2025-10-03 10:01 潮健康
痘疤治療沒效果？醫師解析成因與治療考量
在診間裡，不少患者帶著無奈的神情問：「為什麼我的痘疤怎麼治療都沒效果？」痘疤看似小問題，但背後往往牽涉到複雜的組織結構。許多人使用保養品或嘗試療程後，常覺得改善幅度不大，陳裕豪醫師提醒，痘疤改善常常受到成因、治療方法與護理方式差異的影響。
痘疤並非單純的皮膚瑕疵
痘疤的形成，來自於痘痘發炎時皮膚組織遭到破壞。當真皮層與膠原蛋白大量流失，皮膚表面就會出現凹陷，許多人以為痘疤只是膚色不均，靠淡斑或美白產品就能解決，但實際上，痘疤屬於結構性損傷，並不是塗抹保養品就能修復的淺層問題。
痘疤治療為什麼常常失敗？
痘疤治療最大的難題，在於不同型態需要不同策略，痘疤分為滾動型、冰鑿型與車廂型，每種都有不同的病理機制。若沒有分清楚類型就貿然治療，就容易出現「怎麼做都沒效」的情況。例如冰鑿型痘疤因為組織受損較深，淺層雷射可能較難完全處理；滾動型痘疤則必須先剝離沾黏，否則怎麼填補都無法平整。
為什麼單一療程無法徹底改善？
許多患者習慣把希望寄託在「單一療程往往無法完全解決所有痘疤問題」，但痘疤的問題往往分佈於不同層次，僅靠單一療程，無法同時處理沾黏、缺損與膠原流失。就像房子地基壞了，光是粉刷外牆沒有意義。痘疤治療若沒有多層次的整合，結果自然難以令人滿意。
為了真正改善痘疤，「分段重建」的概念被認為可能有助於更穩定地改善痘疤外觀。首先需要進行疤痕剝離，鬆開緊密沾黏的組織；再透過雷射與醫師配方改善真皮環境，營造膠原再生條件；最後補充膠原蛋白，讓缺損區域獲得結構性修復。這樣分層、分階段的方式，才能避免復發，也讓痘疤逐漸平整。
痘疤治療除了改善外觀，還能帶來抗老效果。陳裕豪醫師說明，因為治療會刺激膠原蛋白新生，患者不僅凹陷變淺，整體皮膚彈性與光澤度也提升。許多人在治療後，在部分案例中，有使用者反映痘疤淡化的同時，皮膚彈性與外觀也有所感受變化，但效果因人而異。
最後，陳裕豪醫師提醒，痘疤之所以讓人感到「治不好」，多半來自錯誤方法或不完整的規劃。正確判斷痘疤類型並搭配適當的治療與術後照護，可能有助於減少療效反覆的情況。痘疤不是無法改善，而是需要找到正確的方式與值得信任的醫師。
免責聲明：本文內容僅為醫學知識與案例分享，不構成醫療建議；若有痘疤或皮膚相關困擾，請諮詢具執照的皮膚專科醫師
原文出處：痘疤改善有限？醫師解析成因與治療考量
