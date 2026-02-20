薑炒京都水菜 加一點薑，多了一點暖

2026-02-20 12:00 isa小眼睛
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺 12 生肖幸運色一次曝光
明天就是除夕夜，圍爐年菜與紅包早已準備就緒，不少人此刻最糾結的，反而是站在衣櫃前反覆思考「到底要穿什麼」。過年穿新衣帶有迎接新一年、轉換氣場的象徵意義。尤其在火馬年即將展開之際，如何透過穿搭替新年開個好頭，也成為年節前的熱門話題。
民俗專家王老師近日分享，2026 年為火馬年，只要在走春時選對「幸運色」，不僅能替新年開好運，也象徵為自己開啟新的財運循環。他指出，過年添購新衣本就有「除舊布新」的寓意，若能搭配個人生肖適合的顏色，更能在新的一年為運勢加分。
2026 火馬年 12 生肖走春幸運色一次看
依據生肖五行屬性，王老師整理出適合 2026 火馬年的走春開運色，提供民眾在選購新衣時參考：
2026 火馬年【鼠、豬】走春開運色
藍色、白色、淺灰
2026 火馬年【牛、龍、羊、狗】走春開運色
咖啡色、紅色、紫色
2026 火馬年【蛇、馬】走春開運色
綠色、紅色、紫色
2026 火馬年【猴、雞】走春開運色
棕色、白色
2026 火馬年【虎、兔】走春開運色
藍色、綠色
不必勉強穿搭 心情才是關鍵
王老師也特別提醒，開運穿搭不必過度拘泥於特定顏色，如果衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格、喜好不相符，也無須刻意勉強。只要穿得自在、看了心情愉快，就是最好的新年穿搭。
他強調，過年期間維持輕鬆、正向的心態，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵。
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎
台灣長年處在高溫又潮濕的環境，許多看似無害的粉末食品，其實一旦保存不當，反而可能成為肝腎的隱形負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，粉末類產品只要受潮，微生物就容易趁虛而入，進而產生黃麴毒素、赭麴毒素等黴菌代謝物，長期低劑量攝取，恐對肝臟與腎臟造成慢性傷害。
他也特別提醒，粉末若出現結塊、顏色變深，或聞起來有油耗味、霉味，就代表結構已經改變，無論是否過期，都不該再食用。以下是他點名的「五大受潮最傷肝腎粉末」，家中若有，務必多加留意。
第五名｜乳清蛋白、膠原蛋白粉
健身族、熟齡族群常補充的高蛋白粉末，若長期放在流理台、飲水機旁或潮濕空間，頻繁開關容器容易讓水氣滲入。蛋白質含量高的環境，正是黴菌最容易繁殖的溫床，一旦水分活性升高，就可能產生真菌代謝物。醫師指出，這類物質可能誘發肝腎氧化壓力，長期食用反而讓腎臟承受更多負擔。
第四名｜即溶咖啡包、咖啡粉
咖啡原豆在潮濕條件下，本就容易生成赭麴毒素A，磨成粉後若密封不良，風險更高。研究顯示，赭麴毒素A屬於強效腎毒素，會破壞腎小管結構，且在體內代謝時間長，長期少量累積，可能成為慢性腎病的隱形因子。醫師提醒，咖啡粉一旦受潮結塊，就不該再沖泡飲用。
第三名｜五穀粉、堅果粉
芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉、堅果粉常被視為養生食品，但這類粉末本身油脂含量高，遇到濕氣後，除了可能滋生黴菌，還容易發生油脂酸敗，產生大量自由基。相關研究指出，保存不良的穀物粉狀食品，進入體內後，可能同時增加肝臟解毒與腎臟排除的負擔，長期下來對器官健康並不友善。
第二名｜科學中藥粉
不少科學中藥會添加玉米澱粉等賦形劑來改善口感與穩定性，但這類成分吸水力極強。一旦藥粉結塊，內部往往已形成適合黴菌生長的環境，卻不一定能用肉眼辨識。研究發現，儲存條件不佳的中藥粉，可能檢出具累積性的赭麴毒素A，對腎功能原本就較弱的人風險更高。
第一名｜花生粉
花生本身就是黃麴黴菌最偏好的寄主之一，而花生粉又常以碎裂或品質較差的花生加工而成，在台灣飲食中使用頻率極高。黃麴毒素不僅被列為一級致癌物，也會直接傷害肝腎細胞功能，且具有高度耐熱性，就算經過烘烤、油炸也難以破壞，因此被醫師視為風險最高的粉末類食品。
粉末類食品保存原則很簡單，就是「小包購買、確實密封、盡快吃完」。只要發現結塊、異味或外觀異常，就應果斷丟棄，別因捨不得而讓肝腎承受長期健康風險。
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看
農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。
命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。
5 種顏色 補齊五行財氣
湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。
若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。
選對時間 把錢「過香火」
完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。
過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。
不同身分擺放位置也不同
對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。
換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說
有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。
他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。
❤心靈修復❤每個當下都是真的
#每個當下都是真的❤
不管喜歡或討厭你的時候
相信每個互動都是真心的
喜歡的時候很真心
傷害的時候也一樣。
人心本來就很複雜
無法僅用單一事件
就表示喜歡或討厭
即便造謠這檔事~
也可能只是當下自以為的幽默
但結果就是傷害已造成!!
