瑞士薯餅 慢煎出金黃早晨

2025-12-20 11:30 isa小眼睛

一點鹽、一點油，

刨好的馬鈴薯，

用奶油慢慢煎成一張圓圓金黃餅，

簡單但滿足的「瑞士薯餅」，

簡單又好吃，

必須要試試的阿!

 

預備食材

馬鈴薯 2 顆

黑胡椒粉 1 小匙

奶油 20 g

鹽 1 小匙

番茄醬

 

料理步驟

1. 先把馬鈴薯洗乾淨刨成絲，加入鹽和胡椒粉調味，然後揉成球狀，稍微壓一下，變成一片薯餅。


2. 下一點奶油，把馬鈴薯絲做的餅放進去煎。

3. 兩面都煎到金黃略焦，然後起鍋後再切塊，加一點番茄醬。完成❤


isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#瑞士 #健康飲食 #健康食譜 #食譜DIY

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

2025-11-28 17:31 失敗要趁早 - 張念慈

今天一則新聞讓人很心疼。

北一女中一位18歲的女孩，選擇在晚自習的時候，從高樓墜下，從此遠離這個世界。爸媽悲痛的說，女兒在校學習正常，沒有異狀。

我相信，每個孩子的爸媽一定都極其疼愛孩子，也願意聽孩子說，更願意在孩子挫折時，陪伴在一旁。

我不知道這這個孩子為什麼選擇離開人世？也許是課業壓力、也許是人際關係、也許是剛好有一些我們不知道的坎，孩子就是跨不過去，又不知道怎麼說，自己心裡過不去，只好無奈的登出世界。

