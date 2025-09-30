痘疤不是「痘痘退了就好」！3常見錯誤治療方式 痘疤越治越糟

全台都在關心花蓮賑災，但如果淪為誰比較有愛心的競賽，是對的嗎？我要來逆風一下。

花蓮賑災，大批鏟子超人進駐災區，讓人見證台灣人的良善和美麗。

但隨著越多人投入救災，社群輿論、名嘴風向也開始轉變走向偏鋒。

網紅、藝人不進災區，在社群上貼出聚餐照，就遭酸「沒救災還吃好料」

藝人李亮瑾就因此被攻擊，她無奈成為箭靶「不懂耶！難道我得PO出捐款收據或者人到花蓮現場才叫做我有出力？」

好喔，網紅、藝人進災區，有比較好嗎？沒有。

網友批評這些名人「作秀」、「捐太少」「擺拍」

竹北「吊車大王」胡漢龑就是其中一個被批評的對象，災情發生後，他派2台小山貓，帶著約百萬元物資前往救災，提供死者每人1萬元、傷者3000元資助。

明明做了那麼多，胡漢龑依然被酸「救災行動只是擺拍」，質疑和攻擊聲不斷。

胡漢龑氣得拍影片反擊，連飆三句「超扯超扯超扯」，痛斥名嘴「只會出一張嘴」

他強調，救災需要的是行動而非冷嘲熱諷，酸民如果真的有本事「就一起凌晨三點出發、在泥地裡搬石頭」，不要只會坐在螢幕前批評「我們不是來作秀的，是來幫助災民的！」

法國籍網紅吉雷米也是受害者，他連日在花蓮縣光復鄉救災工作，透過社群平台號召粉絲響應。卻因為戴墨鏡、穿綠色背心，被抨擊作秀、擺拍

他委屈的說，沿途灰塵大、太陽又烈，不戴太陽眼鏡根本睜不開眼。「需要的時候我就戴上，不需要的時候就先掛在頭上，這樣方便。剛好被拍到，就變成了被酸的理由」。

我不懂，到底這些網友、名嘴，是希望大家多做一點事，還是希望大家不要再做事？

光明正大的攤在陽光下，做了被罵；默默低調做愛心，卻被說沒有做被罵。

請問，以後還有誰想做？

我很欽佩這些願意在花蓮災情中，默默付出的每個人，對於願意前往的人，我只有滿滿的敬意和感謝。

比起責罵願意付出的人「做得不夠多」，我們先反省自己「我們做的有比對方多嗎？」「我們做的有比對方好嗎？」

如果幫助災民也要被檢討「不夠好」，那還有誰敢站出來？

花蓮的賑災，真正需要的不是誰愛心更多的比較，而是大家一起少一點指責、多一點行動。

每一份心意，不論大小，對災民而言都是珍貴的支撐。

當我們放下「比誰更有愛」的執念，專注在「怎麼真正幫助受災的人」，這才是社會最美麗的良善。