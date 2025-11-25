XO醬大白菜拌麵 簡單不將就

2025-11-25 12:00 isa小眼睛

忙碌的日子，

有時候只想快快煮點什麼填飽肚子，

但又不想隨便應付。

這時候，一碗「XO醬大白菜拌麵」，

剛剛好。

 

大白菜的甜，

配上XO醬的鹹香，

再把熱騰騰的麵條拌進去，

每一口都有香氣、有飽足，

還藏著一點小小的滿足感。

 

預備食材

麵 1 小把

大白菜 1 碗

黑木耳 1 小片

昆布高湯醬油 1 大匙

鹽 1 點點

油 1 點點

XO干貝醬 1 大匙

 

料理步驟

1. 把大白菜跟黑木耳切絲。


2. 先煮麵條。


3. 煮熟後，加入一點昆布高湯醬油，一點點鹽調味，一點點油拌一拌。


4. 水煮大白菜跟黑木耳，煮熟就好。


5. 放在麵上面。


6. 完成~

isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#健康飲食 #健康食譜 #食譜DIY

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
往下滑看更多精彩文章
❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

❤邏輯一致❤新鞋落地~完美詮釋人際關係

2025-11-09 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

每次新鞋落地❤

到家雙腳得以安好毫無傷口

真心覺得充滿感謝~!!

天冷無雨的天氣

是最佳新鞋落地氣候

夏天通常磨的有慘烈

即便試穿時都覺得好走...

就跟人際關係❤一樣

任何關係都吃緣分

怎麼開始、怎麼互動

以及有無外力等干擾

都影響關係走得順暢或步入死局

有時真的不是努力的問題

而是已有傷，還要忍耐多久

必須先脫掉鞋子才能療傷

就像有些關係只剩停損

放著也是繼續潰爛而已

#關係好要雙向奔赴

#有了疑心就難如初

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夏天 #互動

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
跟詐騙集團吵架，竟變詐欺被告？房產專家衰捲詐欺案 網怒：詐騙集團太可惡！

跟詐騙集團吵架，竟變詐欺被告？房產專家衰捲詐欺案 網怒：詐騙集團太可惡！

2025-11-17 16:32 女子漾／編輯張念慈
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

詐騙集團吵架，竟可能把自己送上被告席？房地產專家孔祥合近日在臉書分享一段離奇遭遇，指自己毫無預警被捲入一樁3萬多元的詐欺案件，檢察官卻問他「是不是最近跟詐騙集團吵架？」引來報復。文章迅速在網路上發酵，不少網友直呼太扯「現在連詐騙集團都不能罵了！」

孔祥合表示，最讓他震撼的並不是收到傳票，而是站上偵查庭後，檢察官開口說出的第一句話「你最近，有沒有跟詐騙集團吵架？」突如其來的提問讓他當場愣住，也讓整起案件的荒謬程度瞬間升級。他不解其因，只能如實回答：「沒有。」檢察官才接著翻閱資料，詢問帳戶中為何會出現一筆陌生入帳。

直到此刻，他才聽見真正的案情全貌。原來，一名會計的手機遭撿拾，陌生人成功解鎖網銀後，開始將帳戶裡的錢分批轉往多個不相識的帳號，他正巧成為其中一個「被轉入」的對象。由於原告報案時一併指控所有收款人，他便無端成了詐欺共犯。

跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

孔祥合坦言，他甚至完全不知道帳戶多了3萬多元，直到被傳喚才得知自己捲入刑案。檢察官調閱他的近期金融往來，包括上月匯出的100萬元房款用途，確認並無不法後才鬆口說：「看起來不像會為了3萬塊犯案的人。」並建議他先將金額匯回以利撤告，案件才得以畫下句點。

然而，他最放心不下的仍是檢察官那句「你有沒有跟詐騙集團吵架」。事後詢問事務官才得知，這已是近年打詐實務中的「重要線索」部分民眾痛罵詐騙犯後，反遭詐團以「假買賣、真報復」的方式，把他們的帳號拿去當假交易收款，使其成為被告、帳戶遭凍結，藉此「教訓敢罵的人」。

網友反應：驚嚇、憤怒、無力感全面爆發

文章曝光後，大量網友湧入留言，不少人對檢察官的那句開場白印象深刻，形容「比案情本身更可怕」。有網友驚呼：「原來司法系統已經習慣問這題？代表報復型詐騙真的變多了。」