我想到自己跑社會新聞多年，採訪過不少年輕生命殞落的新聞。最多家屬說的，就是「他看起來都好好的啊？」「真的不知道為什麼他會選擇走上絕路？」

這些孩子，大多是第一志願高中、有的是頂大資優學生、甚至有準博士生。沒有一個人，不是前途光明，未來充滿無限可能。

壓垮這些孩子的，不是成就「不好」，而是成就「沒有別人好」。

這些孩子，從小到大都是優勝者，班排第一名、校排第一名、市長獎畢業，家裡的獎狀、獎牌堆的到處都是。

但隨著年紀越長，每一個升學階段層層篩選，留在身旁的同儕，都是跟自己一樣厲害的人，甚至會有「再怎麼努力都無法超越」的學霸。

為什麼我已經那麼努力了，還是沒辦法前三名？為什麼我已經逼自己到絕境還是考不好，別人卻輕輕鬆鬆可以拿到高分？我考這種成績，回到家怎麼跟爸媽交代？別人會不會笑我？

還有一些人，成績依然很優秀，但也許是在人際關係上遇到挫折，感情上不順遂、外表焦慮，這些一點一點累積的小事，都成了心頭極重的壓力。

很多時候，不是老師責罵、也不是爸媽苛責，完全就是孩子自己心裡過不去。我明明以前做什麼都可以，現在不行了，我這輩子毀了。

太想表現完美，不願意辜負大家的期待，當結果不如己意，孩子們好怕坦承脆弱就是輸了，只能假裝堅強、假裝沒有異狀。

最後，那個已經被「我不完美、我讓人失望」折磨殆盡的自己，只能走上絕路。

我的女兒就讀的是入學必須考試的私立國中，在公立國小快樂長大的她，考進數理資優班，卻是痛苦的開始。

班上一堆都是拿過數學競賽的選手，很多人從幼兒園就開始補習，女兒再怎麼努力都跟不上，成績永遠都是班上倒數。

為了趕上進度，她每天熬夜寫功課、做測驗；她的笑容，越來越少，眼神也越來越漠然。

每天連絡簿都會有考試成績，我們每天討論的內容只剩下「考得怎麼樣」，親子關係更是惡化到極點。

後來，我想開了。

我跟女兒說「你不管考得怎麼樣，你都是我引以為傲的女兒啊！」「不要擔心，我們只要知道哪裡不會，學起來就好。」

我更告訴女兒「我只在乎你快不快樂，有沒有健健康康的。」

每天出門，我一定抱抱、親親她，說「愛妳喔！」她回到家，我也會跳著去抱她「我女兒怎麼那麼可愛。」

成績和聯絡簿？我不看了。

只有快月考的時候，我會小小問一下「有不懂得可以問唷！」「媽媽跟爸爸在這裡，隨時等你問。」我們陪她，一起去圖書館念書。

不管怎麼樣，我們都在你旁邊。不管怎麼樣，你永遠都是我們的驕傲。這是我想告訴女兒的唯一的一件事。

活著就很好。好好的，活在我們身旁就好。

每個孩子都是脆弱的。孩子的心靈，總是矛盾得又自卑又自大。害怕自己不夠好，但又想要裝強渴望被別人認同。

其實，每個孩子早就都是人生勝利組了。

每一次正常受精，都是數百萬個精子奮力在競賽，最後只有一個精子能勝出結合卵子，成為生命。

沒有一個孩子的出生，不是人生勝利組。

看到孩子的好，看到孩子的光亮點，鼓勵孩子喜歡、欣賞自己，同時也接納孩子可以不好、陪孩子面對自己的不足。

每個孩子都已經很努力了，大人能做到最重要的一件事，就是讓他知道：不完美也可以被擁抱。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#媽媽 #精子 #生命 #心理勵志文章

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

2025-12-01 19:30 國文老師｜謝蓁
邱澤＆許瑋甯
邱澤＆許瑋甯

從執教鞭到收喜帖：歲月教會我們的愛與溝通

近日的好日子特別多，空氣中似乎都瀰漫著喜糖的甜味。連續參加了幾位昔日學生的婚禮，看著他們在紅毯上幸福的模樣，我在台下既感嘆歲月的如白駒過隙，眼眶也被那一抹真摯的笑容沾濕。

【那年夏天，我們一起長大】

回想初入補教界的那段青蔥歲月，我還不是站在台上的授課師，而是那位無所不能的「帶班導師」。導師，說穿了就像是孩子們的「全能保母」。從便當有沒有訂到、晚餐有沒有準時送達，到教室冷氣是否涼爽、白板筆有沒有水，這些瑣碎的柴米油鹽，都是我當時的大事。而在這些行政庶務之下，更多的是對『人』的關懷。

我們不僅是授課師與學生之間、家長孩子之間溝通的橋樑，更是孩子心靈的避風港。青春期的孩子，心裡藏著無數秘密：成績的焦慮、同儕的摩擦、與父母的代溝，甚至是對未來的迷惘。青春期那種說不清道不明的煩躁，他們未必敢跟父母說，卻願意選擇信任眼前這個陪伴他們的大人，那份信任，是我職業生涯最珍貴的勳章。

因為朝夕相處，因為深度參與了彼此的生命，即便到了現在，我與第一屆的學生和家長們仍保持著聯繫。他們對我而言，早已不只是學生，更像是自己的弟弟妹妹。看著當年那些稚氣未脫的臉龐，如今邁向成家立業的人生新階段，那份感動，難以言喻。

【愛情最好的模樣：對的時間，遇見懂你的人】

看著學生步入禮堂，不禁讓人聯想到邱澤許瑋甯那段令人動容的愛情。許多人羨慕他們的浪漫，但我看見的，是歷經千帆後的「懂得」。

年輕時的我們，或許都曾像飛蛾撲火般渴望轟轟烈烈的愛情。以為愛就是要用力撕扯、大聲證明，卻往往在激情過後，只剩下互相的不解與怨懟。直到分開，都還不明白為何當初的互相吸引，最終會變成兩敗俱傷。

隨著年歲漸長，我們才終於明白，像邱澤與許瑋甯那樣，在彼此最成熟的時間點相遇，磨去了尖銳的稜角，學會了溫柔的表達，才是愛情最舒適的形狀。真正的幸福，不是驚天動地的誓言，而是細水長流的陪伴；是兩個人在一起，把平凡無奇的日子過得踏實安穩。

婚姻的修煉：把「謝謝」掛嘴邊，把「溝通」放心間】

然而，婚禮只是序幕，婚後的柴米油鹽醬醋茶，才是真實人生的修羅場。

來自不同家庭的兩個人，生活習慣與價值觀的磨合在所難免。我們都要戒掉「你應該懂我」、「你應該知道我」的壞習慣。成年人的世界，白天的工作已是槍林彈雨，回到家，這裡應該是溫暖的堡壘，而非另一個冷戰的戰場。若總是得理不饒人，只會將愛意消磨殆盡。

