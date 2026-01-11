培根馬鈴薯煎餅 滿足開始的早晨

2026-01-11 11:30 isa小眼睛

培根馬鈴薯煎餅

炒得微焦的培根與洋蔥，

香氣濃，

再加進馬鈴薯裡煎成餅，

一道不複雜、

卻讓人整天心情都好的早餐選擇。

 

預備食材

馬鈴薯 2-3 顆

培根 2 片

洋蔥 1/4 顆

鹽 1 小匙

九層塔 8 片

 

料理步驟

1. 先把馬鈴薯切塊，用電鍋先蒸熟，把九層塔切末。


2. 把洋蔥跟培根切丁，先下一匙油炒香洋蔥，再加入培根一起炒。


3. 把炒過的洋蔥培根，跟蒸好的馬鈴薯混再一起，還有九層塔末，再加入鹽跟白胡椒調味，把所有食材混在一起，捏成圓球再拍扁一點，然後放在鍋子裡面煎。（也可以拍一點麵粉在表面上）


4. 放油，下鍋煎，煎到兩面金黃，完成❤

isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#天心 #健康飲食 #健康食譜 #食譜DIY

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
往下滑看更多精彩文章
總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

編輯推薦

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
往下滑看更多精彩文章
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

2026-01-05 14:31 女子漾／編輯許智捷
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路
24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！圖／翻攝網路

一名年僅 24 歲、剛畢業不久的女大學生，因長期出現胃部不適前往就醫，沒想到檢查結果卻被診斷為胃癌末期，消息曝光後引發關注，也再度掀起「胃癌年輕化」的討論。

根據陸媒報導，該名患者回憶，學生時期至少有兩年時間，幾乎天天以校門口的燒烤、串串香作為正餐，口味偏重、辛辣，卻未特別留意對身體的影響。主治醫師指出，患者確診時病程已進入晚期，錯過早期介入的黃金治療時機。

胃癌之所以特別棘手，在於早期症狀極不明顯，常與胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流高度相似，不少患者因此掉以輕心，延誤就醫。臨床觀察發現，真正值得警覺的往往是症狀持續時間拉長、且逐漸加重。若相關不適超過兩週仍未改善，就應及早就醫評估。

當病情進展到中後期，常會出現以下四大典型警訊。

編輯推薦

1. 反覆出現的上腹部疼痛與不適

最常見的表現為上腹部隱隱作痛、悶痛，或伴隨脹氣、灼熱感。與一般胃痛不同的是，胃癌引起的不適服藥後往往無法明顯緩解，反而會隨時間出現頻率增加、程度加劇的情形。有些患者在進食後疼痛反而暫時減輕，容易誤以為只是潰瘍或飲食問題，這也是臨床上常見的「誤判陷阱」。

2. 消化功能異常與進食困難

部分患者會出現「吃沒幾口就覺得飽」的快速飽足感，明明食慾尚可，卻很快感到胃部撐滿，與腫瘤影響胃壁伸展能力有關。若腫瘤位於胃出口，可能導致食物排空受阻，引發噁心、嘔吐；若位於胃入口，則可能出現吞嚥卡卡、進食疼痛等狀況，這些症狀都不宜單純視為腸胃功能失調。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 食慾下降與不明原因體重減輕

在沒有刻意減肥的情況下，半年內體重下降超過 5% 到 10%，是惡性腫瘤的重要警訊之一。患者常同時出現食慾不振，對原本喜愛的食物失去興趣，甚至排斥油膩飲食。

4. 消化道出血與貧血症狀

當腫瘤表面出血，血液經胃酸作用後會變黑，排出時形成柏油狀黑便，是典型卻容易被忽略的症狀。若長期微量出血，還可能導致慢性貧血，出現臉色蒼白、疲倦、頭暈或活動時易喘。若出血量較大，少數患者可能出現嘔血或咖啡渣狀嘔吐物，這類情況多半已屬較晚期，應立即就醫。

年輕胃癌的 4 個「隱藏殺手」

除了長期攝取高鹽、燒烤、辛辣飲食外，醫師指出，年輕胃癌往往還與以下四大因素交互影響有關：

1. 幽門螺旋桿菌感染

幽門螺旋桿菌被認為是胃癌最主要的致病因子，約 9 成胃癌與其相關。長期感染可能導致慢性胃炎、萎縮性胃炎與腸化生，最終演變成癌症，年輕族群常因共食、共用餐具而不自覺感染。

2. 抽菸與飲酒的協同效應

尼古丁會降低胃黏膜血流，酒精則會破壞胃黏膜防禦屏障，兩者合併使用時，會加速致癌物質在胃部的吸收。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

3. 亞硝基化合物攝取

香腸、臘肉、燒烤等加工或高溫料理食物中，容易產生亞硝胺類致癌物，在胃酸環境下風險更高。

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

4. 家族遺傳因素

雖然僅占少數，但若帶有 CDH1 等相關基因突變，將大幅提高遺傳性瀰漫型胃癌風險，且好發於年輕女性。

2026 年起胃癌納入第 6 癌篩檢　

因應胃癌防治需求，政府已自 2026 年 1 月 1 日起，正式將胃癌納入全國性「第 6 癌篩檢」。

圖／衛生福利部
圖／衛生福利部

篩檢對象為 45 至 74 歲民眾，終身可接受一次免費幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，若結果為陽性，後續除菌治療與追蹤也可獲補助。醫師也提醒，雖然年輕族群未列入公費對象，但若有家族史或長期胃部不適，仍可考慮自費檢測。

