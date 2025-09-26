2025-09-26 10:01 潮健康
容易發胖、性慾下降？男性更年期必備的 7 種營養素
「爸爸最近情緒起伏大，連放假也不想出門了……」其實，這些行為可能不是心情不好，而是男性更年期悄悄出現的訊號。由於男性不像女性有明顯的停經信號，許多人容易忽略身體與心理的警訊；尤其中年男性在承擔工作與家庭壓力時，更容易錯過這些早期徵兆。
沒錯！男人也會面臨中年的更年期危機喔！只是男性更年期不容易察覺，卻悄悄影響活力與情緒。《FJ豐傑生醫》營養師戴嘉珠教大家辨別3大症狀，並分享7大調理營養素及相關QA，協助男性在這段人生轉折期中，提升健康意識與生活品質。
3 大男性更年期症狀
男性大約從四十歲開始，睪固酮分泌逐漸下降，血中雄性激素減少，可能引發生理與心理問題。醫學上稱為「晚發性男性荷爾蒙低下症」，俗稱「男性更年期」。亞東醫院研究指出，其常見症狀可從三大面向來觀察：
- 生理問題：
容易發胖、腹部囤積脂肪、肌力下降、身高略減（骨質疏鬆）、出現熱潮紅、心悸，，以及增加代謝症候群風險。
- 心理及精神問題：
情緒波動、抑鬱、焦慮、沮喪、活力下降、失眠及注意力不集中。
- 性功能及泌尿功能問題：
性慾下降，以及性功能障礙（如勃起困難或早洩）。
男性更年期必備的 7 種營養素
男性進入中年後，為維持生理機能，除了均衡飲食外，適當的保健食品可補充關鍵營養。以下整理出 7 種最適合中年男性的營養素：
1.黑芝麻（芝麻素）：常見於中年男性保健食品配方中，適合搭配日常飲食補充。
2. 富含 Omega-3 的營養素：有助於日常營養攝取與油脂平衡，植物類如核桃，動物類如鮭魚、鯖魚，保健食品則可選擇Omega-3 深海魚油。
3.大豆異黃酮：常見於植物來源配方，適合日常營養補充。
4. 南瓜籽、白鳳豆、黑麥花粉：常見於男性營養補充產品配方，為多元攝取來源之一。
5. 茄紅素：屬於植化素的一種，常見於男性營養攝取建議中。
6. 蔓越莓（A型前花青素）：常見於日常營養補充建議，用於多元攝取。
7.維生素與礦物質：如維生素 B 群、維生素 D、鋅與鎂，支持骨骼、肌肉、心臟及生殖健康。
男性更年期相關 6 大QA
Q1：男性更年期會提早發生嗎？
不良生活習慣可能加速男性更年期的到來。除了遺傳因素與病毒感染外，睪固酮下降的兩大主要原因是「肥胖」與「壓力」。
Q2：男性更年期症狀會持續多久？
在相關研究上多以 5~15 年的範圍居多，與女性不同的是，多數男性在更年期後仍保有生育能力，但精子數量、活動力可能下降。
Q3：男性更年期要掛哪一科問診？
若出現睪固酮不足徵兆，建議至家庭醫學科或泌尿科檢查，尤其伴隨性功能或排尿問題時，由醫師評估並提供適切治療。
Q4：睪固酮補充治療是什麼？
睪固酮補充治療（TRT）是利用人工合成的睪固酮，透過凝膠、貼片、針劑或口服等方式，幫助睪固酮不足的男性補充體內激素，治療前須經醫師評估，確保安全。
Q5：睪固酮補充治療有風險嗎？
睪固酮補充治療可能有一些副作用，例如紅血球增加、心血管問題、口服藥物可能引起肝功能異常、攝護腺變化、男性女乳症、水腫、情緒不穩，還有凝膠或貼片可能刺激皮膚。
Q6：針對男性更年期問題有什麼推薦的保健食品？
男性更年期可搭配適當保健食品補充，例如南瓜籽、鋅、馬卡、深海魚油、牛磺酸等成分，做為均衡飲食的輔助選項。
傾聽身體：掌握中年男性的健康關鍵
男性更年期是自然的生理現象，也是身體提醒你關注健康的重要訊號。營養師建議，中年男性可透過傾聽身體訊號、補充必要營養素、維持規律作息與適度運動，有助於維持日常健康狀態與身心平衡感受。
此外，三軍總醫院提供的「男性荷爾蒙低下自我評估量表」可幫助男性了解睪固酮狀況，及早發現荷爾蒙不足，讓中年不再只是危機，而是穩健且充滿活力的新篇章。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
