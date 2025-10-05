2025-10-05 15:00 Social Lab社群實驗室
生理期虛弱疲憊？網友首選8款「經期飲品」暖身又暖心
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「經期飲品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議適合生理期間喝的飲品有哪些。
每個月生理期來臨時，許多人會感覺身體沉重、腹部隱隱作痛或狀態不如平時，也因此在這幾天特別留意飲食，希望透過合適的選擇補充能量、提升心情，或甚至減輕經痛不適。其中，「經期間適合喝什麼」也成為熱門討論話題之一，本篇便整理出網友熱議的八大「經期飲品」，一起來看看有哪些飲品經常被點名吧！
「熱可可」療癒心情舒緩經痛 「牛奶」放鬆肌肉穩定情緒超有感
▲ 網友熱議TOP8經期飲品 網路聲量排行
觀察近一年網友針對「經期飲品」的討論，可以發現「熱可可」穩居人氣冠軍。可可富含多酚類與礦物質，有研究指出這些成分與情緒調節及血清素分泌相關，不少網友也認為喝下一杯能讓心情變得愉悅，直言「生理期喝熱可可，心情都變好了」；加上溫熱飲品本身帶來的暖意及舒適感，也讓緊繃的腹部更放鬆。不過，中醫師也提醒，不少市售可可粉中含有大量的精緻糖，喝多了恐反而造成身體負擔，建議選擇純度高、低糖或無糖版本。
排名第二的「牛奶」則含有豐富的鈣質與蛋白質，在經期時能幫助補充能量、放鬆肌肉，除了單喝之外，也可以搭配其他食材製作成甜點或料理，增添療癒感。例如有位網友便甜蜜分享「生理期男友都會煮黑糖牛奶麻糬，真的超貼心」，牛奶不僅是營養來源，也能舒緩經期間的不適感。此外，溫熱的「薑茶」因具驅寒效果，深受手腳冰冷族群青睞，特別是黑糖薑茶的討論度相當高；有網友直言「喝了黑糖薑茶後，全身像開了暖氣」，從中醫的觀點來看，子宮虛寒與血塊容易引起經痛，而生薑具散寒特性，黑糖則有助於活血化瘀，兩者搭配更能使經血順利排出、減少不適或緩解水腫。
「豆漿」富含植物性蛋白與大豆異黃酮，與荷爾蒙調節相關，且口感溫潤、又是日常容易取得的飲品，同樣是不少人經期間的飲品首選；有網友分享自己早餐會飲用溫熱無糖豆漿，「不但暖胃，還能感覺精神更好了」。另一方面，如「雞精」與「雞湯」等則被認為可以補充元氣，尤其適合經期中容易疲倦、體力下降的人。至於「紅豆湯」，則是許多人心中「生理期必喝」的經典品項，適量攝取可以補充鐵質、幫助改善貧血，也可以讓人更有精神。
經期中的那杯暖飲，不只是味蕾的享受，更是一種對自己的貼心照顧。無論是甜蜜的熱可可、醇厚的牛奶，還是驅寒的薑茶，挑選適合自己體質與喜好的飲品，便能為生理不適的日子帶來安慰與能量。下次經期來訪，不妨參考網友熱議的經期飲品，享受那杯專屬的暖意時光。
本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析
觀測期間：2024/08/13-2025/08/13
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（已排除抽獎文）
【《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】
