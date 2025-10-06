2025-10-06 19:01 潮健康
她三次流產後「靠1招」成功當媽！ 醫揭「習慣性流產」元兇：問題未必出在子宮
潮健康／林昱彣
一名39歲女性患者曾三度懷孕，卻都在滿心期盼下迎來心碎結局。前兩次流產分別在6週與11週，在超音波照到心跳後胎停；第三次流產後，該患者與先生再次努力了近九個月，卻始終無法順利懷孕。一次又一次的失敗，讓她身心俱疲，幾乎就要放棄成為母親的夢想。
「反覆流產的經歷，對任何家庭都是身心上的巨大衝擊！」佑昇診所主治醫師許越涵醫師表示，診間時常遇見因反覆流產而感到痛苦或自責女性，事實上習慣性流產並非「命中注定」，而是一個需要被系統性檢查找出原因、並可以被解決的醫學問題。面對習慣性流產，夫妻雙方都應共同面對，積極尋求專業協助。
流產2次就是一大警訊？ 習慣性流產與這4因素有關
許越涵醫師指出，一般而言，女性單次懷孕後自然流產的機率約為15％；然而，當流產連續發生時，就必須提高警覺。根據美國生殖醫學會（ASRM）的定義，連續兩次或以上的流產，即可稱為「習慣性流產」（Recurrent Pregnancy Loss），醫師應介入進行詳細的鑑別診斷。據統計，若曾發生過2次自然流產，下一次懷孕再次流產的機率約為17-35%；若不幸發生過3次以上，下次懷孕的流產率則可能攀升至25-51%，凸顯找出根本原因並加以治療的重要性。
「造成習慣性流產的原因非常多，但臨床上仍有超過一半的患者，在經過完整檢查後，依然找不到確切的病因。」許越涵醫師說明，目前已知的可能原因，大致可歸納為以下四大面向：
1.子宮結構與環境因素：約佔10-15%。如同房子的格局或土壤出了問題，例如先天性的雙角子宮、子宮中膈，或是後天的子宮腔內膜息肉、肌瘤、嚴重沾黏等，都可能讓胚胎難以安穩「入住」。另外，子宮頸閉鎖不全也可能導致懷孕中期的流產。
2.內分泌與代謝因素：約佔15-60%。身體的荷爾蒙如同維繫懷孕的精密儀器，一旦失調，便會影響妊娠穩定。常見問題包括黃體功能不足、糖尿病、甲狀腺功能異常、泌乳激素過高等。尤其罹患多囊性卵巢症候群（PCOS）的女性，其流產率可能高達20-40％，這與其體內荷爾蒙失衡對子宮內膜產生不利影響有關。
3.免疫與凝血功能因素：約佔5-15%。最常見的就是「抗磷脂質症候群」（APS），患者的免疫系統會產生不正常的抗體，導致身體處於高凝血狀態，容易形成微小血栓，影響胎盤的血流供應，進而導致胚胎萎縮或胎死腹中。
4.夫妻雙方染色體因素：夫妻任一方的染色體結構異常（如平衡轉位），或是因母親年齡較大導致的胚胎染色體數目異常（非整倍體），都可能是流產的主因。此外，男性伴侶的精子品質，例如精子形態異常或染色體異常，也與反覆流產有顯著關聯。
終結三次流產惡夢 醫揪元凶「植入一次就成功」
許越涵醫師以前述的39歲女性為例，在為該患者與先生進行了詳細的染色體與免疫檢查後，終於找到習慣性流產的元兇——「抗磷脂質症候群」。對此，醫療團隊隨即為其規劃試管嬰兒療程，採用對卵巢刺激較溫和的「超友善少打針療程」，一次取得了26顆卵子，並成功培養出6顆優質囊胚。
在植入胚胎後，許越涵醫師也特別於療程中搭配使用抗凝血藥物，以抑制血栓形成，確保胎盤血流的順暢。在藥物的精準介入下，團隊一路細心護送並守護著珍貴的胚胎；最終，該患者擺脫歷經三次流產的惡夢，在第一次植入後就順利懷孕，並成功足月順產，迎來了期盼已久的健康寶寶。
反覆流產並非命中註定！ 夫妻應共同面對積極檢查
反覆流產的經歷，對任何家庭都是身心上的巨大衝擊。許越涵醫師呼籲，習慣性流產並非命中註定或詛咒，而是有機會被解決的「醫學問題」，需要透過系統性的檢查，抽絲剝繭找出原因，並採取個人化的治療策略。
「若不幸經歷連續兩次以上的流產，應盡快至婦產科或不孕症專科，與醫師一同找出原因！」許越涵醫師指出，現代醫學的進步，已能讓過去被視為束手無策的難題獲得解決。當發現自己有習慣性流產問題，夫妻雙方應共同面對並積極檢查，後續遵照醫囑治療並制定備孕計畫，求孕之路終將苦盡甘來。
