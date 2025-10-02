2025-10-02 17:01 潮健康
為什麼臉型會鬆弛？救得回來嗎？醫師：說明筋膜拉提重建V臉
隨著年齡增長，許多人開始發現臉型逐漸失去線條感，原本明顯的下顎線模糊，兩側臉頰出現鬆垮，甚至嘴邊肉也悄悄浮現。這些變化往往比細紋更讓人顯老，因為鬆弛不僅會破壞臉部輪廓，也會讓臉型顯得寬大、厚重，缺少年輕時的俐落與立體感。當保養品、按摩甚至化妝都無法遮掩時，不少人開始尋求醫美療程來改善，而筋膜拉提已被部分民眾作為改善臉部輪廓的醫療選項之一。
臉型鬆弛的結構性原因
很多人以為臉部鬆弛只是皮膚老化，實際上，它與「深層筋膜支撐」密切相關。年輕時，筋膜與膠原蛋白能緊緊托住臉部組織，讓臉型呈現清晰的V形。然而隨著時間流逝，膠原蛋白逐漸流失，筋膜層逐步鬆弛，脂肪和肌肉缺乏支撐，便會開始往下墜。這時，下顎線逐漸模糊、法令紋加深、嘴邊肉出現，整張臉看起來就會「往下垮」，失去年輕輪廓。
筋膜拉提如何重建V臉？
筋膜拉提的核心原理，就是將專門設計的可吸收線材置入筋膜層，利用線材上的固定設計，將鬆弛組織往上拉提。此療程的原理是透過線材支撐筋膜層，可能協助改善臉部鬆弛外觀，實際效果須由專業醫師評估個別狀況。
陳裕豪醫師指出筋膜拉提的效果不在於「線材數量」，而是「設計與層次」。當線材準確地置入正確位置時，就像在臉部搭建隱形支架，可視個人條件調整線材配置，改善臉部線條輪廓感。反之，若僅停留在表皮層，容易導致僵硬與效果短暫，這也是許多人擔心「假臉感」的原因。
過程中的安全與舒適
不少人對筋膜拉提卻步，主要是因為害怕過程疼痛，或擔心需要舒眠麻醉。傳統方式下，舒眠麻醉雖能降低痛感，但卻存在呼吸抑制風險。
醫師說明「高階止痛技術」能讓患者在清醒狀態下維持極低痛感，避免了舒眠麻醉的風險。同時，醫師可即時觀察表情變化並調整線材角度，可提升療程舒適度，實際效果與安全性仍應由醫師評估後決定是否適合施作。
筋膜拉提適合因鬆弛造成臉型失去輪廓的人，但並非人人都能受惠。若皮膚過度鬆垮或脂肪比例過高，單靠線材可能難以達到理想效果，需要搭配其他療程。陳裕豪醫師強調，他會針對每位患者進行完整評估，並非所有人都會接案。因為「適合才是自然的基礎」，過度或錯誤治療只會帶來失望。
許多人追求的「V臉」，不應該是僵硬的線條，臉部輪廓的改善方式因人而異，建議由專業醫師評估適合療程。醫師提醒，療程效果與外觀改變會因個人條件與治療方式而異；面對臉部鬆弛問題，應由專業醫師進行完整評估後，選擇適合的處置方式。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