外食族可從日常「保胃」

醫師建議，經常外食或愛吃宵夜的民眾，可從生活中降低風險，包括多攝取富含維生素 C 的蔬果，有助阻斷亞硝胺生成；優格、綠茶、花椰菜等食物，也被認為有助抑制幽門螺旋桿菌活性。

此外，避免共杯共食、使用公筷母匙，以及減少燒烤、加工食品攝取，都是預防胃癌的重要日常習慣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#胃癌 #食物 #胃酸 #體重 #咖啡

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
往下滑看更多精彩文章
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

2025-12-26 16:36 女子漾／編輯許智捷
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock

立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

編輯推薦

行車抽菸、機車手持滑手機　罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

圖／達志影像
圖／達志影像

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

圖／shutterstock
圖／shutterstock

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#新制 #行車安全 #使用手機

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
往下滑看更多精彩文章
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看

2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看

2026-01-06 17:43 女子漾／編輯許智捷
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看。圖／Netflix
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看。圖／Netflix

2026 年被視為台灣預防醫療體系的重要轉捩點。除長照 3.0 推動醫照整合外，政府同步啟動多項預防醫療新制，包括公費疫苗接種流程簡化、癌症公費篩檢項目由原本 5 項擴增至 6 項，正式納入胃癌篩檢，希望透過制度調整，強化「早期發現、早期介入」的健康防線。

編輯推薦

成人肺炎鏈球菌疫苗改制　一針完成接種

圖／疾管署
圖／疾管署

自 2026 年 1 月 15 日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種制度將全面調整。新制改採新型 20 價（PCV20）或 21 價結合型疫苗，由過去需分別接種 13 價與 23 價兩劑，簡化為單劑完成，保護力與舊制兩劑相當。

圖／疾管署
圖／疾管署

公費適用對象包含 65 歲以上長者、55 至 64 歲原住民，以及 19 至 64 歲具高風險慢性病或免疫功能不全族群。

新冠疫苗開放期間限定公費接種

圖／疾管署
圖／疾管署

因應病毒持續變異，政府規劃於 2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期間，提供 6 個月以上全民免費接種最新型新冠疫苗。後續是否延長，將視施打率與疫情發展進行評估。

六大癌症公費篩檢全面擴大　胃癌首度納入

圖／新竹市衛生局
圖／新竹市衛生局

2026 年起，政府公費癌症篩檢項目擴增為六大類，並同步調整篩檢年齡與條件。新增的胃癌篩檢，提供 45 至 74 歲民眾終身一次糞便幽門螺旋桿菌檢測。

肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，針對具家族史者下修至男性 45 歲、女性 40 歲，或吸菸史達 20 包年以上者，每 2 年可接受一次檢查。大腸癌篩檢年齡亦下修，一般民眾為 45 至 74 歲，具家族史者可自 40 歲起接受篩檢。

乳癌篩檢全面放寬至 40 至 74 歲女性，每 2 年一次；子宮頸癌則維持 25 歲以上女性可做抹片檢查，並於 35、45、65 歲加做 HPV 檢測。口腔癌篩檢適用於 30 歲以上有嚼檳榔或吸菸者，原住民則自 18 歲起納入。

成人健檢年齡維持 30 歲　攔截三高年輕化

為因應高血壓、高血糖、高血脂年齡層下移趨勢，成人預防保健健檢門檻正式下修至 30 歲。

30 至 39 歲每 5 年可檢查一次
40 至 64 歲每 3 年一次
65 歲以上則每 1 年一次

檢查內容包含基本身體檢查、血液生化、尿液分析及慢性病風險評估。

健康幣制度試辦　完成篩檢可累積點數

衛福部預計最快於 2026 年第一季試辦「健康幣」制度，透過 APP 紀錄民眾完成公費篩檢、疫苗接種與社區健康活動情形，累積點數後可用於折抵健保部分負擔，或兌換健康相關商品與合作藥局優惠。

衛生單位建議，年滿 30 歲的民眾可主動預約家醫科診所進行免費成人健檢；家中若有長輩，亦可確認是否已接種肺炎鏈球菌疫苗，尚未接種者可於 1 月 15 日後依新制完成一針接種，以提升保護力。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#癌症 #新制 #胃癌 #肺炎 #疫苗接種 #公費篩檢

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！
往下滑看更多精彩文章
5 大最有家庭責任感生肖！有錢先顧家，把安心放在第一順位

5 大最有家庭責任感生肖！有錢先顧家，把安心放在第一順位

2025-12-19 11:08 女子漾編輯/周意軒
5 大最有家庭責任感生肖！有錢先顧家，把安心放在第一順位。圖／《苦盡柑來遇見你》、《壞媽媽》劇照
5 大最有家庭責任感生肖！有錢先顧家，把安心放在第一順位。圖／《苦盡柑來遇見你》、《壞媽媽》劇照

