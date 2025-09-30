2025-09-30 10:01 潮健康
痘疤不是「痘痘退了就好」！3常見錯誤治療方式 痘疤越治越糟
許多民眾對青春痘留下的痘疤往往急於尋找快速改善方法，卻忽略了痘疤背後其實存在複雜結構問題。痘疤不只是膚表的小凹洞，更涉及皮下組織沾黏、缺損與膠原流失等長期問題。陳裕豪醫師提醒，如果不了解痘疤形成機制就隨意介入治療，不但可能無法改善，反而可能讓狀況惡化。
痘疤不是單純「痘痘退了就好」
痘痘發炎時會破壞皮膚基底結構，導致膠原蛋白流失，而這樣的組織缺口若未修復，就會形成痘疤。陳裕豪醫師指出，單靠藥膏或面膜只能改善膚色沉澱，對結構性痘疤幾乎無效；處理不當時，還可能因二度發炎讓痘疤加深。
常見錯誤治療方式
陳裕豪醫師表示，門診中常見患者因自行採用偏方或接受不適合的療程，導致痘疤狀況加劇；例如：
- 過度依賴果酸換膚，導致皮膚屏障受損
- 未經醫師評估進行高能量雷射，反而誘發反黑與敏感這些案例提醒我們，痘疤治療不可憑廣告宣傳或口耳相傳，需依個人膚況由專業醫師量身設計。
為什麼痘疤可能越治越糟？
錯誤治療使痘疤狀況惡化的核心原因，在於「未針對組織根源修復」；痘疤形態可分凹陷型、增生型與混合型，各自的組織問題不同；若未經精準判斷，即採用單一療法，猶如未修補地基即裝潢外觀，結果常常是治標不治本，甚至讓痘疤變得更明顯。
為此「三段式組織重建」技術應運而生：
- 剝離痘疤底部沾黏
- 使用雷射搭配修護配方，重建膠原生成環境
- 補充膠原蛋白，使缺損組織逐步填補
此分階段治療方式不僅針對痘疤根源，也可能降低傳統療程的不適與疼痛；不少患者在經過痘疤正確治療後表示，膚況看似更平滑，視覺緊實感可能提升。這是因為治療過程中可能誘導膠原再生，使肌膚質地進一步優化。換言之，正確治療痘疤更像是替肌膚健康投資，而非單純美化外觀。
專業評估比一次見效更重要
面對痘疤，不少人渴望「一次見效」，但真正科學安全的方式是逐步修復，而非急於達成變化。陳裕豪醫師提醒，選擇具備經驗與專業判斷力的醫師更為重要，才能依照痘疤型態與個人膚況設計安全、有效的療程方案，避免因非專業操作付出更大代價。
最後，陳裕豪醫師再次強調：痘疤本身不可怕，可怕的是缺乏正確認知卻亂治療。唯有了解成因，並在專業醫師指導下進行分階段重建，才能避免「越治越糟」的情況，真正通往肌膚健康之路。
免責聲明:本文為健康資訊分享與產品特性簡介，非醫療診斷或替代治療依據。療程效果因個人體質與使用習慣不同而異，若有持續困擾，請諮詢專業醫療機構。
