金針菇燒肉捲 一口一個剛剛好

2026-01-18 11:30 isa小眼睛

金針菇燒肉

把金針菇捲進肉片裡，

煎香後刷上醬汁，

軟中帶脆，

鹹中帶甜，

不論是配飯、便當、還是當小點心，

都很合適喔。

 

預備食材

豬肉片 8小片

金針菇 50g

醬油膏 1大匙

蔥花 適量

 

料理步驟

1. 用豬肉片把金針菇捲起來。


2. 先下鍋乾煎，加點油也可以。


3. 用一點醬油膏入色入味。


4. 完成。

isa小眼睛

isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛,在女子漾的青春敘事,希望大家會喜歡,謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客

#燒肉 #便當 #健康飲食 #健康食譜 #食譜DIY

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理

2025-12-31 11:57 女子漾／編輯許智捷
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving
2026 租補懶人包｜合法住宅成關鍵！申請資格、補貼金額、加碼倍數與入帳時間全整理。圖／tvn、tving

政府「300 億元中央擴大租金補貼專案」確定延續至 2026 年（民國 115 年），全年補助名額維持 75 萬戶，持續照顧青年、家庭與弱勢租屋族。不過，2026 年起制度正式上路的新制也同步提高門檻，頂樓加蓋、違建等非合法住宅全面排除，成為今年最重要的變化。

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

究竟哪些人可以申請？可以領多少？舊戶還要不要重新申請？補貼多久會入帳？以下一次整理 2026 年租金補貼重點。

2026 租金補貼申請時間與名額

受理期間

2026 年 1 月 1 日（四）上午 9 時
至 2026 年 12 月 31 日（四）下午 5 時

2026 年租金補貼採「隨到隨辦」方式受理，符合資格者只要在申請期間內提出申請，案件就會依送件順序進行審查，不需等到特定批次或截止日。

補助戶數

本次租金補貼名額全台共計 75 萬戶，採取總量管制方式辦理，一旦核定戶數額滿，受理作業可能提前截止，建議符合資格的租屋族及早提出申請，以免錯失補貼機會。

2026 年最大新制：全面排除「非合法住宅」

為了提升租屋族的居住安全，內政部國土管理署自 2026 年起正式調整租金補貼規定，明確要求新申請者所承租的房屋必須為合法住宅，未來頂樓加蓋、違章建築或其他不符合法規的住宅，將無法再申請租金補貼。

申請需具備

建物保存登記或合法建築證明

房屋稅按「住家用」課徵

建物用途登記含「住、住宅、農舍、套房、公寓、宿舍」等字樣

舊戶緩衝規定

若申請人於 2025 年已核定並持續領取租金補貼，且 2026 年續住原址，即使承租的是頂樓加蓋，仍可在緩衝機制下繼續領取補貼至原核定期間屆滿（多數可至 2026 年底）；但若於 2026 年期間搬家、重新簽訂新租約，或於 2027 年起再度申請補貼，則必須改承租合法住宅，否則將無法再符合申請資格。

舊戶續住可以撐一下，新戶或換房就不行了。

2026 租金補貼申請資格一次看

申請人須同時符合以下條件

身分與年齡

中華民國國民，設有國內戶籍

年滿 18 歲可自行申請

特定未成年情形（如結束安置）得由法定代理人申請

無自有住宅

家庭成員名下均無自有房屋

家庭成員包括：申請人、配偶、申請人或配偶的未成年子女、申請人或配偶孕有的胎兒、申請人或配偶的受監護人。

所得門檻

申請租金補貼時，政府會以申請人「整個家庭」為計算單位，將家庭成員的總收入加總後，平均到每一個人身上，只要每人每月的平均所得低於租屋所在地所公告的「最低生活費 3 倍」，就符合這項所得門檻。計算標準以財稅機關資料為準，並非單看個人當下的月薪。

以近期公告標準為例：

台北市：約 61,137 元

新北市：約 50,700 元

桃園市：約 50,304 元

台中市：約 48,231 元

台南市：約 46,545 元

高雄市：約 48,120 元

不得重複領取

申請租金補貼時，原則上不得同時接受其他政府住宅相關協助，包括入住社會住宅、政府興辦的出租住宅，或是包租代管等住宅補助方案，以避免重複補貼。不過，仍有少數特殊情況可依個案由主管機關審認，是否符合例外適用資格，需以實際審查結果為準。

