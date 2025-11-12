2025-11-12 12:00 isa小眼睛
青花筍炒肉絲
很多人以為青花筍就是花椰菜，
但其實不是，
《農友月刊》中說明，
青花筍是綠色花椰菜和芥藍菜雜交後，
選育而成的新品種蔬菜，
產期為每年的11月到隔年3月，
不過青花筍更容易清洗，
且同樣具備豐富的營養成分喔。
當然，這個食譜也能把青花筍改成綠色花椰菜，
炒起來一樣好吃!!
快來試試這道「青花筍炒肉絲」。
預備食材
1人份
青花筍 1把
肉絲 100 克
大辣椒 1/3 條
薑
鹽
油
米酒
料理步驟
1. 青花筍洗乾淨切段、大辣椒去籽切絲(去籽就不會辣) 、薑切薑絲。
2. 青花筍川燙後撈起來備用(不要燙太久，燙個稍微有熟就好，不用特別瀝乾，等一下還要一起炒，有點水分就不用另外加水)。
3. 下點油，薑絲跟辣椒絲一起爆香，接著下豬肉絲翻炒，加一點點米酒。
4. 最後，加入剛剛燙好的青花菜，跟下一點鹽調味，均勻翻炒到全熟就好了。
5. 完成❤