另一部分網友則憤怒制度漏洞，「抓不到詐騙頭目，卻把一般民眾當成嫌疑犯審」、「打詐做半套，受害者反而要付出最大代價」。

也有人分享自身親身案例，包括：「收到陌生人200元匯款隔天就被凍結半年」「過渡門號被詐騙，兩年後才收到起訴通知」，直言台灣的防詐制度「像是一把雙面刃，民眾經常無辜被割傷」。

此外，也有網友關注最關鍵的一點：「為什麼詐騙犯拿得到罵他們的人的帳號？」質疑背後涉及更深層的資安與個資外洩問題。

跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」
跟詐騙集團吵架，竟變詐騙被告？房產專家衰捲入3萬詐欺案 網驚：罵一罵竟成「報復目標」

編輯推薦

【以下為孔祥合臉書全文】

我被告詐欺，檢察官的第一句話卻是：「你有沒有跟詐騙集團吵架？」

「問！你最近，有沒有跟詐騙集團吵過架？」

當我因為一筆3萬多塊的詐欺案，站在偵查庭時，檢察官問了我這個問題。

我當下腦子一片空白。

這…這跟我的案子有什麼關係？

我使勁地回想，誠實地回答：「報告庭上，我最近真的沒有啊。」

他點點頭，接著說：「問！為什麼你的賬戶中，會有一筆別人轉過來的賬呢？」

整件事情的荒謬，要從幾個月前那張「詐欺傳票」說起。

收到傳票時，我反覆看了好幾遍，

我，被告詐欺？我什麼時候詐騙別人了？

打電話去問，對方只說：「到時候傳你，你就知道了。」

在開庭前的這段時間，我簡直快把腦子想破了。

直到開庭這天，檢察官終於揭曉了原因。

起因是，有一位會計的手機被撿走了，裡面的網路銀行被陌生人解鎖，

接著，這個陌生人就把錢「轉賬出去給好幾個陌生人」。

我，就是其中一個「陌生人」。

我的銀行帳戶，就這樣「被」轉入了3萬多塊。

天啊，誰會沒事去注意自己的存摺？

我根本不知道有這筆錢進來。

結果，那位倒楣的會計提告時，

就把我們這幾個收到錢的倒楣鬼，全部列為了「詐欺共犯」。

檢察官看著我的資料，突然問了第二個問題：

「問，你在這件事情發生的前一個月，為什麼轉賬了100萬出去？」

我心裡一驚：「哇塞，你把我整個戶頭都調過了！」

我趕緊回答：「那是買房子的錢，上面都有履約保證的明細…」

他翻了翻我的銀行明細，又問了我認不認識原告、認不認識其他被告等等。

空氣凝結了大概20分鐘。

最後，他終於開口了：「我覺得你的賬戶看起來，應該是不會詐騙人家3萬多塊的。」

聽到這句話，我才終於鬆了一口氣。

檢察官接著說：「我覺得要不要這樣子？你趕快把這個3萬塊錢轉回去給人家，這樣子我就可以叫對方撤告，你覺得好嗎？」

我當然說好！我根本不想再跑一趟這鬼地方！後來，檢察事務官打電話給我，提供了對方的帳號。我說我會立刻轉回去，並把明細傳真給他。

也許是我上回在法庭上回答得還算老實，我忍不住在電話裡多問了一句：「我真的搞不懂，那個陌生人為什麼要轉錢給我？」

