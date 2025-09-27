2025-09-27 19:01 潮健康
3 大NG行為讓你睡不好！5種助眠食物，讓你找回深度睡眠
你是否經常睡前翻來覆去，卻遲遲無法入睡？現代人生活步調快，加上熬夜、工作壓力以及長時間使用電子產品，讓睡眠品質逐漸下降。營養師提醒，睡不好不僅影響精神與專注力，還會造成「內耗」，悄悄地消耗體能與免疫力。
《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻建議，除了調整作息與學會放鬆心情，營養攝取同樣扮演重要角色。本文整理了5大助眠的營養素，並提醒3種可能破壞睡眠的NG行為，讓你在改善生活習慣的同時，更有效地找回深度睡眠。
5 大營養素幫助身心放鬆，維持良好睡眠節奏
1.褪黑激素食物：縮短入睡時間褪黑激素是參與調節晝夜節律的激素，有助維持生理時鐘平衡，特別適合時差族、晚睡族或老年失眠者。
推薦食物：核桃、燕麥、香蕉、櫻桃、草莓、葡萄、無花果、黑巧克力、玉米、奇異果。
2.富含色胺酸的蛋白質食物：提升情緒穩定色胺酸是大腦合成血清素的原料，參與情緒與生理節律調節過程。
推薦食物：火雞肉、雞肉、魚類（鮭魚、鯖魚、鱈魚）、蛋、乳製品（牛奶、優格、起司）、豆腐、毛豆、南瓜子。
3.穩定神經活性的GABA食物：幫助放鬆GABA（γ-氨基丁酸）為神經傳導物質之一，與放鬆反應有關。
推薦食物：南瓜、番茄、黑麥汁、味噌、泡菜、發酵豆類、洋蔥、菠菜、茶葉（綠茶、發酵茶類含量較高）。
4.幫助深睡的礦物質食物：支持大腦激素合成鈣與鎂參與神經與肌肉的正常功能，維持放鬆狀態。
推薦食物：牛奶、黑芝麻、小魚乾、香蕉、杏仁、南瓜子、菠菜、海藻類（紫菜、海帶）、燕麥、腰果。
5.天然雌激素食物：更年期女性睡眠救星植物性雌激素為更年期女性常見的日常營養選擇之一，並提供營養補給。
推薦食物：大豆、豆漿、豆腐、納豆、山藥、亞麻籽、芝麻、蜂王乳、葛根、紅花苜蓿芽。
3 大NG行為，讓好眠變難的隱形阻力
即使吃對營養素，睡眠品質仍可能被一些日常行為破壞。以下3種NG行為，是現代人最容易忽略的睡眠殺手：
NG行為1：晚間過度使用3C產品長時間盯螢幕會抑制褪黑激素分泌，延遲入睡，造成生理時鐘混亂。建議睡前1小時避免使用手機、平板與電腦，或使用夜間護眼模式減少藍光刺激。
NG行為2：不規律作息與熬夜睡眠時間不固定或長期熬夜，會讓生理時鐘失衡，深度睡眠難以形成。建議每天固定起床與入睡時間，即使是假日也盡量保持規律。
NG行為3：睡前攝取刺激性飲食或咖啡因咖啡、茶、含糖飲料或辛辣食物，可能刺激神經系統，影響入睡與睡眠品質。建議晚餐清淡，睡前2~3小時避免咖啡因與大量飲水。
嚴重睡眠不足恐引起的 4 大危機
睡眠過多或過少，都不是健康的正常現象。營養師指出，睡眠異常可能增加罹患多種疾病的風險，以下整理出與相關的 4 大常見問題：
1.心血管疾病：良好睡眠有助心臟健康，因為睡眠期間心率減慢、血壓下降，讓心臟和血管獲得休息。反之，患者若睡眠不足6小時，可能增加心臟病、高血壓或心衰風險。
2.糖尿病與代謝疾病：睡眠異常會干擾胰島素分泌與血糖調節，增加糖尿病與代謝疾病風險。長期睡眠不足的人，更容易出現體重增加、血糖不穩及胰島素抗性。
3.免疫系統疾病：睡眠期間，身體會補充與更新免疫細胞，維持防禦功能。長期睡眠異常被視為代謝與免疫調節的重要風險因子。
4.腦神經退化疾病：深層睡眠是大腦排毒的重要時間。有研究顯示，深度睡眠與腦部健康息息相關，與神經退化風險可能有所關聯。
提升睡眠品質，累積長期健康優勢
想了解自己的睡眠品質如何，營養師分享PSQI為常見睡眠評估工具，這項國際公認工具，從7個面向評估，幫助你掌握睡眠狀況，結果僅供初步參考，如有持續困擾仍應尋求專業醫療建議。研究顯示，分數越高代表睡眠品質越差，及早察覺才能及時調整，避免長期累積對身體造成負擔。
營養師提醒，比起單純追求睡了多久，更應注重睡眠質量。透過飲食營養、規律作息與情緒管理的綜合策略，身體才能在夜間有效自我修復，減少「內耗」，累積長期健康優勢。
免責聲明：本文為健康營養資訊整理僅供參考，非作為醫療診斷或治療建議。內容所涉食物或營養素不具治療、改善或預防任何疾病之功效。若有相關症狀或健康問題，請諮詢合格醫療人員。
