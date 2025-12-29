宮保豆腐 溫柔也能帶點火氣

張兆志對許允樂最深的愛，是我愛你，所以放手讓你幸福。許允樂再婚李玉璽的消息傳出時，網路上一片祝福，卻也同時心痛了。

因為13個字。

許允樂的前夫張兆志在臉書上寫下短短13個字：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

沒有戲劇化的自白，沒有刻意的瀟灑，卻讓人一瞬間懂了什麼叫做成熟的愛。不是不愛了才離婚，而是太愛了。

許允樂與張兆志從交往到結婚，兩人整整愛了十年。離婚後兩年，兩人始終沒有說過對方一句壞話。

甚至，當許允樂被謠言攻擊、精神瀕臨崩潰時，站出來替她擋刀的，就是已經離婚的前夫張兆志。

很多人不解：不是離婚了嗎？不是不愛了嗎？現在這樣，是在演哪一齣？但真相其實很殘酷，也很溫柔。他們離婚，從來不是因為不愛。

有些愛，輸在現實，不是輸在感情。

張兆志35歲就做了永久結紮。他很清楚，自己不適合成為父親。而許允樂，想當媽媽。這不是誰對誰錯，而是人生方向的分岔。

他們為了這件事，反覆討論了一年半，分居了半年，哭過、掙扎過、努力過。張兆志告訴許允樂，能坦承說出真心話，給對方做選擇的自由這才是愛。

最後，張兆志選擇了放手。不是因為他比較灑脫，而是因為他知道如果繼續留下來，會拖住她的人生。

離婚兩年後，他仍坦言自己一直愛著許允樂。但愛，沒有變成佔有。而是選擇退一步，讓她有機會走向她想要的人生版本。

許允樂找到李玉璽的幸福，張兆志選擇放手，這才是愛最痛也最溫柔的樣子

痛沒關係，不要沒事。

離婚後的許允樂，並沒有立刻迎來童話。

她曾說，自己在一個「離希望很遠的地方」，不管遇到什麼事，口頭禪都是：「不會痛、沒事。」

直到有一天，李玉璽溫柔地對她說：「痛沒關係，不要沒事。」那一刻，她終於不用再假裝堅強。

許允樂說家裡的貓會讓他過敏，他卻慢慢免疫，到最後，還能跟貓一起睡。他說我想跟妳結婚，許允樂說我願意。

許允樂寫下那句帶著遲疑、卻充滿希望的話：「搞不好！有機會一起到老。」

這不是每個人都該複製的童話。這個故事很美，但它不是一個鼓勵大家「先結婚再說」的範本。

因為現實裡，不是每段離婚都能如此體面，也不是每個人，都能在第二次選擇裡，剛好遇到那個接得住你的人。

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福：一段沒有變質的愛情告別式

所以，這個故事真正該被記住的，不是「再婚多幸福」，而是有些事，真的要在婚前想清楚。

不要以為結婚後可以改變對方。不要以為愛可以撐過一切差異。不要把人生最核心的選擇，拿來賭。因為不會改變的事，真的就是不會改變。

他們是離婚夫妻的典範，也是未婚者的警鐘。

張兆志與許允樂，示範了什麼叫做「好好分開」。

沒有把彼此拖進怨偶的深淵，沒有在耐心被磨光後，活成最醜陋的樣子。他們用離婚，保全了彼此的尊嚴。也提醒我們，婚姻不是只靠愛就能走下去的。

願我們都能在進入婚姻之前，誠實面對自己的渴望與界線。

如果方向一致， 也許真的有機會，一起到老。