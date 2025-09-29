魚油QA懶人包：誰該補充？兒童能吃魚油？什麼時候吃魚油效果最好？

就是要唸私中！嬤替孫繳6年學費，女兒一句話讓她崩潰！專家：退休金援助先想好5件事。女子漾AI製圖

老後退休生活中，潛藏著各種「意料之外的陷阱」，特別是子女或孫輩的求助，往往被長輩視為「理所當然的責任」。日本一名73歲阿嬤，原本靠年金與存款過著樸實安穩的日子，卻在替孫子支付6年學費後，因女兒的一句話，退休生活差點崩塌。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都的中本良子女士（化名），丈夫過世後已獨居15年。她靠著每月約15萬日圓（約新台幣3萬元）的年金與1700萬日圓（約新台幣343萬元）的積蓄過日子，偶爾動用存款支付大筆支出，生活雖簡單卻無虞。

轉折發生在6年前。當時女兒與女婿希望兒子翔太能就讀私立中學，但以夫妻收入難以負擔，便向良子開口：「媽媽，可以幫忙支援一點嗎？」良子雖然心裡盤算開銷不小，但「為了可愛的孫子」最終壓過了憂慮，她點頭答應。自此，每月5萬日圓（約新台幣1萬元）的支援成為固定支出。

對她而言，這筆錢並不輕鬆。為了節省開銷，她放棄旅行，與朋友聚餐的日子也漸漸消失。六年下來，存款從1700萬日圓跌破1000萬日圓（約新台幣202萬元），晚年的不安逐漸浮現。就在孫子即將高中畢業時，女兒再度開口：「翔太大學也想讀私立，所以之後還得麻煩媽媽幫忙了。」

這句話，讓良子愣在電話那頭。拒絕，可能會被視為不支持孫子；答應，則可能掏空自己僅存的退休保障。握著電話的她，臉色瞬間蒼白。

專家指出，日本近6成高齡家庭主要收入來自年金，隨著教育費與物價飆升，無節制的家庭援助恐將演變成「老後破產」。

專家提醒：金援前務必設限

財經專家夏韻芬在《夏韻芬樂享人生提案：迎向AI時代的全齡理財建議》書中提醒，退休金是人生最後的安全網，「孩子的學業可以延後，父母的退休卻不能延後」。她建議長輩在考慮資助之前，務必先思考以下五件事：

1.評估自身財務狀況：首先，確保自己的財務基礎穩固，尤其是退休儲蓄、應急資金之類的資金必須注意保留，無論如何都不可動用，以免因為幫助孩子而影響了將來的生活品質。

2.界定幫助的範圍：可以考慮設立一個明確的幫助範圍，無論是在金額、時間，還是具體用途上進行設定，讓孩子理解自己提供資金的目的。例如，只用於教育或創業資金，而非日常消費或是旅遊。

3.鼓勵自立：有些父母會選擇在提供支援的同時，協助孩子學習財務管理，或尋找其他收入來源，以培養他們的經濟獨立能力。夏韻芬有位朋友是退休的會計主管，當孩子創立的補教公司發生問題的時候，她選擇以財務整理的方式協助團隊建立財務金流概念。

據她所說，公司的經營團隊只知道收取現金，就以為公司賺了大錢，因此進行分紅和前往日本旅遊，等到講義印刷廠商前來請款的時候，才發現公司沒有足的現金可以支付。後來她抽出時間，引導創業團隊建立財務報表，協助他們解決問題。在這個案例中，父母只花費了一些時間，但並未掏空自己的荷包，就是一個很好的示範。

4.給予而非借貸：在許多情況下，選擇直接提供金援，可能比借貸更簡單，也不會留給彼此的關係帶來更多壓力，孩子不會因還款而倍感壓力，也能保護家庭關係的和諧。

夏韻芬看過一個案例，父母親早年曾經協助孩子度過財務關卡，但常常叨唸「當時不是我的功勞，現在你會這麼好過？」孩子最後受不了這樣的叨念與情緒勒索，於是遠走天涯，幾乎跟家庭失聯。

5.明確溝通：與孩子進行開誠佈公的對話，讓他們了解你的財務能力和限制，並討論彼此對於金錢資助的期待和責任，以避免造成誤解或帶來壓力。有時候，孩子會誤以為父母親的行事不公平或是未盡全力協助，這都是因為沒有進行明確溝通，才造成這樣的結果。