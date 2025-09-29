過敏失眠竟是腸漏？醫曝自律神經失調警訊與3大修復法

教師節、老師示意圖。

教師節將至，補教名師張瑜在臉書發文，直言自己的人生是被三位老師「改歪」的結果。張瑜自嘲，因為媽媽是國小老師，生活圈全是老師，「世界上只剩下兩種人：我，跟一堆老師。」沒想到這些老師不但沒走傳統正經路線，反而各個奇葩，人生直接被「教育三連擊」打歪，爆笑貼文一出立刻引起網友瘋傳。

媽媽型養肥、流氓型罵到下課、商人型最有誠信

張瑜回憶，國小時遇到「媽媽型老師」，收編他住進家裡，天天夜市牛排伺候，半年直接胖了20公斤。國中則遇到「流氓型老師」，上課菸不離手，還能因一句「蔣介石是不是偉人？」直接罵到下課，雖然滿嘴粗話，但理化成績卻教到全班爆強。高中則有「商人型老師」，白天教書、晚上開補習班，卻堅持班上學生不用再花錢補習，讓他打從心底敬佩。

網友笑翻狂留言：這比爸媽還狠！

張瑜感嘆，三位老師分別像媽媽、流氓、商人，各自留下難以抹滅的烙印，甚至比許多同學更長壽地活在他的腦海中。文章曝光後，不少網友紛紛留言：「真的太寫實了！」、「我也遇過罵政治罵到下課的老師」、「這比爸媽管教還狠啊」，引發一波教師節前的爆笑共鳴。

張瑜老師全文如下

第一位：#媽媽型老師

那時候我妹病得很嚴重，我媽二十四小時蹲醫院，我爸在中國東莞打拚，沒空理我。結果我媽的同事直接把我收編，讓我住進她家。 你能想像嗎？小學生突然變成老師的「寄宿生」。 每天跟老師二十四小時面對面，週末還被帶去夜市吃牛排！

聽起來很爽對吧？真的爽，爽到半年胖了二十公斤，整個人快變牛排。最後我媽終於發現，再這樣下去我不是被玩樂毀掉，而是被吃毀掉，才把我「搶救」回家。從此以後，我看到夜市牛排，就想起那段半肥宅半幸福的日子。

第二位：#流氓型老師

這傢伙是我最喜歡的理化老師，但他根本不像老師。 整天抽菸，嘴巴臭到能把蒼蠅薰死。上課五十分鐘，他有四十五分鐘在幹譙國民黨。 如果那天大家不想上課，只要舉手問一句：「老師，蔣介石是不是真的是偉人？」——超爽，那節課直接報銷，因為他會幹譙蔣總統直接到下課鐘響。

重點來了，我們班的理化成績居然沒有爛掉，反而超強。為什麼？因為我們都覺得他超帥，很聽他的話！他不按牌理出牌，可是講到課本重點又準到爆，簡直是理化界的江湖大哥。我們全班都用力衝，反而比其他科目還猛。這就是所謂的「流氓魅力」。

第三位：#商人型老師

我的高中老師，白天在學校教書，晚上直接變身黑市老闆——在家開補習班。傳說是因為家裡欠了一屁股債，所以他必須拼命賺錢。 老實說，他真的很像商人。但他是那種「把自己產品做到極致」的商人。 上課講解重點清楚到不像話，自編的講義也被打磨到極致。

更猛的是，他死都不讓自己班上的學生跑去他補習班，因為他說「啊我學校教的就跟補習班一模一樣啊」。聽到這句話，我瞬間對他升起敬意。這才是真正的誠信！不是那種在學校亂教、逼你花錢再去補習的黑心套路。 所以，雖然他像個商人，但我覺得他也是我最愛的老師。

三位老師，三種人生版本。一個像媽媽，一個像流氓，一個像商人。結果呢？他們全都在我腦子裡，活得比很多同學還久。你們的學生時代，有遇過什麼「超不正常」的老師嗎？