2026 租金補貼金額與加碼倍數

基本補貼（依地區與分級）

租金補貼金額依申請人身分條件與租賃所在地不同而有所差異，每戶每月約落在 2,000 元至 8,000 元之間，實際核定金額仍以主管機關審查結果為準。

分為三個等級

第一級：低收入戶／中低收入戶家庭

第二級：一般家庭

第三級：單身、未滿 40 歲、非弱勢者

五大加碼族群（擇高計算）

若符合以下身分，可再加碼補貼金額：

單身青年（18～未滿 40 歲）：×1.2 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

新婚家庭（結婚 2 年內）：×1.5 倍

圖／內政部不動產資訊平台
圖／內政部不動產資訊平台

育有未成年子女（含胎兒）：1 人×1.4，每多 1 人再加 ×0.2

經濟弱勢（低收／中低收）：×1.4 倍

圖／ 內政部不動產資訊平台
圖／ 內政部不動產資訊平台

社會弱勢（身障、原住民、65 歲以上等）：×1.2 倍

在同時符合多項加碼身分條件的情況下，租金補貼金額可依規定疊加計算，最高每戶每月補貼金額可達 14,400 元。

2026 租金補貼怎麼申請？舊戶要再申請嗎？

舊戶

若申請人於 2025 年已獲核定並領取租金補貼，2026 年將由系統自動帶入資料進行審核，原則上不需重新申請；但若租約到期、提前終止或有搬家情形，仍須在租約消滅後 3 個月內補上符合規定的新租賃契約，否則補貼資格將受到影響。

新戶申請方式（三擇一）

1. 線上申請（最推薦）

透過「300 億元中央擴大租金補貼線上申請系統」＼點我進系統／

2. 郵寄申請

下載申請書郵寄租賃房屋所在地直轄市或內政部國土管理署辦理。

3. 臨櫃申請

於上班時間至地方政府受理窗口辦理。

申請需準備哪些文件？

申請書（線上申請免附）
定期租賃契約影本或電子契約
（須載明出租人、承租人、身分證字號、地址、租金、租期）
申請人金融機構帳戶證明

申請時需依個人身分狀況檢附相關證明文件，例如懷孕者須提供懷孕證明、具經濟或社會弱勢身分者須檢附弱勢身分證明文件，若有受監護人則需附上載有監護關係的戶籍資料；家庭成員中如有外籍人士，則須提供由內政部移民署核發的統一證號。

房東需要同意嗎？房東會被課稅嗎？

申請租金補貼時不需要取得房東同意，房客只要符合資格即可自行提出申請；一旦補貼核定通過，地方政府將依規定自動將房東認定為「公益出租人」。

房東可享

每屋每月租金收入 1.5 萬元免稅
房屋稅比照自用住宅優惠稅率

不過，實務上仍建議租客在申請前先與房東說明與溝通相關機制與影響，提前取得理解，有助於避免日後在稅務或租約認知上產生誤會。

補貼多久會入帳？如何查詢進度？

已起租者

自申請日起按月撥款

未起租者

自起租日開始撥款

進度查詢

申請完成後，可進入租金補貼線上申請系統，點選「進度查詢」，輸入身分證字號與健保卡號，即可查詢案件目前的審核進度。

＼點我查詢進度／

#住宅 #新制 #登記 #房屋稅 #租金補貼

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

2025-12-26 16:36 女子漾／編輯許智捷
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock

立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

行車抽菸、機車手持滑手機　罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

圖／達志影像
圖／達志影像

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

圖／shutterstock
圖／shutterstock

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#新制 #行車安全 #使用手機

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開，花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？

2026-01-15 11:20 女子漾／編輯周意軒
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖
尾牙前一定要看！2026抽獎禁忌與中獎技巧全公開　花家黑魔法、娜璉桌布真的有用？ 圖片來源 :@heartlipped X和花木蘭yt截圖

尾牙、春酒一到，辦公室空氣就會自動切換成「抽獎模式」：有人假裝佛系，其實手心全是汗；有人嘴上說隨緣，手機桌布早就換好。每年都會出現一批「中獎都市傳說」，2026討論度最高的三大派系，基本上就是花家黑魔法、吉伊卡哇護體、娜璉桌布玄學。以下整理成「９招技巧＋常見禁忌」，讓你在不迷信的前提下，幫自己多加一層心理Buff，至少抽獎那一刻看起來很有料。

2026尾牙春酒抽獎技巧 1：花家黑魔法先開聲，氣勢先贏一半

圖片來源 :花木蘭yt截圖
圖片來源 :花木蘭yt截圖

所謂「花家黑魔法」，最常見版本就是在抽獎前狂聽迪士尼《花木蘭》的歌〈以妳為榮〉，不少網友分享「聽完就中」的神奇經驗，甚至連便利商店都跟上話題，宣布店內不定期播放。實戰用法很簡單：抽獎前10到15分鐘，戴耳機、開單曲循環，讓自己進入「祖先都站我這邊」的自信狀態。

