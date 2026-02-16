鍋燒意麵 熱呼呼的一鍋，是飽足感也是安心感

2026-02-16 12:00 isa小眼睛

鍋燒意麵

意麵煮在香氣四溢的湯裡，

配上蛋、青菜、火鍋料或一點肉絲，

料不一定豪華，

但每一口都很實在。

麵條吸飽湯汁，

湯頭喝起來濃郁又暖身，

溫暖又滿足。

 

預備食材( 1人份)

意麵 1包

小白菜 1碗

蛤蠣 2顆

蟹味棒 2根

豬肉片 3片

蝦味丸 1顆

貢丸 1顆

米血 1小塊

甜不辣 1條

袖珍菇 3根

雞蛋 1顆

蔥花 適量

大骨湯 1大碗

鹽 1小匙

 

料理步驟

1. 蔬菜跟火鍋料可以斟酌修改，看個人喜好。


2. 先用大骨湯煮火鍋料。


3. 水大滾後，下雞蛋。


4. 最後加入小白菜跟意麵。


5. 撒上蔥花，完成。

isa小眼睛

isa小眼睛

美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客

#雞蛋 #甜不辣 #健康飲食 #健康食譜 #食譜DIY

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

2026-02-15 10:24 女子漾／編輯許智捷
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

明天就是除夕夜，圍爐年菜與紅包早已準備就緒，不少人此刻最糾結的，反而是站在衣櫃前反覆思考「到底要穿什麼」。過年穿新衣帶有迎接新一年、轉換氣場的象徵意義。尤其在火馬年即將展開之際，如何透過穿搭替新年開個好頭，也成為年節前的熱門話題。

圖片來源：アメーバブログ
圖片來源：アメーバブログ

民俗專家王老師近日分享，2026 年為火馬年，只要在走春時選對「幸運色」，不僅能替新年開好運，也象徵為自己開啟新的財運循環。他指出，過年添購新衣本就有「除舊布新」的寓意，若能搭配個人生肖適合的顏色，更能在新的一年為運勢加分。

2026 火馬年 12 生肖走春幸運色一次看

依據生肖五行屬性，王老師整理出適合 2026 火馬年的走春開運色，提供民眾在選購新衣時參考：

2026 火馬年【鼠、豬】走春開運色

藍色、白色、淺灰

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【牛、龍、羊、狗】走春開運色

咖啡色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【蛇、馬】走春開運色

綠色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【猴、雞】走春開運色

棕色、白色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【虎、兔】走春開運色

藍色、綠色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

不必勉強穿搭　心情才是關鍵

王老師也特別提醒，開運穿搭不必過度拘泥於特定顏色，如果衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格、喜好不相符，也無須刻意勉強。只要穿得自在、看了心情愉快，就是最好的新年穿搭

他強調，過年期間維持輕鬆、正向的心態，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
#走春 #生肖 #紅色 #新年穿搭

❤心靈修復❤每個當下都是真的

❤心靈修復❤每個當下都是真的

2026-02-11 22:17 Belinda的玩美甜蜜窩

#每個當下都是真的❤

不管喜歡或討厭你的時候

相信每個互動都是真心的

喜歡的時候很真心

傷害的時候也一樣。

人心本來就很複雜

無法僅用單一事件

就表示喜歡或討厭

即便造謠這檔事~

也可能只是當下自以為的幽默

但結果就是傷害已造成!!

但自以為幽默的背後

會公開拿此人來揶揄

表示造謠者已不在意傷害此人

所以即便只是話多、嘴碎

自以為風趣等都已非善意

曾經好過不代表會好一輩子

從沒交集也可能帶著善意來

人與人的互動向來沒有絕對

沒利害關係才可能有純真心

不然都是繞著利益調整距離

以上回應某娃近期煩惱

就那群看似閨蜜又常龜裂的小圈

某娃近期感傷曾很好的某閨

最近都在背後說些無謂的話

覺得自己看錯她、覺得她太虛偽

我只強調某閨現在就算壞掉

不代表之前對妳的好全假的

沒必要全盤否定~不然人生也太悲傷!!

畢竟從頭到尾都在算計

毫無善意的極惡之人是少數

況且還只是個小學生餒

有時未必討厭妳

也許只是莫名的嫉妒

總之做出了這些行為

其實就拉開距離就好

走一輩子的朋友本來就不多

沿途順勢過濾都很合理囉~!!

#女人的友情向來微妙

#越大這矛盾只會越多

#人心難測&真不用都懂

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #朋友 #人生 #育兒教養 #工作職場

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

2026-02-09 16:59 女子漾／編輯許智捷
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了。圖片來源：photoAC
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了。圖片來源：photoAC

台北市北投區一家溫泉餐廳昨日發生一起憾事，一名46歲女子被發現於湯屋泡湯池內已明顯死亡，另一名46歲男子則倒臥池外，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，男子為餐廳員工，疑似在目睹女友身亡後情緒劇烈波動，最終也未能挽回性命。

冷熱瞬間切換最危險

針對寒流期間泡湯風險，烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科醫師李榮基指出，天氣寒冷時，血管本就處於收縮狀態，若短時間內遭遇劇烈冷熱變化，可能導致血管內不穩定斑塊剝落，進而阻塞冠狀動脈，引發急性心肌梗塞，嚴重者甚至可能猝死。