事務官才跟我解釋：「唉，我們猜那個陌生人（撿到手機的人）可能太緊張了，轉帳時輸入帳號錯誤，就不小心轉到你這裡來。原告是公司的會計，手機掉了才搞出這堆事。」

他下了個結論：「你這邊算是很衰啦，禍從天降。」真的，沒有比「禍從天降」更貼切的形容了。

但這時，我想起了檢察官在法庭上問的第一個問題。

我鼓起勇氣問他，為什麼檢察官要問我有沒有跟詐騙集團吵架呢？

事務官在電話那頭，沉默了兩秒，才嘆了口氣。「就是有很多人，接到詐騙電話，忍不住在電話中跟對方吵架，痛罵對方一頓。

結果，詐騙集團就故意要『懲罰』這個罵他的人。」

「懲罰？」

「對。詐騙集團會故意在網路上賣東西，然後把『痛罵他的人』的銀行帳號貼給買方。等買方把錢匯過去，詐騙集團就故意不出貨。」

「然後呢？」

「然後，買方收不到貨，就會去警察局報案，告那個『帳號持有人』詐欺。接下來，警方就會凍結那個帳號……」

「一旦被列為警示帳戶，那個人名下『所有』的銀行賬戶都會被連動凍結，甚至連信用卡都無法使用。」

『所以他們從不用自己動手。』事務官的聲音很冷靜。

真是他媽的。

在這個時代，我們都痛恨詐騙。

但沒想到，光是「痛罵」詐騙集團，都可能讓自己惹上官司，甚至面臨所有金融活動被凍結的巨大麻煩。

那筆3萬塊，我匯出去了，案子也撤告了。

但那個在偵查庭上的問題，卻成了我心中最深刻的警鐘。

我們都痛恨詐騙。我們都想在電話裡把他們罵個狗血淋頭，替天行道。

但經過這一次，我才真正體悟到一件事：你永遠吵不贏一個沒有底線的人。

你跟他們吵架，你發洩了情緒，你覺得你贏了。

但他們的反擊，卻是利用「司法與金融系統」，來對你進行毀滅性的打擊。

他們是躲在暗處的蟑螂，而你是活在陽光下的普通人。

你賭上的是你的信用、你的生活、你的家人、你所有的資產。

而他們，什麼都沒有。

這場仗，從一開始就不對等。

所以，這件事給我幾點省思，

1.帳戶號碼不要隨便給人

給出去之前一定要再三確認，避免他們拿你的帳戶去當人頭戶收款。

或者以此來報復你。

2.開啟入款通知

現在大部分銀行，都有提供入款通知的功能，

如果有一些非常奇怪的轉帳進來，可以第一時間發現。

3.不要跟詐騙集團起衝突。

假如發現是詐騙集團，最好的方式就是「立刻掛掉，不要對話，直接封鎖。」

不要跟他們吵架，不要試圖激怒他們，更不要覺得自己可以「反過來鬧他」。

面對垃圾，你不要跟他在垃圾場裡打滾。

你該做的，是轉身離開，並祈禱自己不要沾上

你呢？你是否也有罵過詐騙集團呢？

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#詐騙集團

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
匿名者一句豪語，引爆比鳳凰颱風還大的浪潮：台大大氣系雞排之亂，你會去排嗎？