所謂的溝通，不是爭個輸贏，而是交換彼此的脆弱與需求。試著把『你怎麼總是......』換成『我希望我們可以......』；把指責換成感謝。當我們願意放下防備，承認自己需要對方，家才會從冰冷的房子，變回溫暖的歸宿。

昨天，新人家長請我跟學生分享婚姻經營之道。我想了想，其實沒有什麼深奧的秘訣。多為對方設想一點，多將「感謝」說出口，讓對方的付出被看見、被珍惜。

千言萬語彙整成二字，唯有「溝通」，才是通往長久幸福的不二法門。

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#邱澤 #結婚 #婚姻 #許瑋甯 #家庭溝通

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19 17:59 女子漾／編輯周意軒
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX

#老師 #內心 #射手座 #水瓶座 #獅子座

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

2025-12-01 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

2025正式邁入最後一個月

年度願望清單若尚未完成

快加把勁讓它實現在今年

或評估後確定爽快放棄~!!

沒啦~

有時候真的不用追求完美

覺得要完全準備好才開始

就算每天僅一點點正向改變

累加下來成效也是相當驚人

即便只是日常習慣的微調

早半小時睡、多喝杯溫水

改變夜宵食物、多爬層樓梯等

小到不行的日常習慣

卻直接改變整個體態精神狀況~!!

諸如此類

當然也適用各種計劃或目標

歲末年終檢視年度期望清單外

也重整影響身心健全的人事物吧

至於心靈排毒

出社會走跳久了

就會發現總有些人

喜歡隨意把人逼瘋

再拉著大家一起看你發瘋

關鍵時刻還頂著道德大帽子

指責你就是⋯& 才會⋯

面對這狀況

正面迎戰有啥意思

只管轉身離開就好

剩下的隨他們鬧去

就是場爛戲管人家怎麼演

從容的從自己人生下架這些咖吧!!

#遠離毒害#下架有毒者#人生很貴垃圾就丟

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#排毒 #食物 #帽子 #工作職場

❤親子關係❤值得記錄~小學最後一場☆運動會★

❤親子關係❤值得記錄~小學最後一場☆運動會★

2025-11-30 16:42 Belinda的玩美甜蜜窩

#天公也做美

#意義深遠的運動會❤

咱們某娃小學最後一場

一路從小一的稚嫩

到今日資深屁顛顛

各環境成長歷程果真都一樣呀

一年一度的運動會

也是唯一六年我們都到場的盛會

出席率比家長會還穩定呢~

今年被指派為班級舉牌手❤

或許該身分具某象徵意義

總之某娃開心的接下

& 筆挺挺的傲嬌入場

舉牌手對家長而言

就是可以快速找到自家小孩

畢竟各種隊形都站在第一個

就算距離遙遠也能快速對焦找到小孩

高年級就是代表站好站滿

從開幕到閉幕站草皮中央

聽著每位貴賓致詞並乖巧回應

((像校長好、委員好、好~...))

至於家長們~

就散落在校園各角落陪等囉

慶幸一路走來遇到的貴人

即便歷經叛逆亂流、恐龍家長等

老師與家長間只要信任基礎夠

給孩子多點空間跟彈性

總會走到雙方都能接受的平衡點

年紀再小也有屬於她們的社交模式

大人真不必一點風吹草動就瞎起舞

過分介入會養出毫無判斷力的媽寶

我真的不希望某娃長成那樣~

時間不等人

小孩也是瞬間就長大

人生不會只有某個部分

如何兼顧家庭、工作等都是智慧

感謝公司暨每年1天有薪#親子假❤

今年勞動節再送7天有薪#員工關懷假❤

真的是幸福企業的表率呢~!!

#親子互動#幸福企業#有薪親子假#有薪員工關懷假

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#親子 #老師 #校園 #育兒教養 #工作職場

天冷不用動！研究指「冬天多看帥哥」有益？竟有這些神奇功效

天冷不用動！研究指「冬天多看帥哥」有益？竟有這些神奇功效

#顏值 #療癒 #多巴胺 #漫畫

女子漾 /編輯周意軒 2025.12.18 413
18+