2026尾牙春酒抽獎技巧 2：娜璉桌布玄學，2026新一代「美輪明宏都市傳說」

如果你聽過當年「美輪明宏桌布之亂」，那你已經懂這種玩法的精髓：用一張照片，替自己建立「我今天會走運」的心理暗示。

而2026最紅的新主角，正是TWICE林娜璉。台灣媒體整理了大量網友回報，把手機桌布換成娜璉照片後，抽獎、發票、搶票都變順的案例，甚至出現「娜璉玄學」這種稱號。

圖片來源 :@heartlipped
圖片來源 :@heartlipped

實戰建議：抽獎當天才換也行，但請別邊換邊大喊「我一定會中」，低調一點更有儀式感。

2026尾牙春酒抽獎技巧 3：吉伊卡哇要帶哪隻？「吉祥物」這個語感就是主打

吉伊卡哇派的核心不是科學，是「可愛帶來好心情」。社群上確實有人分享帶著吉伊卡哇娃娃或吊飾去開會、去抽獎，結果真的中到獎金，還出現借同事接力沾喜氣的故事。

要問帶哪隻？最通用的答案就是：帶你最喜歡、最想被它守護的那隻。若你想更「諧音派」一點，優先選名字聽起來就很吉利、很討喜的角色，讓自己一路心情穩、笑容穩、氣場也穩。

圖片來源 :女子漾編輯拍攝
圖片來源 :女子漾編輯拍攝

2026尾牙春酒抽獎技巧 4：抽獎前的「禁忌」第一條：不要先講衰話、也不要先自我詛咒

很多人抽獎前會習慣性說「我一定不中啦」「我很衰啦」，這句話最可怕的點不在玄學，而在於它會讓你整個人縮起來。尾牙抽獎其實很吃現場狀態：你越緊張越彆扭，越容易在被叫到名字時反應慢半拍。所以禁忌不是神鬼，是你自己先把自己送走。把口頭禪改成「隨緣，但我今天狀態很好」，就夠了。

2026尾牙春酒抽獎技巧 5：抽獎前的「禁忌」第二條：別急著炫耀你的準備

你可以換桌布、可以聽神曲、可以口袋放小吊飾，但請不要一到會場就昭告天下「我今天準備齊全等著中」。這不是怕被破法，是避免變成全場焦點後給自己壓力，或讓同事起鬨、把你推到尷尬位置。低調，才是最強的幸運濾鏡。

2026尾牙春酒抽獎技巧 6：馬年穿搭小心機，用「土色系」把火氣壓穩

2026是馬年，社群也流行把生肖五行跟穿搭連在一起：用土色系去平衡火氣，讓整體氣場更穩。

你不需要全身卡其到像在荒野求生，只要在外套、包包、鞋、眼影或指甲選一個「大地色細節」，就能達成「看起來很會」的效果。

2026尾牙春酒抽獎技巧 7：紅色不是只能紅內褲，紅色小物更適合社畜日常

尾牙的紅色梗每年都會被玩到爛，但它之所以不退流行，是因為它真的很適合拍照、也很適合營造「喜氣上身」的狀態。比起走極端路線，你可以選一個「不會尷尬又看得出有準備」的紅色小物，例如紅色髮夾、紅色指甲、紅色耳環，或紅色手機殼的一角。可以戴上vacanza全系列飾品皆採用低敏925純銀製作，以「實踐馬」與「招財喵」為領銜主角紛紛躍上項鍊，輕鬆融入日常穿搭，祈願耳飾再加碼推出「財富雞」、「結緣兔」、「汪旺犬」，集結戀愛、財富、以及好人緣祝福！系列更推出周邊御守，繡上yeeee pottery品牌小標，配合金、木、水、火、土五行元素推出五款御守香氛包，相生相剋，萬物平衡，恰恰與陶藝家李亭儀的心意相通，期許面對新的一年，達成所有的目標之前能提醒自己好好休息，平衡生活與理想。

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供
vacanza 攜手歡樂陶一家陶藝工作室（yeeee pottery），以全新靈感「我的願望小福獸 Let your wish stay」延伸經典「祈願生肖系列」。圖片來源：vacanza　提供

2026尾牙春酒抽獎技巧 8：手寫紅字許願法，讓你抽獎時更專注

有一派玩法是「手寫紅字」，例如把想中的獎項或金額用紅筆寫在小紙條上，當成口袋護身符，主打偏財運加成。用更現代的角度看，它其實就是「具象化目標」：你越清楚自己想要什麼，越不容易在抽獎過程心態崩壞、越能保持穩定。

2026尾牙春酒抽獎技巧 9：抽獎前先把「名字辨識度」拉滿

這招很務實：尾牙現場常常音響炸裂、主持人語速快，名字又容易撞音。你可以在抽獎前就把座位、動線、上台路線想好；如果公司允許名牌、桌牌，讓自己的識別更清楚也更好。這不算玄學，是降低「叫到你卻沒反應」這種社死風險。

