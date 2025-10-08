2025-10-08 19:01 潮健康
嘴邊肉為什麼會愈來愈明顯？醫：3大錯誤習慣鬆弛速度會更快
許多人隨著年齡增長，發現鏡子裡的自己下半臉輪廓漸漸走樣，特別是「嘴邊肉」變得鬆垮下垂，化妝也遮掩不住，甚至拍照時必須刻意用角度修飾。嘴邊肉的出現，往往讓人顯得比實際年齡更老，臉型也會顯得下垂、失去原本清爽的線條。這種改變不僅影響外在形象，更讓許多人失去自信，甚至被誤以為「精神不好」或「過於疲憊」。
嘴邊肉為什麼會愈來愈明顯？
從醫學角度來看，嘴邊肉的形成與「筋膜支撐力下降」有密切關係。年輕時，筋膜與膠原蛋白能夠牢牢支撐臉部組織，讓下半臉線條清晰。但隨著歲月流逝，膠原蛋白逐漸流失，筋膜層開始鬆弛，脂肪和軟組織便會逐漸往下墜，最終堆積在嘴角兩側，形成俗稱的「嘴邊肉」。
再加上生活作息不正常、長期壓力、紫外線傷害與肌肉拉扯，鬆弛速度會更快。很多人以為靠按摩或保養品就能改善，但這些方法只能針對表層，對於真正支撐臉型的筋膜層幫助有限。
埋線拉提重建筋膜支撐，改善下垂線條
面對嘴邊肉困擾，近年來「埋線拉提」成為備受關注的療程。其原理是透過專門設計的可吸收線材，放置於深層筋膜層，利用線材的固定與倒勾設計，將鬆弛組織往上拉提，同時刺激膠原蛋白新生。
陳裕豪醫師指出，埋線拉提的關鍵並非「線放得多」或「拉得緊」，而是「線材放置的位置與角度」。埋線拉提術式透過線材設計放置於筋膜層，可能有助柔化嘴邊肉下垂感與改善臉部輪廓。效果與維持度會因人而異。
安全與自然：患者最在意的核心
多數人對埋線拉提卻步，原因往往是害怕疼痛或擔心術後表情僵硬。傳統方式可能依賴舒眠麻醉，但這會帶來呼吸抑制等風險，也讓過程中無法即時調整拉提方向。
「高階止痛技術」能讓患者在清醒狀態下完成療程，痛感極低且安全性高。這樣的方式能讓醫師隨時觀察表情變化，避免臉部僵硬，讓改善後的下半臉輪廓更自然。
嘴邊肉雖是自然老化的一環，但透過專業的筋膜重建設計與正確止痛技術，仍能有效改善。陳裕豪醫師提醒，患者應與醫師充分溝通，根據自身條件選擇合適設計；臨床經驗、設計能力重要，但快速或低價方案可能無法達到理想效果。
「好的拉提設計應強調自然與臉部比例，使人感受到神韻或狀態的改善，而非突兀或過度改變。」對於長期困擾於嘴邊肉的族群來說，選擇專業醫師與安全方法，才是重拾自信的關鍵。
免責聲明：本文為醫學知識與臉部保養／醫美療程介紹，僅供參考，非為個別療效保證。術後效果因人而異，請與具備合法執照的專業醫師評估自身狀況與期望，並了解可能風險與恢復期。
原文出處：嘴邊肉明顯？醫師解析如何讓下半臉線條緊緻