面對金錢，有些人習慣先滿足自己，有些人卻總是第一時間想到家人。命理老師小孟指出，在這些生肖眼中，錢不只是享受的工具，而是一種責任與照顧的延伸。他們寧願少買一點、少玩一次，也要讓家裡的生活更穩定、日子更安心。一起來看看，哪些生肖天生就是「顧家型代表」。

編輯推薦

第 5 名｜生肖狗：把責任當成本能的守護者

生肖狗對家庭有極強的使命感，認為照顧家人是理所當然。這筆錢不會被隨意花掉，而是實際投入在家庭所需，像是更換老舊家電、添購保健用品，或直接存作家庭預備金。他們花錢的原則很簡單：家人安心，比什麼都重要。

跟最好的朋友談戀愛，無論是日常看電影還是重要的時刻，你們都能夠彼此支持。圖/123RF圖庫
跟最好的朋友談戀愛，無論是日常看電影還是重要的時刻，你們都能夠彼此支持。圖/123RF圖庫

第 4 名｜生肖羊：用溫柔把家撐起來

內心細膩的生肖羊，非常在意家庭的溫度與情感連結。拿到這筆錢後，往往會用在提升生活細節上，例如改善居家環境、替長輩添購實用品，或準備貼心的日常用品。他們不張揚付出，卻默默讓家裡更舒適、更有歸屬感。

第3 名｜生肖兔：把安全感放在第一位

對生肖兔而言，家庭穩定就是最大的依靠。這筆錢會被仔細規劃，用在提升居住品質或照顧家人需求上，像是換新寢具、準備營養餐食等。雖然花費看似不大，卻能在日常中累積滿滿的安心感。

即將走進2026年，戀愛沒有變簡單，妳很可能打開對話框，直接問AI戀愛問題。圖/123RF圖庫
即將走進2026年，戀愛沒有變簡單，妳很可能打開對話框，直接問AI戀愛問題。圖/123RF圖庫

第 2 名｜生肖牛：用實際行動扛起整個家

務實的生肖牛，對金錢有明確用途與長遠思考。他們傾向將這筆錢用於補貼家庭支出、儲蓄生活基金，或購買耐用且必要的物品。比起即時享樂，他們更在意的是，未來遇到任何狀況，家裡都有足夠底氣應對。

第 1 名｜生肖豬：把錢變成家的幸福感

生肖豬心中的幸福很單純，只要家人能聚在一起，就是最好的享受。這筆錢常被用來安排家庭小旅行、聚餐，或添購能全家共享的娛樂用品。他們花錢時最在意的不是價格，而是能不能讓一家人留下快樂回憶。

圖／Freepik
圖／Freepik

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#金錢 #星座運勢 #生肖運勢

熱門文章

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力
hotNews__list__item--img

24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

最新文章

培根馬鈴薯煎餅 滿足開始的早晨

培根馬鈴薯煎餅 滿足開始的早晨

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #天心

isa小眼睛 2026.01.11 22
一日美齒不是夢！網友最怕十大做假牙困擾　用科技解決牙齒煩惱

一日美齒不是夢！網友最怕十大做假牙困擾　用科技解決牙齒煩惱

#食物 #分享 #清潔

網路溫度計DailyView 2026.01.10 173
醬香蘿蔔絲炒豆干

醬香蘿蔔絲炒豆干

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #便當

isa小眼睛 2026.01.10 12
濕冷雨季體感不適？日常習慣與穿搭的舒適度整理

濕冷雨季體感不適？日常習慣與穿搭的舒適度整理

#機能 #天氣 #穿搭

潮健康 2026.01.09 24
冬天體味為何可能更明顯？從細菌與生活習慣談起

冬天體味為何可能更明顯？從細菌與生活習慣談起

#體味 #皮膚 #肌膚

潮健康 2026.01.09 16
口服 A 酸真的很可怕嗎？皮膚科帶你一次解析常見副作用與注意事項

口服 A 酸真的很可怕嗎？皮膚科帶你一次解析常見副作用與注意事項

#皮膚 #痤瘡 #保養

潮健康 2026.01.09 30
吃什麼容易影響脹氣？營養師整理 6 類常見易產氣食物

吃什麼容易影響脹氣？營養師整理 6 類常見易產氣食物

#脹氣 #食物 #益生菌

潮健康 2026.01.09 23
醬香炒豆干 熟悉的鹹香

醬香炒豆干 熟悉的鹹香

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2026.01.09 12
白玉蝴蝶不落幕——寫給退休後，依然盛放的人生風華

白玉蝴蝶不落幕——寫給退休後，依然盛放的人生風華

#舞台 #生命 #禮物

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.01.08 62
火鍋吃冬粉比較健康？營養師點名 ：火鍋族恐踩 4 大熱量陷阱、這樣吃反而熱量更高

火鍋吃冬粉比較健康？營養師點名 ：火鍋族恐踩 4 大熱量陷阱、這樣吃反而熱量更高

#熱量 #冬粉

女子漾／編輯許智捷 2026.01.08 118
18+