匿名者一句豪語，引爆比鳳凰颱風還大的浪潮：台大大氣系雞排之亂，你會去排嗎？

2025-11-17 22:38 國文老師｜謝蓁
16日中午前有許多民眾到台大傅鐘等候。（圖／中天新聞）
16日中午前有許多民眾到台大傅鐘等候。（圖／中天新聞）

這兩天有一則新聞滿有意思的：

一位自稱「台大大氣系」的網路匿名者，在論壇上豪語宣稱：「鳳凰颱風來襲，台北會放兩天假；如果不準，我請大家吃雞排！」

結果，颱風來了，雨也下了，只是台北一天假都沒放到。

但更令人困惑的是——怎麼會有人相信一個匿名者的放話？

署名「台大大氣系」，真的就比較「大氣」？

還是只要掛上台大，就會自動變成可信度保證？

這其實反映了最近台灣很有趣的現象：

只要有事件、討論、風向，就一定會有人立下賭注說：「#要是怎樣我請全台吃雞排！」

姑且先不論雞有多無辜，更令人好奇的是：這些人到底為什麼要開賭注？


一、打賭者：輸贏其次，「被看見」才是重點

近年「雞排賭局」幾乎成為台灣的一種網路文化。

有人是為了證明信念：

「我百分之百有把握，否則我怎麼敢開口？」

有人是為了追風潮：

「大家都這樣玩，我不玩就落伍。」

更多的人，其實只是想紅、想流量、想參與事件，

雞排反而只是工具，甚至可說是「儀式感」。

雞排不貴，但可以換到：

◼︎一篇爆紅貼文

◼︎一群人討論你的大名

◼︎一次成功表態的舞台

◼︎甚至被媒體報導的機會

輸了也沒關係，因為輸的不是什麼大筆金額，只是幾份雞排；但贏到的是流量與聲量。

這筆賭注，其實很划算。

二、但比起打賭者，我更困惑的是「排隊者」

這次颱風事件中，最令人驚訝的並不是有人豪語賭雞排，

而是竟然真的有許多人跑去排隊。

我忍不住想問——到底是什麼心態？

1.相信一個匿名者的話？

只因為他說是「台大大氣系」，就值得信賴？

網路上隨便一個假頭銜都能冒出來，但人們就是樂於相信。

這不是信賴，而是群眾心理的加強版：

「大家都信，我不信好像我落伍。」


2.花一兩個小時排隊，只為了一份雞排？划算嗎？

如果換算一下：

◼︎排隊 40–60 分鐘

◼︎再加來回路程

◼︎再加等待過程中的消耗

◼︎再加取消原本安排的成本

你得到的一份雞排，真的值得嗎？

如果以一般打工時薪 180–220 元來看，

那塊雞排等於花了你 一小時以上的時間 去換的。

其實不是賺到，而是#用時間換便宜


3.還是「免費的就是爽」？

這其實是最真實的心理。

很多人不是為了雞排，而是為了參與、為了跟風：

◼︎有趣

◼︎熱鬧

◼︎好玩

◼︎可以發 IG

◼︎可以跟朋友炫耀「我也有排」

◼︎排隊本身就是一種「事件感」

他們不是在等雞排，而是在等一種#小確幸儀式

三、雞排不是真正的主角，真正的主角是「集體心理」

雞排賭局看似荒謬，卻也展現出台灣社會的一種影子：

◼︎我們喜歡熱鬧

◼︎喜歡參與

◼︎喜歡跟風

◼︎喜歡便宜

◼︎喜歡表態

◼︎喜歡小確幸

◼︎也喜歡在群體裡感覺自己沒落伍

而打賭者與排隊者，正是這場現象中的兩個面向。

只是，對我來說，

時間更珍貴，效率更重要，

我寧願吃不到那塊雞排，也不願浪費一小時排隊。

一塊雞排可以當飯吃，但#時間可以堆成你未來的樣子
國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#台北 #鳳凰颱風

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
晚餐先吃還是先洗澡？醫：順序搞錯容易變胖！正確順序一次懂

晚餐先吃還是先洗澡？醫：順序搞錯容易變胖！正確順序一次懂

2025-11-14 07:52 女子漾／編輯張念慈
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

晚餐要先吃還是先洗澡？多數人都依習慣行事，但日本內科醫師市原由美江（Yumie Ichihara）提醒，這個順序其實和腸胃負擔、睡眠品質，甚至體重控制都有關，只靠「直覺」選，很可能讓身體默默受傷。

醫師指出，吃飯與洗澡看似兩件毫無相關的日常小事，背後卻牽涉到身體如何分配血流，而血流分布正是影響消化、代謝與睡眠的關鍵。若選錯順序，很可能讓消化變慢、胃脹胸悶、睡眠品質下降，甚至讓脂肪更容易囤積。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

吃飯與洗澡都會「搶血流」：消化至少需要 3～5 小時

市原醫師解釋，當食物進入胃中時，胃酸與消化酵素會將其分解成糊狀，並在 3 到 5 小時內逐步送往十二指腸。小腸再把養分分解為葡萄糖、胺基酸，由小腸絨毛吸收，送入血液。

也因此，吃飯後的一段時間內，身體會優先把血液集中在胃腸道，讓消化吸收順利進行。這段時間若忽然把大量血流拉走，腸胃自然就「不開心」。

洗澡則完全相反。體溫升高會讓毛細血管擴張，全身血流增加，促進代謝、幫助疲勞恢復。泡澡更是讓全身血流快速上升的行為，對腸胃的血流分配影響更明顯。

換句話說，「吃飯」與「洗澡」本質上就是在爭奪身體血流的兩件事，這也是順序必須講究的原因。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

飯後立刻洗澡：消化變慢、胃脹胸悶、血壓更容易下降

若剛吃飽就馬上洗澡，體表血流迅速增加，腸胃道血流卻跟著減少，使消化速度變慢。對腸胃較敏感的人來說，可能會出現胃脹、胸口灼熱、胃部沉重、脹氣等不適。

醫師強調，飯後與洗澡本身都會使血壓下降，若兩件事同時發生，等於「雙重下降」，暈眩、站不穩甚至跌倒的風險大增。特別是服用降血壓藥的人，更不應飯後立即入浴。

她建議，若採取「吃晚餐後洗澡」的作息，務必至少間隔 1 小時以上。雖然食物完全離開胃部需 3 小時，但 1 小時後消化已啟動，是腸胃負擔最低的時機。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

