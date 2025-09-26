2025-09-26 10:01 潮健康
家長必看！腸病毒防護指南 營養師：5 症狀與傳染途徑+QA解析
家長好不容易熬過了兩個月的「地獄暑假」，才剛鬆一口氣迎來開學，卻發現孩子們接二連三請假，背後常見原因就是「腸病毒」。《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻呼籲，6歲以下幼童為高風險族群，一旦感染，傳染力強、病程進展快速，容易造成校園群聚。
家長們除了要養成孩子的「常洗手」好習慣，洗手雖無法完全預防感染，但有助於降低傳播機率。每天也應檢查口腔與皮膚變化，避免帶病上課，才能降低傳染風險。營養師整理了腸病毒 5 症狀與傳染途徑，並提供相關QA，幫助家長在防疫與照護上更有方向。
什麼是腸病毒 ?
腸病毒屬於小RNA病毒科，基因型分為A、B、C、D四大類，已知型別超過100種。兒童之間最容易互相傳染的，主要是A型克沙奇病毒和腸病毒71型。營養師呼籲，雖然多數患者可在一週內自行緩解，但仍有少數型別會造成嚴重併發症，對兒童健康威脅最大。
兒童腸病毒的 5 大典型症狀
腸病毒感染時，最明顯的特徵是手、腳與口腔出現紅疹或小水泡，這也是「手足口病」名稱的由來。營養師整理了 5 種常見症狀，讓家長能快速抓到警訊：
腸病毒感染常會引起38℃左右的發燒，是身體免疫反應的表現。
- 頭痛（部分病例有此症狀）
可能因發燒或病毒引起全身不適而產生的頭痛，多數為輕微症狀。
- 反胃、嘔吐、腹瀉
病毒刺激腸道，導致消化不良、噁心嘔吐或腹瀉，是典型腸道感染症狀。
- 皮膚出現小水泡與疹子
手、腳、口腔周圍常出現小水泡或紅疹，尤其是手足口病常見症狀。
- 喉嚨處出現小水泡或潰瘍
口腔及喉嚨內可能長小水泡、潰瘍或白色斑點，造成吞嚥痛或輕微喉嚨不適。
4 大腸病毒傳染途徑
腸病毒只會透過人與人的接觸傳染，常見的 4 種傳染途徑包括：
- 腸病毒傳染途徑1.飛沫傳染
咳嗽、打噴嚏或說話時，帶有病毒的飛沫接觸到他人鼻腔、口腔或眼睛。
- 腸病毒傳染途徑2.接觸傳染
觸碰到帶有病毒的物品、玩具或門把，再用手碰到口鼻眼睛，也可能感染。
- 腸病毒傳染途徑3.糞口傳染
接觸到帶病毒的糞便後，若手部衛生不良，病毒會進入口腔造成感染。
- 腸病毒傳染途徑4.口鼻分泌物接觸
透過唾液、痰液或鼻涕等分泌物傳播，若接觸後再碰口鼻或眼睛，就可能被感染。
腸病毒 / 手足口病常見QA
【Q1：腸病毒嘴破多久會好？】
腸病毒引起的口腔潰瘍通常會在 7 至 10 天內逐漸癒合。可讓孩子多喝水、吃軟食，避免高鹽或酸性食物；若出現拒食、嗜睡、精神不佳，或症狀持續或惡化應立即就醫。【Q2：腸病毒出現疹子何時會消？】
腸病毒皮疹多在 7 至 10 天逐漸消退。期間須保持皮膚清潔、避免抓破即可；若疹子擴散或伴高燒、精神渙散，應立即就醫。
【Q3：腸病毒在第幾天最嚴重？】
通常在發病後一週內傳染力最強。若是感染腸病毒71型，最嚴重的症狀也多在發病後前7天內。如症狀惡化，須立即就醫。
【Q4：腸病毒吃什麼比較快好？】
病期間應以清淡、軟質食物 為主，如粥、清湯、果泥，避免刺激性食物，並多喝水。
營養師建議，病中應以均衡飲食與充足水分為主。若孩子因食慾不佳無法攝取足夠營養，家長可考慮補充合適營養素（如益生菌、維生素B群、維生素C等）來維持日常營養平衡，但不具治療腸病毒之功效，使用前可諮詢醫療或營養專業人員。
遠離腸病毒：小小習慣，大大保護
腸病毒雖多數症狀輕微，但傳染力強、病程快速，尤其是6歲以下幼童最易感染。家長應以「預防勝於治療」為原則，從日常洗手、口腔與皮膚檢查，避免帶病上學，全面降低校園群聚風險，才能有效守護孩子健康。
免責聲明：本文為健康資訊分享與常見疾病衛教內容，僅供參考，並無宣稱產品可預防或治療腸病毒等疾病。若孩童出現發燒、嗜睡或拒食等症狀，應儘速就醫。文中提及之營養補充品屬食品性質，非藥品，使用前建議諮詢營養師或醫療專業人員。
