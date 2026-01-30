2026 為什麼被點名「不平靜的一年」？專家預言台灣國運的危機與轉機一次看懂 圖片來源：canva和官方

2026 年正式進入丙午馬年，在占星與塔羅的語境中，「馬」象徵快速移動、衝突、交通與軍事，而多顆重量級行星的轉位，也讓這一年被視為高度動盪、卻同時蘊藏突破契機的關鍵轉折點。

塔羅占星老師小孟近日在社群平台發表「2026 年星座預言台灣國運」分析，引發不少討論，以下整理其觀點，並從政治、經濟、科技與民生層面重新梳理，帶你一次看懂 2026 年台灣可能面對的集體運勢走向。

1. 木星進駐巨蟹：日本挺台態度，牽動執政黨選情

小孟老師指出，2026 年木星落在巨蟹座，巨蟹象徵「保護、同盟與情感連結」，也代表國家層面的安全感。此星象下，日本對台灣的支持立場將更為明確，而這股外部力量，可能直接影響台灣執政黨的選舉表現與國內政治氛圍。

圖片來源：官方

2. 台股挑戰 32000 點，三大族群成焦點

在經濟層面，小孟老師以塔羅牌「魔術師正位」解讀 2026 年台灣財運，認為整體經濟仍有向上動能。他點名三大值得留意的產業方向，包括晶片相關科技股、減肥與健康概念股，以及軍工產業，並預測 GDP 有機會再創新高。同時，他也提到台積電股價存在突破關卡的想像空間，象徵台灣在關鍵技術上的影響力仍具優勢。

圖片來源：canva

3. 春季天王星入雙子，美中領導人變數牽動台日關係

2026 年春天，天王星正式進入雙子座。天王星象徵突發、變革與顛覆，而雙子座則與溝通、領導者、資訊戰有關。

小孟老師特別點出，中國與美國領導人皆為雙子座，此星象意味著兩方都將面臨各自的難題，也可能間接影響台灣與日本之間的互動關係。

4. 政治風暴年：假消息、網路爆料成常態

天王星的另一層意涵，是「失控的資訊流」。小孟老師提醒，2026 年政治相關的假消息、網路爆料與政黨對立狀況恐更加頻繁，民眾在接收資訊時，需提高判斷力，避免被情緒與片段訊息牽著走。

臺北市長蔣萬安和與會貴賓為「2025臺北耶誕愛無限」活動揭開序幕。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

5. 土星、海王星進牡羊：台灣出現新的國際助力

2026 年土星與海王星同時進入牡羊座，象徵「新局勢、新盟友、新責任」。小孟老師解讀，台灣在這段時間，可能會出現新的國際合作對象，這類支持不一定高調，但具實質意義，對長期發展有助益。

圖片來源：官方

6. 冥王星進水瓶：科技突破與機密風險並存

冥王星進入水瓶座，被視為科技與制度重塑的關鍵象徵。小孟老師認為，這代表台灣在科技領域仍有突破性發展空間，但同時也要留意科技機密外流、信任背叛等灰色風險，成為進步背後的代價。

7. 馬年警訊之一：交通、電力系統易出狀況

以生肖象徵來看，馬與「車、速度、運輸」高度相關。小孟老師提醒，2026 年在交通事故、電力系統與大型基礎設施方面，需特別留意突發狀況，相關單位與民眾都不宜掉以輕心。

圖片來源：canva

8. 軍事威嚇增加，但未見實質開戰跡象

馬也象徵戰馬、征戰，因此軍事相關的恐嚇與演習頻率，可能在 2026 年明顯增加。不過，小孟老師強調，從占星與塔羅角度觀察，目前並未看到真正進入戰爭的明確訊號，更多是一種「備戰與心理施壓」的狀態。

圖片來源：canva

9. 外銷旺、內需緊：通膨壓力讓民眾更省

木星進入巨蟹，也帶來另一層現實面解讀。雖然外銷經濟動能強勁，但木星同時象徵擴張與通膨，顯示民眾在生活支出上將更趨保守，高單價消費品的買氣可能下滑。

10. 房市轉向：9 月後回溫，便宜不再市中心

在房市方面，小孟老師指出，隨著木星能量推進，2026 年 9 月後房市買氣有機會逐漸回溫，但若想以低價入手，可能需往屋齡較高或較偏遠的鄉鎮尋找機會，市中心撿便宜的空間有限。