先洗澡再吃飯也不完全好：洗後至少等 1 小時

有些人為避免飯後不適，改成「先洗澡、再吃晚餐」。然而醫師提醒，這個順序也有問題。

洗澡後，尤其泡澡後，全身血流仍維持在較高狀態，腸胃無法順利集中血流。如果洗完澡立刻吃飯，同樣會讓消化吸收變慢，可能出現飽悶、脹氣等症狀。

因此，若採取這個作息，洗完澡至少要等 1 小時再吃晚餐，讓血流能回到腸胃道。

但另一個麻煩是，洗完後等 1 小時才吃飯，等於晚餐時間更延後。如果飯後很快就上床睡覺，腸胃將在睡眠中持續工作，不只降低睡眠品質，也會讓脂肪更容易囤積。醫師提醒，這是許多人「越晚吃越容易胖」的真正原因。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

醫師結論：最推薦順序是「吃飯 → 等 1 小時 → 洗澡」

綜合所有情況，市原醫師給出明確結論：「最推薦的健康順序，是吃完晚餐後至少間隔 1 小時再洗澡。」原因包含：

1.飯後 1 小時消化已啟動，洗澡較不干擾腸胃血流

2.能避免飯後與洗澡的血壓下降同時發生

3.避免晚餐拖太晚，降低睡前消化未完成的負擔

4.減少脂肪囤積與三高風險

至於許多人擔心的「順序會不會影響熱量吸收」，醫師明確說，吸收速度會受影響，但「吸收的卡路里總量完全相同」，不會因為先洗或先吃而變瘦。

先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva
先洗澡還是先吃飯？醫：順序搞錯讓你變胖！正確順序一次懂。圖片來源：Canva

她強調，如果作息真的無法配合，例如只能先洗澡再吃晚餐，也不是完全不可行，只要遵守兩個原則即可避免不適：

第一，洗澡後至少等 60 分鐘再進餐。

第二，吃完飯與睡覺之間保留至少 2～3 小時的消化時間。

只要讓腸胃有足夠空間運作，就能把影響降到最低。

市原醫師提醒，若你常覺得吃飽就沉重、容易胃脹、總是睡不好，其實不必立刻懷疑腸胃出問題，調整「晚餐與洗澡間隔」往往就能改善。看似不起眼的生活小細節，可能正悄悄左右你的健康與代謝。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#脂肪 #胸悶 #脹氣 #食物 #睡眠品質 #健康飲食

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
網紅自導自演「雄女乖女孩喜歡8+9男友」情節挨轟　校方震怒提告：別再拿學生開玩笑