李榮基說明，泡湯本身並非壞事，但在低溫環境下，人體血管管徑縮小、阻力上升，血壓容易飆高。此時若直接進入高溫溫泉池，或從溫泉池迅速起身、未保暖就回到低溫空氣中，都會讓心血管承受極大壓力，增加突發心血管事件的風險。

「這些症狀」不要再泡了

李榮基提醒，泡湯時若出現以下症狀，代表身體正在發出警訊：

視線模糊、眼前發黑

噁心、嘔吐或頭暈不適

胸口悶脹、壓迫感或疼痛

呼吸急促、感覺喘不過氣

離池、進池都要慢

李榮基強調，一旦出現上述情況，應立刻停止泡湯、慢慢離開池水，並尋求協助。即使感到不適，也切忌急著起身或衝到室外，而是要循序漸進，讓身體慢慢適應溫度變化。他也提醒，慢性病患者、飲酒後泡湯，確實屬於高風險族群，但真正致命的關鍵，往往是「動作太快」。包括一脫衣服就下水、泡完湯未擦乾身體就直接走到戶外，都是常見卻危險的行為。

#低溫 #血管 #溫泉 #急性心肌梗塞

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11 12:16 女子漾／編輯許智捷
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
#財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

2026-01-29 18:07 女子漾／編輯王廷羽
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保

農曆春節前夕，許多家庭開始進行年度大掃除，其中整理衣櫃往往是最花時間的一項。不少人會把穿不到的舊衣打包後直接投入回收箱，希望減少浪費、順手做環保，但其實舊衣回收有明確規範，並非所有衣物都適合回收。

新北市政府環保局提醒，若未依規定分類回收，可能依《廢棄物清理法》裁處 1200 元至 6000 元罰鍰。女子漾幫大家整理舊衣回收的實用知識與判斷原則，幫助大家在整理衣物時更安心也更正確。

舊衣回收的判斷標準：先看「能不能再穿」

判斷衣物能不能回收的標準，其實不在於新舊與否，是依照當衣物清洗整理後，還適不適合再穿及使用。環保單位說明，舊衣回收僅限於在簡單清潔後，仍具備基本穿著功能、可供他人使用的衣物；若衣物本身存在衛生疑慮，或已破損、變形到無法再利用，即使外觀看起來還算完整，也不建議投入回收系統。

這4種衣物不可回收！處理方式一次看

基於衛生與實務處理考量，下列4種衣物不屬於舊衣回收範圍，應裝入專用垃圾袋，交由垃圾車清運。判斷的原則可簡化為兩點，只要是「貼身接觸私密處」或「已經破損無法再穿」，都應視為一般垃圾處理。

1.貼身內衣褲：包含內褲與內衣，因直接接觸私密部位，不適合再流通使用

2.泳衣：屬於貼身機能衣物，同樣有衛生疑慮

3.睡衣：因長時間貼身穿著，也被歸類為不可回收項目

4.無法再使用之衣物：破損、發霉或明顯髒污，且已無法修補或清潔的衣物

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

除了衣服之外，這些居家織品也不可舊衣回收

除了可穿著的衣物之外，大家在整理家中物品時，也常會把其他布製品一併投入舊衣回收箱，但實際上，這類物品並不屬於舊衣回收的範圍。常見不適用回收的品項包括棉被、枕頭、床單、床罩等寢具類用品，以及窗簾、毛巾、浴巾、地毯、踏墊等居家織品；另外，襪子與一般鞋類，也通常不在舊衣回收項目之列。

由於這些物品的材質結構與處理流程，與一般衣物不同，若隨意投入舊衣回收箱，反而會增加回收端分類與報廢的負擔。若遇到慈善團體或公益單位有特定募集活動，仍應以各單位公告的募集品項與方式為準，再行捐贈。

哪些衣物符合舊衣回收與捐贈條件

在確認衣物「具備再穿條件」後，下一步則是判斷是否屬於實際可回收或可捐贈的衣物類型。環保單位指出，衣物是否符合回收條件，與成人或孩童尺寸無關，重點仍在衣物本身的狀況與性質。

只要不是貼身衣物，且在清洗後仍保持完整、乾淨，沒有破損或明顯污漬，不論是成人或兒童的外衣，都屬於可回收或捐贈的範圍。常見符合條件的品項，包括上衣、褲子、裙子、洋裝、外套、西裝等日常外出服，只要穿著功能正常、外觀狀況良好，就能進入回收或捐贈系統，延續使用價值。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

舊衣回收前記得確認這件事！

為了降低清潔隊與社福單位在後端分類與處理上的負擔，大家在投放舊衣前，建議先進行基本檢查，建議以下三步驟：

第一步：先檢視衣物是否屬於貼身衣物，或已有破損、發霉、明顯髒污等情況，這類衣物應以一般垃圾處理

第二步：確認可回收的衣物已完成清洗並完全晾乾，避免因潮濕導致整批回收衣物受影響

第三步：依照規定選擇投放方式，可交給循線資源回收車、投入政府核准設置的舊衣回收箱，或捐贈給合法的慈善團體

舊衣要丟去哪才安心？合法回收據點這樣查

如果不確定家附近的舊衣回收箱是否為合法設置，可以透過環境部建置的「全國不用品藏寶地圖」查詢。這個平台整合了各地合法的回收與捐贈站點資訊，能幫助民眾快速確認投放地點，避免把衣物投入來源不明的回收箱，讓回收流程更安心也更符合規定。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
#舊衣回收

18+