製品（如豆腐、豆漿、豆皮）搭配食用。一般穀類缺乏離胺酸而豆類缺甲硫胺酸，可透過「胺基酸互補」搭配攝取，幫助提升蛋白質營養完整性。
如何達到胺基酸互補？
透過不同食材的多元搭配，分享幾樣菜色給大家參考：
- 烤麩燉毛豆：以滷汁燉煮烤麩，加毛豆粒一起燜煮，口感軟嫩又有豆香。
- 綜合滷味：麵腸、凍豆腐、豆皮（非油炸）再搭配黑豆一起滷製，口感豐富。
- 塔香素肚炒豆乾：素肚與豆乾切片拌炒，再加入九層塔提香，簡單又下飯。
聰明吃素，均衡才是關鍵
隨著素食人口持續增加，如何正確攝取蛋白質是素食者的重要課題。別再誤以為「麵腸、烤麩」是黃豆製品了！透過了解其來源與營養特性，並與豆類、黃豆製品巧妙搭配，有助於吃得更均衡，也讓素食飲食更美味與多元。廖婉如營養師最後提醒，部分產品經過油炸或重口味調味，容易增加油脂與鈉的攝取量，建議以蒸、燉、煮的方式取代油炸，既能保留口感，也能減少身體負擔，唯有聰明選擇、均衡搭配，才能讓素食飲食更健康、更長久。