但自以為幽默的背後
會公開拿此人來揶揄
表示造謠者已不在意傷害此人
所以即便只是話多、嘴碎
自以為風趣等都已非善意
曾經好過不代表會好一輩子
從沒交集也可能帶著善意來
人與人的互動向來沒有絕對
沒利害關係才可能有純真心
不然都是繞著利益調整距離
以上回應某娃近期煩惱
就那群看似閨蜜又常龜裂的小圈
某娃近期感傷曾很好的某閨
最近都在背後說些無謂的話
覺得自己看錯她、覺得她太虛偽
我只強調某閨現在就算壞掉
不代表之前對妳的好全假的
沒必要全盤否定~不然人生也太悲傷!!
畢竟從頭到尾都在算計
毫無善意的極惡之人是少數
況且還只是個小學生餒
有時未必討厭妳
也許只是莫名的嫉妒
總之做出了這些行為
其實就拉開距離就好
走一輩子的朋友本來就不多
沿途順勢過濾都很合理囉~!!
#女人的友情向來微妙
#越大這矛盾只會越多
#人心難測&真不用都懂
可以嗎？車禍被撞肇事者說會負全責 卻拒絕支付20萬雷射美容費
還記得車禍發生當下，對造陳先生在病房態度極度謙卑。 他握著傷者的手，聲音誠懇地說： 「真的對不起，醫藥費我一定會負責到底。」
直到傷口結痂，留下一道猙獰的長疤。醫師建議，為了不影響社交與美觀，需要進行多次皮秒與飛梭雷射。 預估費用：二十多萬。
當我們把清單寄給陳先生時，對方的臉色瞬間變得比疤痕還難看。
「二十幾萬？這太誇張了！」、「雷射是醫美，那是為了漂亮，不是治病。」、「頂多賠兩萬塊藥膏錢，其他不可能。」
"負責到底"這句承諾，在二十萬面前，轉眼成了最廉價的笑話。
一、為什麼理賠人員常會說：醫美不理賠？
這是典型利用資訊差，進行「認知誤導」。一般理賠人員的邏輯通常是：
傷口癒合 ＝ 治療結束
疤痕治療 ＝ 醫美（愛美）行為
願意負擔藥膏 ＝ 達成法律義務
但他們沒告訴你（或者他們刻意忽略），損害賠償的原則，不僅止於醫療費用的支出，而是「回復原狀」與「負擔因此增加的生活費用」
二、實務見解：這不是愛美，是你的權利
目前多數的實務見解，對於因為事故造成的疤痕，而需要進行治療、修復，立場很明確：
✅ 皮膚完整，也是權利
原本沒疤，因為車禍留疤，這就是權利受損。為了把皮膚「恢復」到傷前狀態，進行雷射治療，屬於「增加生活上需要之費用」
因為美醜不僅是人的天性，更影響社交、工作、以及精神層面（人格權）。
✅ 還沒支出，也可請求
有些時候，對方會說「你這個沒有收據，我們不認」，甚至被騙說「先去全部做完、拿到收據我們才賠」
錯！只要能透過醫師證明，未來有除疤的必要，再依照醫院收費行情推估，法院一樣會判賠這筆「預估之費用」。
尤其：疤痕治療，因個人體質影響（如：蟹足腫），可能需要一兩年。如果要等全部治療完再拿收據請領，恐怕嚴重影響到請求權的行使。
✅ 體質不是藉口
有時對方會推託說：「疤痕是個人體質，與車禍無直接因果關係。」
但實務見解認為：雖然留疤與體質有關，但「起因」是車禍，所以肇事者依然要負責
三、實務建議：有效求償，留意三大關鍵
如果正在面臨類似糾紛，請一定要留意三個重點，不要踩雷：
1️⃣ 病歷關鍵
不要只寫「除疤手術」。請與醫師溝通，在診斷書中針對「傷疤位置、恢復狀況、回復原狀的醫療必要性、治療的建議」進行說明。這些關鍵字，才是賠償的核心。
2️⃣ 避開美容工作室
一定要去「醫療機構（醫院或診所）」由「醫師」執行。絕對不能去美容工作室做臉、做SPA、買美容課程、音波拉提，實務上一定被打槍。
3️⃣ 證據保全
進行醫美治療前，請務必先留存清晰的傷疤照片，證明有治療的必要，尤其傷疤並非只有「長度」「部位」，還要考量「深度」「恢復狀況」。法院會根據綜合條件，判斷透過雷射來回復原狀的必要性。
小結
除疤並非為了「變美」，而是重新找回「自信的自己」，別因為對方的話術，輕易放棄你回復原狀的權利。
你有遇過理賠人員用「雷射醫美拒絕理賠」的經驗嗎？留言跟我說說你的看法，或是標記那個開車總是不夠小心的好友！
#車禍賠償 #雷射除疤 #回復原狀