網紅自導自演「雄女乖女孩喜歡8+9男友」情節挨轟　校方震怒提告：別再拿學生開玩笑

2025-11-19 10:09 失敗要趁早 - 張念慈

一段「把雄女學生從乖乖牌改造成壞女孩」影片在網路炸開。

一名擁有4.4萬粉絲的服飾店網紅老闆，找來素人穿上高雄女中制服，拍出「乖乖女變壞女孩」的情境劇。

影片裡，滿身刺青的女生自稱喜歡「8+9」、想交「壞壞男友」，接著被改造成低胸、濃妝的「壞女孩」。

老闆說「你這樣子雄中學生會很喜歡妳」看起來像在搞笑，背後其實是在賣衣服。

現實生活中，卻讓雄女學生和校友全都不舒服到炸鍋。

有人痛批：「我們學校不是這樣」「拜託不要再拿雄女當噱頭」「這種反差設定讓我覺得被物化」。

甚至還有人指出：影片裡的女子根本不是學生，還在假扮高中生，整段內容充滿不尊重與不合邏輯。

校方也出面震怒，因為制服具有識別性且已註冊，對方未經同意使用制服作為行銷用途，已正式報案、準備提告。

這件事真正凸顯了三個問題。

① 社群可以有趣，但不能把「低俗」當有趣。

追求流量並不可恥，可恥的是把冒犯、物化、貼標籤包裝成「娛樂」。

觀眾其實並不笨，大家看得出你是有創意，還是只是在擦邊球、靠性別刻板印象撐點閱。

真正的好內容，是讓人看完覺得「被理解」、「被娛樂」，而不是「被冒犯」。

② 你可以演情境劇，但請不要拿別人的學校當笑點。

要知道，為什麼所有戲劇、綜藝節目都會用虛構校名？

因為大家都明白：真實校名會造成聯想、傷害、誤解。

當你穿上某校的制服、喊著「我是壞女孩，我喜歡8+9」——

不是好笑，是直接影射、消費，甚至是對全校女生的污名化。

如果你想演戲，請創造一個虛構世界，而不是偷懶地踩在別人的名聲上。

③ 物化女性、不尊重群體，就是最糟的示範。

這支影片不只不尊重學生，也讓「女性」再一次被用來當成男性感官的「反差素材」。

更糟的是，為了流量，把高中女生塑造成「壞女孩幻想」的劇情，沒有邏輯、沒有界線、沒有尊重。

最後呢？被告了吧。

這不是意料之外，而是意料之中。

給所有想經營社群的人，我想提醒三句很重要的話：

1. 點閱可以衝，底線不能丟。

追流量可以，但不能踩著他人的尊嚴走紅。

2. 有趣要靠創意，不是靠物化。

真正抓得住粉絲的，是你如何呈現觀點，而不是擦邊球。

3. 做社群的人，一定要想清楚「這支影片，是我十年後還願意承認的作品嗎？」

如果答案是「不敢」，那就別拍。

只想說一句：

內容可以好笑，但做人不能難看。

創作者手上的鏡頭，不只是拍影片的工具，更是你背後價值觀的放大鏡。

希望這次事件，能讓更多人記得：有影響力的同時，也要有分寸、有尊重、有常識。

=

【延伸閱讀】別再說你沒時間！她用高鐵通勤6年，考到國際證照、實力、作品全部升級

【延伸閱讀】每天睡前讀書給孩子聽，一個月後收到比「我愛你」更高級的讚美

【延伸閱讀】別再說自己不行：我用「不抱怨」活成想要的人生，也讓機會開始追著我跑

【延伸閱讀】捨不得用好東西的媽媽：不是捨不得用，是從來沒覺得自己值得用

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈 

🎯Podcast：說故事玩社群

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#女孩 #粉絲 #劇情 #社群媒體 #危機處理

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

最新文章

為什麼 40+ 更需要重新選擇？《中年勇敢轉職，經營你的人生》帶你重整方向，重啟下一段職涯

為什麼 40+ 更需要重新選擇？《中年勇敢轉職，經營你的人生》帶你重整方向，重啟下一段職涯

#內心 #職涯 #上班族 #中年

女子漾／編輯許智捷 2025.11.25 48
XO醬大白菜拌麵 簡單不將就

XO醬大白菜拌麵 簡單不將就

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2025.11.25 13
不再被負能量牽著走！丁寧教你 30 天人生逆轉術：轉念才能真正自由

不再被負能量牽著走！丁寧教你 30 天人生逆轉術：轉念才能真正自由

#丁寧 #生命

女子漾／編輯許智捷 2025.11.25 18
匹克球真的安全嗎？美研究揭：86%受傷者是 60 歲以上！專家解析常見 4 大錯誤

匹克球真的安全嗎？美研究揭：86%受傷者是 60 歲以上！專家解析常見 4 大錯誤

#核心 #肌力 #關節

女子漾／編輯許智捷 2025.11.25 15
膝蓋痛、髖關節痛就不敢動？韓研究：4 週阻力訓練即可大幅改善關節疼痛

膝蓋痛、髖關節痛就不敢動？韓研究：4 週阻力訓練即可大幅改善關節疼痛

#關節 #肌力 #彈力帶 #啞鈴 #體重

女子漾／編輯許智捷 2025.11.25 18
壓力一來就瞬間碎掉？現代人不是玻璃心，是「裝備不足」！七大裝備幫你破解各種難關

壓力一來就瞬間碎掉？現代人不是玻璃心，是「裝備不足」！七大裝備幫你破解各種難關

#開唱 #台北 #高雄 #搶票 #票價

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.24 29
羽衣甘藍炒蛋 柔嫩與爽脆的剛剛好平衡

羽衣甘藍炒蛋 柔嫩與爽脆的剛剛好平衡

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #健康保養 #雞蛋

isa小眼睛 2025.11.24 27
蒜香藤一年二度開

蒜香藤一年二度開

#第二季

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.11.24 33
孕婦必看！葉酸食物排行榜TOP20：適用族群、禁忌族群、與補充方法

孕婦必看！葉酸食物排行榜TOP20：適用族群、禁忌族群、與補充方法

#食物 #孕期 #備孕 #葉酸

潮健康 2025.11.24 21
冬季流感來勢洶洶  染疫首月心肌梗塞風險飆4倍、中風風險飆5倍

冬季流感來勢洶洶  染疫首月心肌梗塞風險飆4倍、中風風險飆5倍

#流感疫苗 #心血管疾病 #心肌梗塞

潮健康 2025.11.24 26
18+