《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方
《何百芮的地獄毒白》圖片來源:官方

#紅色 #娜璉 #禁忌 #分享 #吉伊卡哇 #年終尾牙

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

2026-01-05 14:31 女子漾／編輯許智捷
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路

一名年僅 24 歲、剛畢業不久的女大學生，因長期出現胃部不適前往就醫，沒想到檢查結果卻被診斷為胃癌末期，消息曝光後引發關注，也再度掀起「胃癌年輕化」的討論。

根據陸媒報導，該名患者回憶，學生時期至少有兩年時間，幾乎天天以校門口的燒烤、串串香作為正餐，口味偏重、辛辣，卻未特別留意對身體的影響。主治醫師指出，患者確診時病程已進入晚期，錯過早期介入的黃金治療時機。

胃癌之所以特別棘手，在於早期症狀極不明顯，常與胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流高度相似，不少患者因此掉以輕心，延誤就醫。臨床觀察發現，真正值得警覺的往往是症狀持續時間拉長、且逐漸加重。若相關不適超過兩週仍未改善，就應及早就醫評估。

當病情進展到中後期，常會出現以下四大典型警訊。

1. 反覆出現的上腹部疼痛與不適

最常見的表現為上腹部隱隱作痛、悶痛，或伴隨脹氣、灼熱感。與一般胃痛不同的是，胃癌引起的不適服藥後往往無法明顯緩解，反而會隨時間出現頻率增加、程度加劇的情形。有些患者在進食後疼痛反而暫時減輕，容易誤以為只是潰瘍或飲食問題，這也是臨床上常見的「誤判陷阱」。

2. 消化功能異常與進食困難

部分患者會出現「吃沒幾口就覺得飽」的快速飽足感，明明食慾尚可，卻很快感到胃部撐滿，與腫瘤影響胃壁伸展能力有關。若腫瘤位於胃出口，可能導致食物排空受阻，引發噁心、嘔吐；若位於胃入口，則可能出現吞嚥卡卡、進食疼痛等狀況，這些症狀都不宜單純視為腸胃功能失調。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 食慾下降與不明原因體重減輕

在沒有刻意減肥的情況下，半年內體重下降超過 5% 到 10%，是惡性腫瘤的重要警訊之一。患者常同時出現食慾不振，對原本喜愛的食物失去興趣，甚至排斥油膩飲食。

4. 消化道出血與貧血症狀

當腫瘤表面出血，血液經胃酸作用後會變黑，排出時形成柏油狀黑便，是典型卻容易被忽略的症狀。若長期微量出血，還可能導致慢性貧血，出現臉色蒼白、疲倦、頭暈或活動時易喘。若出血量較大，少數患者可能出現嘔血或咖啡渣狀嘔吐物，這類情況多半已屬較晚期，應立即就醫。

年輕胃癌的 4 個「隱藏殺手」

除了長期攝取高鹽、燒烤、辛辣飲食外，醫師指出，年輕胃癌往往還與以下四大因素交互影響有關：

1. 幽門螺旋桿菌感染

幽門螺旋桿菌被認為是胃癌最主要的致病因子，約 9 成胃癌與其相關。長期感染可能導致慢性胃炎、萎縮性胃炎與腸化生，最終演變成癌症，年輕族群常因共食、共用餐具而不自覺感染。

2. 抽菸與飲酒的協同效應

尼古丁會降低胃黏膜血流，酒精則會破壞胃黏膜防禦屏障，兩者合併使用時，會加速致癌物質在胃部的吸收。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 亞硝基化合物攝取

香腸、臘肉、燒烤等加工或高溫料理食物中，容易產生亞硝胺類致癌物，在胃酸環境下風險更高。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

4. 家族遺傳因素

雖然僅占少數，但若帶有 CDH1 等相關基因突變，將大幅提高遺傳性瀰漫型胃癌風險，且好發於年輕女性。

2026 年起胃癌納入第 6 癌篩檢　

因應胃癌防治需求，政府已自 2026 年 1 月 1 日起，正式將胃癌納入全國性「第 6 癌篩檢」。

圖／衛生福利部
圖／衛生福利部

篩檢對象為 45 至 74 歲民眾，終身可接受一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，若結果為陽性，後續除菌治療與追蹤也可獲補助。醫師也提醒，雖然年輕族群未列入公費對象，但若有家族史或長期胃部不適，仍可考慮自費檢測。

外食族可從日常「保胃」

醫師建議，經常外食或愛吃宵夜的民眾，可從生活中降低風險，包括多攝取富含維生素 C 的蔬果，有助阻斷亞硝胺生成；優格、綠茶、花椰菜等食物，也被認為有助抑制幽門螺旋桿菌活性。

此外，避免共杯共食、使用公筷母匙，以及減少燒烤、加工食品攝取，都是預防胃癌的重要日常習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#胃癌 #食物 #胃酸 #體重 #咖啡

18+